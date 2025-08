Người Trung Quốc đổ xô du lịch đêm 'né' nắng nóng

Khi nắng nóng cực đoan bao trùm nhiều tỉnh thành, người dân Trung Quốc đổ xô đi tham quan sau hoàng hôn để tránh oi bức. Du lịch đêm bùng nổ, góp phần thúc đẩy kinh tế tăng trưởng.

Người phụ nữ đeo khẩu trang che mặt tránh nắng tại Thượng Hải, Trung Quốc, ngày 4/7. Ảnh: Reuters.

Tại Công viên rừng quốc gia núi Thiên Môn ở Trương Gia Giới (tỉnh Hồ Nam), lối đi 999 bậc thang dẫn lên hang Thiên Môn được chiếu sáng rực rỡ. Toàn bộ ngọn núi lung linh trong ánh đèn, tạo nên cảnh tượng ngoạn mục về đêm.

"Tôi đến đây vào buổi chiều để tránh nắng, không ngờ cảnh đêm lại tuyệt vời đến vậy", Mauricio Olvera, du khách đến từ Mexico, nói với Tân Hoa Xã.

Ding Yunjuan, nhân viên công viên, cho biết phần lớn du khách đến tham quan vào chiều muộn, nhiều người nán lại tận 21h rồi mới xuống núi dưới ánh trăng.

"Nhằm đáp ứng nhu cầu của du khách, công viên tổ chức các chương trình trình diễn ánh sáng buổi tối để làm nổi bật vẻ đẹp cảnh quan", Ding nói.

Kể từ đầu kỳ nghỉ hè, công viên đón hơn 20.000 lượt khách mỗi ngày, trong đó các tour đêm đang trở thành điểm nhấn thu hút.

Du khách xem biểu diễn ban đêm tại một công viên chủ đề ở tỉnh Hồ Nam, ngày 22/7. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Ngày 28/7, 28 khu vực tại các tỉnh Hà Nam và Sơn Đông phát cảnh báo đỏ, mức nghiêm trọng nhất, do nắng nóng cực đoan. Nhiệt độ tại nhiều nơi ở Thanh Đảo chạm ngưỡng 40,5 độ C, chỉ thấp hơn 0,5 độ C so với mức kỷ lục tại đây từ năm 1961, theo Thanh Đảo Nhật Báo.

Đợt nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu sử dụng điều hòa tăng vọt, gây áp lực lớn lên lưới điện quốc gia. CCTV đưa tin ngày 25/7, lượng điện tiêu thụ toàn quốc đạt mức kỷ lục 1,47 tỷ kilowatt.

Trong bối cảnh đó, Trung Quốc đẩy mạnh phát triển kinh tế đêm. Hồi tháng 1, Quốc vụ viện nước này ban hành văn bản kêu gọi mở rộng hoạt động văn hóa, du lịch ban đêm.

Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, 60% chi tiêu tiêu dùng diễn ra vào buổi tối, trong khi mức chi trung bình cho du lịch đêm cao gấp hơn 3 lần ban ngày.

Cuối năm 2024, Viện Hàn lâm Du lịch Trung Quốc ước tính tổng chi tiêu cho du lịch đêm trong nước đạt khoảng 1.910 tỷ nhân dân tệ ( 267 tỷ USD ).

Du khách xem biểu diễn văn hóa dân gian tại Trương Gia Giới, tỉnh Hồ Nam, ngày 26/7. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Tại nơi được mệnh danh là một trong những "lò lửa" của Trung Quốc ở tỉnh Hồ Nam, chợ đêm, trình diễn ánh sáng và biểu diễn nghệ thuật đã biến thành phố này thành điểm đến sôi động mùa hè.

Ở công viên chủ đề tái hiện văn hóa triều Đường, gần tàn tích lò sứ Đồng Quan hơn 1.200 năm tuổi, các hoạt động như pháo hoa, ẩm thực đường phố, nhạc sống thu hút đông đảo du khách sau khi trời tối.

Công viên mở cửa đến nửa đêm, du khách có thể thưởng thức tôm hùm cay, thi uống bia và tìm hiểu di sản văn hóa phi vật thể.

Zhang Ning, Phó tổng giám đốc công viên, cho biết lượng khách ban đêm tăng gần 20% từ đầu tháng 7.

Không chỉ điểm du lịch, nhà hát cũng góp phần sôi động hóa đời sống đêm. Tại quận Thiên Tâm, nhà hát hài kịch "Xưởng Cười" mở cửa mỗi tối trong hè.

"Nghệ sĩ kết hợp tấu nói Trung Quốc với hip-hop và diễn ngẫu hứng. Khán giả vừa uống trà, ăn vặt, vừa thưởng thức tiếng cười", Xiong Zhuang, quản lý nhà hát, cho biết.

Zhang Ling, lãnh đạo cơ quan văn hóa và du lịch quận, cho biết chính quyền địa phương sẽ phát triển tuyến du lịch đêm kết hợp sân khấu, ẩm thực và tham quan để thu hút thêm du khách.

"Qua đó, hoạt động này sẽ tiếp tục thổi luồng sinh khí mới vào kinh tế đêm", bà Zhang nhấn mạnh.