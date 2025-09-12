Lượng tiêu thụ ôtô tại Việt Nam giảm về mức thấp nhất trong vòng 6 tháng gần nhất. Dù vậy khi xét doanh số từ đầu năm, thị trường xe Việt vẫn đang tăng trưởng tốt.

Khách Việt giảm mua xe trong tháng 8. Ảnh: Phương Lâm.

Tháng Ngâu thường được xem là thấp điểm của thị trường ôtô Việt, bởi tâm lý khách hàng giai đoạn này không muốn chi ra khoản tiền quá lớn để mua sắm. Năm nay, doanh số toàn thị trường xe Việt đã sụt giảm đáng kể ngay cả khi tháng Ngâu còn chưa bắt đầu.

Thấp nhất 6 tháng

Báo cáo mới nhất do Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) công bố cho thấy trong tháng 8, toàn thị trường ôtô Việt Nam tiêu thụ tổng cộng 25.973 xe các loại. Số này bao gồm 12.671 xe lắp ráp bên cạnh 13.302 xe nhập khẩu.

So với kỳ báo cáo trước, doanh số toàn thị trường xe Việt đã sụt giảm 18%. Lượng tiêu thụ gần 26.000 xe cũng là mức thấp nhất của thị trường, tính riêng trong 6 tháng gần nhất.

Người Việt giảm mua ôtô trước thềm tháng Ngâu DIễn biến doanh số toàn thị trường xe Việt trong 8 tháng đầu năm (Số liệu: VAMA) Nhãn Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8

xe 18893 21606 31750 29585 29210 31977 31739 25973

Dù vậy, tổng doanh số toàn thị trường trong tháng 8 theo báo cáo của VAMA vẫn cao hơn 3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế từ đầu năm, báo cáo của VAMA cho thấy người Việt đã mua tổng cộng 220.733 ôtô các loại. Số này bao gồm 105.491 xe lắp ráp và 115.242 ôtô nhập khẩu.

So với 8 tháng đầu năm 2024, toàn thị trường ôtô Việt Nam chứng kiến doanh số tăng trưởng đến 17%. Doanh số xe lắp ráp tăng 12% còn lượng tiêu thụ ôtô nhập khẩu cũng cao hơn 21% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xe bán chạy cũng giảm doanh số

Danh sách top 10 ôtô động cơ đốt trong bán chạy nhất tháng 8 ghi nhận toàn bộ mẫu xe giảm doanh số so với kỳ báo cáo trước. Ở thời điểm viết bài, TC Motor chưa chia sẻ doanh số Hyundai tháng 8.

Có những cái tên không giảm quá nhiều như Ford Ranger, Ford Everest hay Honda City, nhưng cũng có những dòng xe mất đến vài chục phần trăm doanh số so với tháng trước.

Chẳng hạn, Mazda CX-5 bán được 1.025 xe trong tháng 8 còn ở kỳ báo cáo trước, mẫu SUV cỡ C từng ghi nhận doanh số 1.586 xe. Mitsubishi Xpander từ lượng tiêu thụ 1.553 xe hồi tháng 7 đã giảm xuống 906 xe trong báo cáo mới nhất.

Mazda CX-5 và Mitsubishi Xpander nằm trong nhóm ôtô giảm mạnh doanh số trước thềm tháng Ngâu. Ảnh: Thaco, Vĩnh Phúc.

Toyota Vios cũng mất hơn 40% doanh số so với kỳ báo cáo tháng 7. Lượng tiêu thụ 726 xe là nguyên nhân Toyota Vios phải nhường lại danh hiệu sedan cỡ B bán chạy nhất cho Honda City - mẫu xe ghi nhận doanh số 1.136 xe trong tháng 8.

Ngược lại, nhiều mẫu xe không nổi trội về doanh số lại chứng kiến lượng tiêu thụ tăng trưởng trong kỳ báo cáo tháng 8.

Số này bao gồm Mazda CX-3, Toyota Land Cruiser, Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Alphard hay Isuzu mu-X và Kia K5. Dù đà tăng trưởng nhìn chung không quá ấn tượng, các mẫu xe này vẫn là "điểm sáng" hiếm hoi của thị trường Việt trong kỳ báo cáo tháng 8.

Có thể "về đích" thành công?

Như đề cập phía trên, doanh số toàn thị trường xe Việt tính đến hết tháng 8 vẫn đạt mức tăng trưởng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, tư vấn bán hàng một hãng xe Nhật Bản cho biết trong tháng Ngâu năm nay, lượng khách mua xe có phần trội hơn so với cách đây một năm.

"Mùa thấp điểm năm nay, lượng khách mua xe tại đại lý không nhiều nhưng nhìn chung vẫn khá hơn so với năm ngoái", người này chia sẻ.

Thị trường ôtô Việt có thể "về đích" thành công mà không cần đợt giảm phí trước bạ. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

Doanh số toàn thị trường vẫn ghi nhận tăng trưởng nhiều khả năng là lý do cho đến hiện tại, chưa có bất kỳ thông tin nào về khả năng triển khai một đợt ưu đãi phí trước bạ cho xe lắp ráp.

Trước đây, Chính phủ từng triển khai đến 4 đợt hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ dành cho xe lắp ráp tại Việt Nam, mỗi đợt kéo dài 3 hoặc 6 tháng. Chính sách hỗ trợ này từng trở thành "liều thuốc" hữu hiệu giúp cải thiện doanh số toàn thị trường, kéo sức mua khách Việt lên cao.

Tuy nhiên khi thị trường xe Việt tính đến hết tháng 8 nhìn chung vẫn đang "sống khỏe", dẫn đến một đợt giảm lệ phí trước bạ gần như không cần thiết. Sau khi kết thúc tháng Ngâu, thị trường ôtô Việt Nam sẽ bước vào quý IV - giai đoạn được xem là cao điểm mua sắm của khách hàng để chuẩn bị Lễ, Tết.

Năm ngoái, báo cáo của VAMA cho biết người Việt đã mua tổng cộng 340.142 ôtô các loại, tăng trưởng 12,6% so với năm 2023.

Với đà tăng trưởng hiện tại, rất có khả năng thị trường xe Việt sẽ kết thúc 2025 với doanh số tốt hơn so với một năm trước.

Hơn nữa, 2025 cũng có thể trở thành năm hiếm hoi thị trường Việt "về đích" thành công mà không cần đến "liều thuốc" giảm phí trước bạ.