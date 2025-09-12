Người trẻ nói gì về chuyện cưới - lãng mạn hay trách nhiệm?

Với nhiều người trẻ, hôn nhân không còn là “đích đến bắt buộc”, mà trở thành một quyết định chín chắn, sự cam kết chủ động và giàu ý nghĩa cá nhân.

Hôn nhân ở Việt Nam đang thay đổi rõ rệt. Theo Cục Dân số - Bộ Y tế, độ tuổi kết hôn trung bình lần đầu tăng từ 24,1 tuổi năm 1999 lên 27,3 tuổi năm 2024 (nam 29,4; nữ 25,2).

Có thể thấy, người trẻ ngày nay không còn “cưới cho kịp” mà dành nhiều thời gian học tập, xây dựng sự nghiệp và chuẩn bị kỹ lưỡng cho tương lai. Với họ, cưới không phải “đích đến bắt buộc” mà là quyết định chín chắn, sự cam kết chủ động.

Lifestyle trò chuyện cùng 3 người trẻ để lắng nghe góc nhìn khác nhau về cột mốc cưới. Và khi quyết định tiến tới hôn nhân, họ kỳ vọng điều gì.

Khi tình yêu đủ lớn để thành cam kết

Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nam, sau đó học đại học tại Hà Nội. 4 năm trước, khi quyết định vào TP.HCM làm việc, tôi đã phải mất nhiều thời gian để thuyết phục bố mẹ. Gia đình lo rằng con gái đi xa vất vả, không có người thân kề cạnh. Ông bà dặn: “Đi vài năm rồi về Bắc làm việc, lập gia đình cho ổn định”. Lúc đó, tôi cũng nghĩ vậy.

Thế nhưng, mọi dự định thay đổi khi tôi gặp anh trên sân cầu lông sau giờ làm. Ban đầu chỉ là những trận đấu vui vẻ, vài câu chào xã giao, rồi dần dần thành thói quen tìm nhau mỗi tuần.

Khoảng năm 2021, thành phố trải qua đợt giãn cách, phần lớn thời gian chúng tôi chỉ nhắn tin hoặc gọi điện. Anh không hời hợt mà kiên nhẫn lắng nghe mọi nỗi lo của tôi, từ công việc căng thẳng đên nỗi nhớ nhà. Có lần tôi tôi bị ốm, không thể đi siêu thị đợt giãn cách, anh dậy sớm xếp hàng mấy tiếng chỉ để mua cho tôi vài món đồ cần thiết. Những điều nhỏ bé khiến tôi nhận ra mình đã gặp đúng người.

Bích Phương cho rằng hôn nhân là bước tiếp nối của tình yêu.

Sau 3 năm yêu, tình cảm đủ sâu, cùng nhau đi qua khoảng cách, hiểu và quan tâm, chúng tôi về chung một nhà. Với tôi, hôn nhân là bước tiếp nối của tình yêu, là lời hứa sẽ cùng nhau đi qua vui buồn. Khi quyết định cưới anh và ở lại TP.HCM - nơi không có người thân hay bạn bè thân thiết - tôi biết mình đang chọn một hành trình mới.

Điều khiến tôi ở lại là tình cảm chân thành từ anh. Anh không chỉ là người tôi yêu, mà còn là chỗ dựa để tôi vượt qua cảm giác lạ lẫm nơi đất khách. Khoảnh khắc trao nhẫn cưới, tôi thấy rõ ràng hơn bao giờ hết, tình yêu đã biến thành cam kết, thành sức mạnh để tôi tin rằng, nơi nào có anh, nơi đó là nhà.

Hôn nhân cần trách nhiệm, thực tế

Tôi làm việc trong ngành ngân hàng nên quen với cách suy nghĩ cẩn thận và rõ ràng. Trong tình yêu, tôi tin rằng điều quan trọng nhất là trách nhiệm, biết quan tâm và đồng hành cùng nhau trong khoảnh khắc vui vẻ và cả khi đối diện khó khăn.

