Người trồng rau, nuôi gà cho resort 5 sao Khánh Hòa

Mỗi ngày vượt biển từ Nha Trang ra bán đảo Ninh Phước, ông Quang lặng lẽ chăm sóc khu vườn giữa resort 5 sao, nơi những luống rau xanh và đàn gà gắn liền hành trình “chưa từng lệch quỹ đạo trồng trọt”.

Một buổi sáng, trong căn nhà mái tranh giữa khu vườn, ông Trần Văn Quang (56 tuổi) tìm cây cuốc gỗ quen thuộc rồi bắt đầu công việc. Thói quen ấy đã hình thành từ khi ông đảm nhiệm vai trò trưởng nhà vườn của Six Senses Ninh Van Bay (Khánh Hòa) từ năm 2021.

Mỗi ngày, ông di chuyển từ trung tâm Nha Trang ra bán đảo Ninh Phước bằng xe trung chuyển và cano. Nếu không khoác chiếc áo đồng phục in logo thương hiệu, khó ai nghĩ người đàn ông dáng vẻ rắn rỏi, nước da sạm nắng lại thành thạo công nghệ, laptop luôn mang bên mình.

Trước khi tiếp quản khu vườn rộng 1.600 m2 tại resort này, ông Quang có hơn 10 năm theo đuổi dự án dâu tằm ở Bảo Lộc (Lâm Đồng). Người nông dân từng nghĩ sẽ gắn bó với nghề trồng dâu nuôi tằm đến cuối đời, cho tới khi trở về Nha Trang, bắt đầu lại với vườn rau xanh và đàn ong dú.

“Người ta hay nói nghề chọn người. Từ ngày ra trường đến nay, tôi chưa từng đi lệch quỹ đạo trồng trọt”, ông nói.

Ngày nhận nhiệm vụ tại khu nghỉ dưỡng, ông Quang làm quen với môi trường hoàn toàn mới. Công việc lúc này không chỉ là chuyện gieo hạt hay chăm cây, mà còn nằm ở bộ quy định quốc tế dày cộm đến chiếc bàn làm việc “kiểu của người trẻ”. Ở tuổi ngoài 50, ông bắt đầu bập bẹ học tiếng Anh, cập nhật kiến thức nông nghiệp tiên tiến để đáp ứng yêu cầu không chỉ “sạch” mà còn “sang trọng, bền vững”.

Trên thế giới, người phụ trách vườn tại một resort 5 sao thường là chuyên gia cao cấp, chịu trách nhiệm thiết kế, duy trì và giám sát toàn bộ cảnh quan, đảm bảo môi trường xanh, thẩm mỹ và bền vững. Vai trò này bao gồm quản lý đội ngũ làm vườn, kiểm soát dịch hại, duy trì sức khỏe đất, cắt tỉa và phát triển đa dạng thực vật.

Tại nơi làm việc, ông Quang cũng gánh trên vai những nhiệm vụ tương tự, từ lập kế hoạch, thiết kế vườn cho phù hợp cảnh quan sang trọng, đến cung cấp chuyên môn về chăm sóc cây, cải tạo đất và phát triển đa dạng loài, thậm chí hướng dẫn khách hàng tham quan vườn.

Công việc hàng ngày của ông trải dài từ chăm sóc rau, chuối, đàn gà, đàn ong đến hỗ trợ bộ phận bếp. Sáng nào ông cũng vác cuốc đi quanh khu vườn, kiểm tra từng luống rau, rắc bột gỗ vào gốc cây.

Chỉ những hôm mưa lớn ông mới ngồi lại văn phòng, nhưng tâm trí vẫn nghĩ đến đám cải mới nhú. “Chăm cây như chăm con, niềm vui là thấy chúng lớn lên khỏe mạnh”, ông nói.

Khu vườn có hơn 30 loại rau củ, được bố trí dưới hệ thống 800 tấm pin mặt trời cung cấp năng lượng sạch. Ông áp dụng phương pháp vi sinh vật bản địa (IMO) để cải thiện đất, tăng sức đề kháng cho cây và xử lý rác hữu cơ. Sau nhiều năm, ông phát triển thêm cách kết hợp IMO với thảo dược, ớt, tỏi để xua đuổi sâu bệnh.

Năm 2024, vườn hữu cơ đạt sản lượng khoảng 12 tấn, đứng thứ hai trong 26 khu nghỉ thuộc hệ thống, thành tích mà ông cho rằng là nỗ lực chung của cả đội ngũ.

Ngoài giờ ở resort, ông Quang vẫn dành thời gian chăm vài chậu cây nhỏ tại nhà như một cách thư giãn và ươm mầm ý tưởng mới. Tinh thần ấy ông mang cả sang việc chăm đàn gà của khu nghỉ dưỡng.

Đàn gà được nuôi dưỡng ở chế độ khắt khe, không để bán hay lấy thịt, mà nhằm tạo trải nghiệm cho du khách, đặc biệt là trẻ em, tự tay nhặt trứng và mang đến bếp chế biến. Do đó, chuồng trại luôn được giữ sạch sẽ, không mùi, đáp ứng tiêu chuẩn đón khách.

Từ việc chăm luống rau, đàn gà, mối bận tâm của ông còn mở rộng đến rác thải trong vườn, nhất là thủy tinh. Sau hơn 3 thập kỷ gắn bó với nông nghiệp, ông ấp ủ dự án biến thủy tinh thành cát để tái sử dụng, giảm khai thác nguyên liệu thô tại khu nghỉ dưỡng, như một cách tiếp nối hành trình gìn giữ màu xanh bền vững.

Giữ vai trò trưởng nhà vườn tại resort 5 sao, hơn ai hết ông Quang hiểu rõ mỗi nhành cây, ngọn cỏ là sứ giả thầm lặng, thay người nông dân thủ thỉ với du khách về sự trân trọng và tinh tế.

“Điều tôi mong mỏi nhất là khi trao lại khu vườn, sắc xanh vẫn còn rì rào trong gió, trở thành di sản sống động của resort hôm nay và mai sau”, trưởng nhà vườn tâm sự.

Trong thế giới của dịch vụ xa hoa, sự hiện diện của một người làm vườn như ông Quang mang lại một giá trị khác: nhắc nhở rằng cái sang trọng bền vững nhất đôi khi bắt đầu từ một hạt giống bé nhỏ.