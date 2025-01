Người Trung Quốc ăn gì trong ngày Mùng 1 để phát lộc cả năm

Người Trung Quốc có thói quen ăn cá, chả giò, cam quýt vào dịp Tết để cầu tài lộc. Những món ăn này được tin rằng mang lại may mắn, sung túc và phát đạt trong năm mới.

Theo Sohu, người Trung Quốc luôn có những "luật bất thành văn" gồm các điều nên và không nên làm để mở bát năm mới thuận lợi, may mắn và phát tài. Với mong muốn thu hút tài lộc và sung túc, người dân nước này sẽ thường dùng những món ăn dưới đây trong ngày Tết để có được sự may mắn về mặt tiền bạc.

Cá không chỉ bổ dưỡng, người Trung Quốc tin rằng món cá sẽ mang lại may mắn và phúc lộc trong suốt cả năm. Ảnh: Cicili.

Cá: Tượng trưng cho sự thịnh vượng, dư dả

Cá là món ăn không thể thiếu trên bàn tiệc ngày Tết của người Trung Quốc. Trong tiếng Trung, từ "cá" (yú) phát âm giống với từ "dư, thừa", biểu trưng cho sự dồi dào, thịnh vượng và dư giả. Vì thế, trong văn hóa truyền thống, cá luôn được xem như một biểu tượng của sự tốt lành và phúc lộc dồi dào.

Vào ngày đầu năm mới, mỗi gia đình Trung Quốc, dù giàu hay nghèo, đều bày một đĩa cá trên bàn ăn để cầu mong một năm mới đầy đủ và sung túc. Các loại cá được ưa chuộng trong dịp này thường là cá diếc và cá trôi đen. Trong tiếng Trung, âm đọc của "cá diếc" tương tự cụm từ "chúc may mắn", còn "cá trôi đen" phát âm giống như "quà tặng". Do đó, người dân tin rằng ăn những loại cá này sẽ mang lại may mắn và phúc lộc trong suốt cả năm.

Đặc biệt, khi ăn cá ngày Tết, người Trung Quốc thường giữ lại đầu hoặc đuôi cá. Hành động này mang ý nghĩa "có đầu có đuôi" và "năm nào cũng dư thừa", như một lời chúc cho sự trọn vẹn và thành công trong mọi việc.

Sủi cảo mang ý nghĩa chúc phúc lộc, bình an cho cả gia đình trong năm mới. Ảnh: Pexels.

Sủi cảo: Tượng trưng cho sự giàu có

Sủi cảo là món ăn truyền thống không thể thiếu trong dịp Tết Nguyên đán của người Trung Quốc. Với hình dáng giống những nén vàng, nén bạc thời xưa, sủi cảo được coi là biểu tượng của sự giàu sang và phú quý. Theo quan niệm, càng ăn nhiều sủi cảo trong dịp Tết, người ta càng kiếm được nhiều tiền trong năm mới.

Tuy nhiên, người Trung Quốc kiêng kỵ ăn sủi cảo hoặc bánh bao với dưa cải vào Tết, bởi sự kết hợp này được cho là biểu hiện của nghèo khó, thiếu thốn. Ngoài ra, trong lúc làm sủi cảo, người ta thường lén cho thêm những vật may mắn vào nhân bánh như sợi chỉ đỏ hoặc đồng xu. Nếu ai ăn trúng bánh có sợi chỉ đỏ sẽ được chúc sống lâu, trường thọ; còn nếu ăn trúng bánh có đồng xu, năm mới của họ sẽ tràn đầy tài lộc và thịnh vượng.

Sủi cảo không chỉ là món ăn truyền thống mà còn mang ý nghĩa tinh thần, là lời cầu chúc phúc lộc, bình an cho cả gia đình trong năm mới.

Chân giò lợn - món ăn mang ý nghĩa thu hút tài lộc, cầu chúc một năm mới sung túc và thịnh vượng.

Chân giò lợn: Thu hút tài lộc

Chân giò lợn, hay còn gọi là "tay lợn", là món ăn được người Trung Quốc đặc biệt yêu thích trong các dịp lễ Tết. Trong văn hóa xứ tỷ dân, chân giò được ví như "cái cào giữ tiền", mang ý nghĩa thu hút tài lộc và sự giàu có.

Vào ngày Tết, người Trung Quốc thường chế biến chân giò theo cách om, tạo nên món ăn có màu đỏ rực rỡ, tượng trưng cho sự thịnh vượng, may mắn trong năm mới. Món ăn này không chỉ ngon miệng mà còn gửi gắm lời chúc phát tài, sung túc cho cả gia đình

Chả giò vàng óng - biểu tượng của thịnh vượng và tài lộc, lời chúc ‘tiền vào đầy túi’ trong năm mới. Ảnh: Pexels.

Chả giò: Tượng trưng cho sự thịnh vượng

Chả giò là món ăn truyền thống trong dịp Tết Nguyên đán tại Trung Quốc, đặc biệt phổ biến ở các thành phố phía Đông như Giang Tây, Giang Tô, Thượng Hải, Phúc Kiến, Quảng Châu và Thâm Quyến. Với hình dáng tròn dài và màu vàng óng khi chiên, chả giò gợi nhớ đến hình ảnh miếng vàng xưa, mang thông điệp về sự thịnh vượng và tài lộc dồi dào.

Không chỉ là món ăn thơm ngon, chả giò còn tượng trưng cho sự ấm no và lời chúc "tiền vào đầy túi". Đây là lý do món ăn này trở thành lựa chọn không thể thiếu trên bàn tiệc ngày Tết, thể hiện hy vọng về một năm mới sung túc và đủ đầy.

Rau diếp - món ăn mang ý nghĩa phát tài, cầu chúc một năm kinh doanh thuận lợi và sức khỏe dồi dào. Ảnh: Pexels.

Rau diếp (xà lách): Kinh doanh phát đạt, tiền bạc dồi dào

Rau diếp, hay còn gọi là xà lách, mang ý nghĩa đặc biệt trong ngày Tết Nguyên đán của người Trung Quốc. Trong tiếng Trung, từ "rau diếp" đồng âm với "phát tài", vì vậy người dân tin rằng ăn rau diếp vào ngày đầu năm sẽ giúp kinh doanh phát đạt, mang lại phú quý và tiền bạc dồi dào.

Không chỉ mang ý nghĩa tài lộc, rau diếp còn là thực phẩm tốt cho sức khỏe với hàm lượng chất béo thấp, hỗ trợ duy trì vóc dáng và tăng cường sức khỏe. Đối với người Trung Quốc, món ăn này không chỉ là lời cầu mong về tài lộc mà còn là lời chúc cho một năm mới khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng

Cam, quýt rực rỡ - biểu tượng của thành công và sung túc, mang lời chúc thịnh vượng cho năm mới.

Cam, quýt: Tượng trưng cho sự đầy đủ và sung túc

Cam, quýt là loại trái cây không thể thiếu trong dịp Tết Nguyên đán tại Trung Quốc. Với màu vàng óng ánh và hình tròn, chúng được xem như biểu tượng của sự giàu có, no đủ và sung túc.

Ngoài hình dáng và màu sắc mang ý nghĩa tài lộc, trong tiếng Trung, cam và quýt còn phát âm giống với từ "thành công". Vì vậy, người Trung Quốc tin rằng ăn cam, quýt trong năm mới sẽ mang lại sự thịnh vượng, phát đạt và thành công trong mọi lĩnh vực. Đây không chỉ là món ăn ngày Tết mà còn là lời chúc phúc ý nghĩa cho một năm tràn đầy may mắn và tài lộc.