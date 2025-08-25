Doanh số ôtô Việt Nam từ đầu năm cao hơn cùng kỳ năm ngoái. Với tình hình hiện tại, nhiều khả năng 2025 sẽ là năm không có đợt ưu đãi phí trước bạ nào được triển khai.

Báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) cho thấy sau 7 tháng đầu năm, doanh số toàn thị trường đạt 194.760 xe, tăng đến 19% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tiêu thụ xe lắp ráp ở Việt Nam từ đầu năm đạt 92.820 xe, tương đương tăng trưởng 13%. Nhóm xe lắp ráp tích lũy được doanh số 101.940 xe sau 7 tháng, tăng trưởng đến 25% so với cùng kỳ năm ngoái.

Như vậy tính đến hiện tại, thị trường xe Việt vẫn đang trải qua giai đoạn "màu hồng" khi doanh số lũy kế đã cao hơn hẳn so với cùng kỳ năm ngoái. Dữ liệu của VAMA cho thấy 7 tháng đầu năm 2024, người Việt đã mua 163.804 ôtô các loại, gồm 81.637 xe lắp ráp và 82.167 xe nhập khẩu.

Người Việt tăng mua ôtô Doanh số toàn thị trường Việt 7 tháng đầu năm, giai đoạn 2024-2025 (Số liệu: VAMA) Nhãn 7 tháng đầu năm 2024 7 tháng đầu năm 2025 Xe lắp ráp xe 81637 92820 Xe nhập khẩu

82167 101940

Dù tình hình chung khá lạc quan, doanh số toàn thị trường Việt trong tháng 7 theo báo cáo của VAMA thực tế đã giảm khoảng 1% so với kỳ báo cáo liền trước. Chênh lệch là không quá lớn nhưng đợt giảm doanh số nhẹ cho thấy tính ổn định vẫn là thứ thị trường ôtô Việt còn thiếu.

Năm ngoái, doanh số thị trường xe Việt chỉ thực sự "bùng nổ" trong giai đoạn cuối năm - thời điểm đợt ưu đãi phí trước bạ dành cho xe lắp ráp có hiệu lực. Xét tình hình hiện tại, có thể khách hàng Việt sẽ trải qua năm 2025 mà không có bất kỳ đợt ưu đãi phí trước bạ nào do nhà nước triển khai.

Tính riêng trong nhóm ôtô động cơ đốt trong, Ford Ranger (1.598 xe) là mẫu xe bán chạy nhất tháng 7. Mazda CX-5 bán được 1.586 xe cùng kỳ, còn doanh số Mitsubishi Xpander đạt 1.553 xe.

Phần lớn mẫu xe động cơ đốt trong góp mặt trong top bán chạy tháng 7 đều sở hữu mức tăng trưởng dương về doanh số. Nổi bật là Honda City khi doanh số tháng 7 cao gần 4 lần so với kỳ báo cáo trước.

Nhóm xe động cơ đốt trong đang đứng trước áp lực lớn, tạo nên bởi loạt ôtô điện đang có mặt trên thị trường Việt. Bộ đôi VF 3 và VF 5 của thương hiệu VinFast đang là những cái tên nổi bật hàng đầu, doanh số sau 7 tháng tương ứng lần lượt 26.223 xe và 24.364 xe.