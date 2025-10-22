Nguồn thu ngầm của bà chủ 2 quán karaoke

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá thành công một đường dây tổ chức hoạt động mại dâm liên xã với phương thức che giấu tinh vi.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, quản lý các cơ sở kinh doanh nhạy cảm và đối tượng liên quan đến tệ nạn xã hội, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện ổ nhóm tổ chức hoạt động mại dâm với thủ đoạn tinh vi.

Xác lập kế hoạch đấu tranh, khoảng 13h ngày 3/10, lực lượng Công an bắt quả tang đối tượng Vũ Hải Biên (SN 1969) có hành vi chứa mại dâm cho 2 đôi nam nữ tại nhà nghỉ Tuấn Anh (xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ).

Qua đấu tranh, Phòng Cảnh sát hình sự triển khai nhiều tổ công tác đồng loạt kiểm tra, triệu tập và làm việc với các đối tượng liên quan gồm: Lường Thị Yên, Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Văn Minh và Dương Tuấn Anh.

Các đối tượng Minh, Yên tại Cơ quan điều tra.

Kết quả điều tra xác định đối tượng cầm đầu là Lường Thị Yên (SN 1993, trú tại xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ), chủ 2 quán karaoke An Bình và Trần Trung. Điều hành đường dây, Yên thuê Nguyễn Văn Nam (SN 2004) và Nguyễn Văn Minh (SN 2000) làm quản lý quán, trực tiếp giao dịch và thu tiền của khách mua dâm với giá 1,2 triệu đồng/lượt. Ngoài ra, còn có Dương Tuấn Anh (SN 2009) được thuê chở gái bán dâm đến điểm hẹn.

Yên ra quy luật mỗi lượt mua bán dâm chỉ được "hoạt động" trong tối đa 2 tiếng đồng hồ. Bà chủ 2 quán karaoke còn bố trí chỗ ở riêng cho nhân viên tại khu vực gần 2 quán, rồi thỏa thuận chỉ những cô gái nào đồng ý bán dâm mới được nhận vào làm việc và được bao ăn ở.

Mỗi lượt, Yên chia lại 600.000 đồng cho gái bán dâm và hưởng lợi phần còn lại. Đáng chú ý, Yên còn móc nối với Vũ Hải Biên, chủ nhà nghỉ Tuấn Anh, để tổ chức hoạt động mại dâm.

Khi có khách, quản lý quán sẽ liên hệ đặt phòng tại đây. Biên thu tiền phòng 150.000 đồng/lượt, cao hơn mức thông thường và chia lại 30.000 đồng/phòng cho Yên. Để tránh bị phát hiện, nhóm đối tượng chỉ giao dịch với khách quen, liên lạc và thỏa thuận qua ứng dụng mạng xã hội.

Căn cứ tài liệu thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lường Thị Yên, Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Văn Minh, Dương Tuấn Anh và Vũ Hải Biên về tội "Chứa mại dâm".