Người trẻ muốn mua nhà cần làm gì khi làn sóng mất việc tăng cao?

Làn sóng sa thải lan rộng khiến giấc mơ an cư của nhiều người trẻ trở nên xa vời.

Nhiều người trẻ đau đầu khi làn sóng mất việc tăng cao. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

Theo báo cáo quý II/2025 của Vieclam24h, chỉ trong nửa đầu năm nay, hơn 72.000 nhân sự ngành công nghệ toàn cầu đã bị cắt giảm. Tại Việt Nam, hơn 2.500 nhân sự ngành ngân hàng bị tinh giản. Các khu công nghiệp lớn cũng đồng loạt cắt giảm lao động trong các ngành dệt may, da giày, điện tử.

Không chỉ ảnh hưởng đến thu nhập, nỗi lo mất việc còn âm thầm bào mòn tinh thần, động lực và niềm tin vào doanh nghiệp của hàng triệu lao động trẻ, đặc biệt là những người sống chủ yếu bằng lương cố định. Trong bối cảnh đó, việc lên kế hoạch mua nhà càng trở nên thách thức hơn bao giờ hết.

Giữa làn sóng sa thải chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, người trẻ cần chuẩn bị gì để vẫn có thể theo đuổi giấc mơ an cư mà không rơi vào bẫy tài chính?

Chủ động tạo nguồn thu nhập bổ trợ

Khi thu nhập chính không còn đảm bảo, việc có thêm các dòng tiền phụ sẽ giúp giảm thiểu rủi ro tài chính. Người trẻ nên linh hoạt tìm kiếm các cơ hội làm thêm như freelance, part time, kinh doanh online hoặc đầu tư nhỏ như gửi tiết kiệm, mua chứng chỉ quỹ.

Ngoài ra, có nhiều dòng thu nhập cũng là một điểm cộng giúp hồ sơ vay vốn của bạn được đánh giá tích cực hơn từ phía ngân hàng.

Mua nhà theo khả năng tài chính thực tế

Ban công rộng, nội thất sang trọng hay vị trí trung tâm luôn là hình mẫu lý tưởng, nhưng trong giai đoạn bất ổn thu nhập, việc chọn mua nhà theo khả năng thực tế là điều cần thiết.

Bạn nên mua nhà theo khả năng tài chính để giảm áp lực. Ảnh minh họa: Freepik.

Một căn hộ nhỏ, nhà ở khu vực vệ tinh hoặc nhà cũ cần cải tạo có thể là điểm khởi đầu hợp lý. Khi tài chính ổn định hơn, bạn hoàn toàn có thể nâng cấp nơi ở theo từng giai đoạn, thay vì mạo hiểm vay mua một căn nhà vượt quá khả năng chi trả.

Tận dụng các gói vay mua nhà ưu đãi

Chọn đúng gói vay là yếu tố then chốt giúp giảm áp lực tài chính. Người trẻ nên ưu tiên các ngân hàng có chính sách vay linh hoạt, thời gian vay dài và lãi suất ưu đãi.

Hiện nay, HDBank là một trong số ít ngân hàng cung cấp gói vay mua nhà có thời hạn lên đến 50 năm - dài nhất thị trường. Gói vay này hỗ trợ tới 90% giá trị tài sản đảm bảo, ân hạn gốc tối đa 5 năm, với lãi suất ưu đãi chỉ từ 4,5%/năm. Đây là lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai muốn kéo dài thời gian trả nợ để giảm áp lực hàng tháng.

Mua nhà chung để giảm áp lực tài chính

Nếu tài chính cá nhân còn hạn chế, việc đồng sở hữu nhà với người thân, bạn đời hoặc bạn bè thân thiết là một lựa chọn thực tế. Cách làm này không chỉ giúp chia sẻ gánh nặng chi phí mà còn nâng cao khả năng tiếp cận các khoản vay lớn hơn.

Tuy nhiên, để tránh mâu thuẫn, các bên cần thống nhất rõ ràng về tỷ lệ sở hữu, nghĩa vụ trả nợ và phương án xử lý nếu có biến cố xảy ra.

Thiết lập quỹ dự phòng và quản lý tài chính

Trước khi ký hợp đồng vay mua nhà, hãy chắc chắn rằng bạn đã có một quỹ dự phòng ít nhất bằng 6 tháng chi phí sinh hoạt. Đây sẽ là "tấm đệm an toàn" nếu bạn mất việc, gặp vấn đề sức khỏe hoặc có biến cố tài chính bất ngờ.

Bên cạnh đó, việc theo dõi chi tiêu, cắt giảm những khoản không cần thiết và đặt mục tiêu tiết kiệm cụ thể sẽ giúp bạn kiểm soát tài chính tốt hơn bởi đây là một yếu tố sống còn để duy trì khoản vay dài hạn.