Về chung một nhà hơn một năm, chúng tôi hạnh phúc chào đón bé Gạo. Khi chuẩn bị cho hành trình làm cha mẹ, cả hai thống nhất để vợ về Nha Trang sinh em bé, nơi có ông bà hỗ trợ. Tôi tiếp tục công việc ở TP.HCM.

Những tháng đầu xa nhau là giai đoạn thử thách nhất. Vợ đối mặt với áp lực sau sinh, những đêm mất ngủ, mệt mỏi khi chăm con và cả lúc cảm thấy cô đơn vì xa chồng. Có lần vợ nói chỉ muốn khóc vì kiệt sức, lo mình không làm tốt vai trò người mẹ.

Với Lĩnh, hôn nhân là sự kết hợp giữa tình yêu và trách nhiệm.

Dù cách nhau hơn 400 km, tôi muốn vợ luôn cảm nhận được rằng mình không đơn độc. Tôi luôn gọi điện động viên, đi lại giữa 2 nơi bất cứ khi nào có thời gian để cùng chăm con, phụ vợ thay tã, ru con ngủ. Những khoảnh khắc ấy dạy tôi rằng tình yêu là hành động, là đứng bên nhau khi cuộc sống khó khăn. Với tôi, hôn nhân là sự kết hợp giữa tình yêu, trách nhiệm. Khi 2 yếu tố này song hành, tình yêu mới đủ bền để vượt qua mọi thử thách.

Không vội cưới vì áp lực đồng trang lứa

Tôi chưa kết hôn, nhưng tôi cũng không áp lực chuyện phải kết hôn sớm. Hiện tại, tôi dành nhiều thời gian cho bản thân và gia đình, để học cách sống cân bằng và trưởng thành hơn mỗi ngày. Tôi thích đi đây đi đó, trekking, chạy bộ giữa thiên nhiên. Trải nghiệm này giúp tôi thử thách giới hạn bản thân và tìm sự bình yên. Thời gian rảnh, tôi tranh thủ về quê ăn cơm cùng bố mẹ, đưa phụ huynh đi khám sức khỏe định kỳ.

Với tôi, hôn nhân không phải cuộc chạy đua với bạn bè đồng trang lứa, càng không phải gánh nặng từ những kỳ vọng xã hội. Tôi tin rằng hôn nhân đẹp nhất khi cả hai đủ tin tưởng và thấu hiểu, để vừa đồng hành, vừa tôn trọng cá tính riêng. Tôi thật sự mong chờ khoảnh khắc tìm thấy người ấy, cùng nhau khám phá thế giới, chia sẻ niềm vui nhỏ trong đời sống thường ngày và xây dựng một tổ ấm ấm áp.

Tôi tin tình yêu sẽ đến vào đúng thời điểm. Không cần gượng ép hay vội vàng, chỉ cần gặp được người thật sự phù hợp, tôi sẽ sẵn sàng bước vào hôn nhân với niềm tin trọn vẹn.

Vy cho rằng hôn nhân không phải cuộc đua với bạn bè đồng trang lứa.

Mỗi người trẻ trong câu chuyện này có cách nhìn khác nhau về tình yêu và hôn nhân. Người chọn cưới vì tin vào sự đồng điệu, có người xem trách nhiệm là bệ đỡ cho hạnh phúc. Dù khác biệt, điểm chung ở họ là niềm tin rằng hôn nhân không phải đích đến, mà là hành trình được nuôi dưỡng mỗi ngày bằng sự thấu hiểu, sẻ chia và tin tưởng.

Trong hành trình ấy, “Có nhau” không chỉ ở khoảnh khắc rạng rỡ trong lễ cưới mà còn là sự đồng hành trong từng bước đi đời thường, từ quyết định lớn nhỏ đến thử thách khó lường của cuộc sống.