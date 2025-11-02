Người Triều Tiên đi đâu nếu không đến resort tỷ USD

Đảo Taegye, vùng đất ngập nước lớn nhất Triều Tiên, đang thành điểm dã ngoại của Bắc Pyongan thay thế cho Wonsan-Kalma nhờ chi phí rẻ, vị trí gần, hải sản tươi và dễ tổ chức đi về trong ngày.

Ga tàu điện ngầm Pyongyang (Triều Tiên). Ảnh: Trip.com.

Đảo Taegye (huyện Cholsan) đang chứng kiến làn sóng khách nội địa tăng vọt, đặc biệt là các nhóm bạn trẻ đi trong ngày từ Sinuiju và nhiều địa phương của tỉnh Bắc Pyongan.

Dailynk đưa tin đà bứt phá này bắt đầu từ tháng 8, khi nhiều người tìm phương án du lịch vừa túi tiền thay cho Wonsan-Kalma - khu du lịch ven biển được chính quyền thúc đẩy như hình mẫu nghỉ dưỡng, đi kèm mức chi mà phần đông khó đáp ứng.

Theo chia sẻ của người dân, chỉ riêng chi phí cho một chuyến đi Kalma vào mùa cao điểm cũng có thể đội lên khoảng 300 USD mỗi người, trong khi Taegye cho phép trải nghiệm biển - triều - ẩm thực với ngân sách khiêm tốn hơn nhiều.

Khu nghỉ dưỡng Wonsan Geumgang chính thức đi vào hoạt động vào ngày 1/7. Lễ khánh thành được tổ chức trọng thể với sự tham dự của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, phu nhân Ri Sol-ju và con gái Kim Joo-ae. Ảnh: KCNA, Rodong Sinmun.

Taegye là dự án cải tạo thủy triều lớn nhất của Triều Tiên, khởi công từ đầu thập niên 1980 và mất khoảng ba thập kỷ để hoàn thiện, tạo thêm xấp xỉ 30 km2 đất liền. Kế hoạch ban đầu hướng đến canh tác nông nghiệp, nhưng do quá trình khử mặn đòi hỏi nhiều giai đoạn và giám sát chặt chẽ, phần lớn diện tích hiện vẫn dùng cho sản xuất muối. Chính nền địa hình bãi triều rộng thoáng, cộng với vị trí gần các đô thị của Bắc Pyongan, đã vô tình "biến" Taegye thành điểm dã ngoại hợp lý cho những chuyến đi ngắn ngày.

Trong mùa cao điểm, nhiều nhóm bạn rủ nhau “đổi gió” ở Taegye. Không ít người còn đùa “đi Taegye” đã trở thành từ khóa của những chuyến đi vui vẻ giá rẻ.

Bên cạnh cảnh biển và bãi triều, món nghêu nướng là điểm nhấn kéo khách. Trên đảo có vài quán phục vụ nghêu nướng, nhưng nhiều du khách chọn mang bếp dã ngoại để tiết kiệm.

Lượng khách tăng khiến người dân kỳ vọng vào sự xuất hiện của thêm hàng quán và dịch vụ giải trí trong thời gian tới.

“Với mức độ đổ về hiện nay, du lịch có thể mang lại lợi nhuận cho Taegye hơn nông nghiệp. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu nhiều cơ sở phục vụ du lịch được xây mới từ năm sau”, một người dân bản địa tin nhận định.