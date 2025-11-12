Nguồn cung dồi dào, hãng mạnh tay giảm giá ôtô dịp cuối năm

Dù có sự biến động trái chiều trong tháng gần nhất, nguồn cung ôtô nhập khẩu và xe lắp ráp tại Việt Nam từ đầu năm vẫn cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

Thị trường ôtô Việt Nam đang bước vào các tháng cuối năm. Thời điểm này cũng trùng với đợt mua sắm cuối năm của người Việt, phục vụ các chuyến du lịch dịp Tết và mừng năm mới.

Nguồn cung ôtô do vậy được quan tâm trong giai đoạn này, bởi có thể ảnh hưởng ít nhiều đến giá bán, chương trình ưu đãi của đại lý cũng như khả năng giao xe ngay theo nhu cầu của khách hàng.

Xe nhập giảm, ôtô nội địa tăng

Dữ liệu do Cục Thống kê - Bộ Tài chính công bố gần đây cho thấy lượng ôtô xuất xưởng từ các nhà máy trong nước ước đạt 39.900 xe trong tháng 10.

So với số liệu 34.000 xe ghi nhận ở kỳ tháng 9, sản lượng ôtô nội địa của Việt Nam đã tăng trưởng khoảng 17,35%.

Trong khi đó, số liệu do Hải quan Việt Nam chia sẻ cho thấy trong tháng 10, nước ta hoàn thành nhập khẩu tổng cộng 16.343 ôtô nguyên chiếc các loại. Giá trị kim ngạch của nhóm hàng này ở tháng vừa rồi đạt hơn 430 triệu USD .

So với tháng 9, hoạt động nhập khẩu ôtô nguyên chiếc tại Việt Nam đã giảm 5,5% về sản lượng nhưng tăng 7,3% về tổng giá trị kim ngạch.

Xe nhập giảm, ôtô lắp ráp tăng Sản lượng ôtô nhập khẩu và lắp ráp tại Việt Nam trong 2 tháng gần nhất (Số liệu: Cục Thống kê, Hải quan Việt Nam) Nhãn Xe nhập khẩu Xe lắp ráp Tháng 9 xe 17295 34000 Tháng 10

16343 39900

Như vậy, nguồn cung ôtô tại Việt Nam đã ghi nhận những diễn biến trái chiều trong tháng gần nhất. Ôtô nhập khẩu có lần hiếm hoi sụt giảm, còn sản lượng xe lắp ráp ghi nhận đà tăng trưởng tương đối tốt.

Báo cáo của Cục Thống kê cho thấy tính đến hết tháng 10, tổng lượng ôtô lắp ráp tại Việt Nam ước đạt 373.600 xe, tăng trưởng khoảng 42,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dữ liệu của Hải quan Việt Nam chỉ ra trong 10 tháng đầu năm, nước ta hoàn thành nhập khẩu tổng cộng 171.364 ôtô nguyên chiếc các loại, tổng giá trị kim ngạch vượt mốc 3,8 tỷ USD . So với cùng kỳ năm ngoái, ôtô nhập khẩu nguyên chiếc tăng 20% về sản lượng, giá trị kim ngạch cũng tăng thêm 31%.

Ôtô nhập khẩu vào Việt Nam trong 10 tháng đầu năm vẫn cao hơn cùng kỳ năm ngoái. Ảnh: T.T.

Nguồn cung ôtô tại Việt Nam nhìn chung tương đối dồi dào, sẵn sàng phục vụ nhu cầu mua sắm dịp cuối năm của khách hàng.

Lượng xe cả nhập khẩu lẫn lắp ráp khá ổn định cũng là lý do để các hãng "mạnh tay" triển khai ưu đãi nhằm gia tăng doanh số trong phần còn lại của năm 2025.

Nguồn cung dồi dào, nhiều xe khuyến mại lớn

Báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) cho thấy sau 9 tháng, khách Việt đã mua tổng cộng 251.421 ôtô các loại. Số này bao gồm 119.918 xe lắp ráp và 131.503 ôtô nhập khẩu, đạt mức tăng trưởng lần lượt 6% và 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tình hình doanh số tương đối khả quan gần như khiến 2025 sẽ là năm mà thị trường Việt không có bất kỳ đợt giảm phí trước bạ nào dành cho xe lắp ráp.

Dù không có ưu đãi từ nhà nước, khách Việt vẫn có thể tiết kiệm tối đa cả trăm triệu đồng nhờ loạt ưu đãi từ các hãng xe.

Chẳng hạn, Subaru Forester nhập khẩu Thái Lan đang trong đợt "xả hàng" khá mạnh từ hãng trước khi các mẫu xe nhập khẩu Nhật Bản chính thức ra mắt trong tuần này.

Nhiều xe nhập khẩu được hưởng ưu đãi cả trăm triệu đồng. Ảnh: Phúc Hậu.

Trong tháng 11, khách Việt mua Subaru Forester nhập Thái đang được khuyến mại từ 140 triệu đồng đến cao nhất 308 triệu đồng. Đây là mức giảm thuộc nhóm cao hàng đầu thị trường ôtô phổ thông Việt Nam.

Mức khuyến mại cả trăm triệu đồng cũng đang được Toyota triển khai cho 3 phiên bản Camry nhập khẩu Thái Lan. Dòng sedan cỡ D này hiện được áp dụng ưu đãi theo hình thức hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, giá trị khuyến mại từ 122 triệu đến 153 triệu đồng tùy phiên bản.

Honda Civic phiên bản hybrid cũng được hãng xe Nhật Bản triển khai ưu đãi 100% lệ phí trước bạ trong tháng 11. Với giá bán 999 triệu đồng, khách Việt mua Honda Civic e:HEV RS đang được khuyến mại xấp xỉ 100 triệu đồng, tuy nhiên chỉ áp dụng cho số xe sản xuất trong năm 2024.

Các mẫu xe nhập khẩu của Suzuki như XL7, Jimny hay cả Fronx vừa ra mắt cũng được ưu đãi hàng chục triệu đồng trong tháng 11.

Hyundai Santa Fe được hưởng khuyến mại tối đa 180 triệu đồng. Ảnh: TC Motor.

Bên cạnh xe nhập khẩu, nhiều ôtô lắp ráp cũng đang được hưởng ưu đãi từ vài chục triệu đến cả trăm triệu đồng.

Cụ thể, Hyundai Palisade và Hyundai Santa Fe đang được hãng xe Hàn Quốc áp dụng ưu đãi tiền mặt tối đa 200 triệu đồng, tùy dòng xe và phiên bản. Loạt xe khác cùng thương hiệu như Hyundai Creta, Hyundai Accent hay Hyundai Tucson cũng có ưu đãi tiền mặt từ 49 triệu đồng.

Tương tự, bộ 3 xe Toyota lắp ráp gồm Vios, Avanza Premio, Veloz Cross hay các mẫu xe Honda City, Honda CR-V chạy xăng cũng được khuyến mại trong tháng 11, giá trị ưu đãi cao nhất 80 triệu đồng.

Loạt SUV đô thị của Kia gồm Sonet, Seltos và Carens cũng nhận ưu đãi 25-50 triệu đồng tùy dòng xe và phiên bản.

Nhìn chung, nguồn cung ôtô dồi dào là điều kiện để nhiều hãng "mạnh tay" ưu đãi cho cả xe nhập khẩu lẫn lắp ráp, vừa giúp khách hàng giảm nhẹ chi phí mua xe, vừa giúp tăng doanh số trong giai đoạn còn lại của năm 2025.