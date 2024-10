Người ‘từng bị UFO bắt cóc’ kiện Netflix vì làm phim sai sự thật

Tự nhận bị UFO bắt cóc vào năm 1989, người phụ nữ ở Mỹ vừa gửi đơn kiện Netflix vì gã khổng lồ phát trực tuyến đã làm phim tài liệu khiến khán giả nghĩ bà là kẻ dối trá.

Hình ảnh của Linda Napolitano khi xuất hiện trong phim tài liệu về người ngoài hành tinh của Netflix. Ảnh: Netflix.

Linda Napolitano kể chuyện bị ba sinh vật hai chân, màu xám bắt cóc khi đang nằm tại căn hộ tầng 12. Bà cho biết mình bị một chùm sáng màu lam kéo lên không trung, đưa vào phi thuyền màu đỏ cam rồi đem đến cầu Brooklyn. Sự việc xảy ra vào ngày 30/11/1989.

Napolitano chấp nhận xuất hiện trong phim tài liệu The Manhattan Alien Abduction (Tạm dịch: Vụ bắt cóc của người ngoài hành tinh ở Manhattan) khi bước sang tuổi 77. Song, bà kể mình bị ép trả lời theo kịch bản và khắc họa như kẻ dối trá già nua. Napolitano gửi đơn kiện lên Tòa án Tối cao New York ngày 28/10 để yêu cầu Netflix không chiếu phim.

Trò lừa thế kỷ?

Chuyên gia nghiên cứu UFO (Unidentified flying object - Tạm dịch: Vật thể bay không xác định) Budd Hopkins đã ủng hộ câu chuyện của Napolitano trong quyển sách xuất bản năm 1997. Sách có tựa đề Witnessed: The True Story of the Brooklyn Bridge Abduction (Tạm dịch: Nhân chứng - Câu chuyện có thật về vụ bắt cóc ở cầu Brooklyn) và khá nổi tiếng (lẫn tai tiếng) ở Mỹ vào thời điểm đó.

Hopkins nói ông tin tưởng Napolitano vì có hai vệ sĩ, ẩn danh và tự nhận là người bảo vệ “lãnh đạo thế giới”, gửi thư xác nhận đã chứng kiến người phụ nữ lơ lửng giữa không trung rồi bị hút vào UFO. Sau đó, ông nhận được hơn 20 lá thư xác nhận với nội dung tương tự.

Nhà nghiên cứu UFO Budd Hopkins khi làm việc với người tự nhận bị người ngoài hành tinh bắt cóc. Ảnh: Creative Commons 4.0.

Phim The Manhattan Alien Abduction của Netflix có lịch phát sóng vào ngày 30/10. Tác phẩm xoay quanh chủ đề người ngoài hành tinh và dẫn chứng câu chuyện của Napolitano như một trò lừa thế kỷ.

“Người phụ nữ khẳng định bị bắt cóc khi đang nằm trong phòng ngủ ở Manhattan”, nhà sản xuất viết trong phần quảng cáo. “Chuỗi phim tài liệu này sẽ khám phá xem đó là trò lừa bịp hay thật sự là bằng chứng về người ngoài hành tinh”.

Trả lời qua email, Napolitano cho biết bà rất mong được cung cấp thông tin cho báo chí. Tuy nhiên, “luật sư không muốn tôi bình luận gì”, bà viết.

Ông Robert Young, luật sư của Napolitano, cho biết bà bị “lừa dối trắng trợn” và đáng ra không nên tham gia vào quá trình sản xuất phim tài liệu của Netflix. “Thời gian sẽ trả lời”, Young nói. “Quá trình kiện tụng thường kéo dài và bao gồm nhiều trận chiến. Tôi tin sự thật sẽ chiến thắng”.

Netflix không trả lời yêu cầu bình luận.

Nhân chứng bất ngờ

Theo đơn kiện của Napolitano, bà đã bị vợ cũ của nhà nghiên cứu Hopkins phỉ báng. Napolitano mô tả vợ cũ của Hopkins là “người cay nghiệt, nghiện rượu và quyết tâm trả thù chồng”.

Vợ cũ của Hopkins được cho là khó chịu vì chồng bà “không chú ý yếu tố làm mất uy tín bạn đời” khi kể chuyện về Napolitano. Năm 2011, bà viết một bài báo tố cáo và chỉ trích phương pháp nghiên cứu của chồng cũ.

Các bác sĩ tâm thần từng nghiên cứu hiện tượng này và cho biết có nhiều lý do khiến mọi người tin bản thân vừa bị người ngoài hành tinh bắt cóc. Chẳng hạn, những người mắc chứng rối loạn nhân cách hoặc sống sót sau vụ tấn công tình dục thường tự tạo ra ký ức để che đậy chấn thương tinh thần họ vừa đối mặt.

Phim The Manhattan Alien Abduction dự kiến được chiếu vào ngày 30/10. Ảnh: Netflix.

Theo đơn kiện của Napolitano, các nhà làm phim Netflix đảm bảo với bà họ có kế hoạch “kể câu chuyện có thật về vụ bắt cóc của người ngoài hành tinh”. Điều này khiến Napolitano chấp nhận hỗ trợ dù đã từ chối trước đó.

Đến khi tham gia buổi ra mắt phim vào tháng 9 ở Anh, Napolitano mới phát hiện vợ cũ của nhà nghiên cứu Hopkins xuất hiện với vai trò “người phản biện chuyên nghiệp”. Bà cho rằng Netflix muốn bà xuất hiện chỉ để “bôi nhọ” và “hạ thấp phẩm giá”.

Napolitano tố cáo vợ cũ của Hopkins đã cung cấp giấy tờ cá nhân, ghi chú và video về vụ bắt cóc cho các nhà làm phim. “Bà ấy làm giả một lá thư với nội dung khẳng định tôi đang lừa phỉnh Hopkins”, Napolitano viết trong đơn kiện.

Mặt khác, Napolitano tuyên bố bà bị khắc họa như người phụ nữ già nua, hốc hác và bị ép trả lời theo kịch bản. Napolitano kiện Netflix tội phỉ báng, lừa đảo và yêu cầu nền tảng này bồi thường tổn thất tinh thần, danh dự. Đồng thời, bà muốn Netflix hủy phát sóng The Manhattan Alien Abduction.