Nguy cơ Chikungunya xâm nhập Việt Nam, Bộ Y tế chỉ đạo khẩn

Bộ Y tế vừa gửi công văn yêu cầu khẩn trương tăng cường giám sát và phòng, chống bệnh Chikungunya, trước nguy cơ dịch xâm nhập khi nhiều quốc gia lân cận đang bùng phát mạnh.

Nhân viên y tế phun thuốc diệt muỗi tại sân để xe của một tòa nhà ở Trung Quốc. Ảnh: VCG.

Theo Bộ Y tế, thời gian gần đây, bệnh Chikungunya có xu hướng gia tăng, ghi nhận nhiều đợt bùng phát quy mô lớn tại các đảo ở Ấn Độ Dương như La Réunion và Mayotte. Dịch cũng đã lan rộng sang một số khu vực của châu Phi, Nam Á, châu Âu và đặc biệt là miền Nam Trung Quốc.

Riêng tại tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, cơ quan y tế đã ghi nhận hơn 4.800 ca mắc. Đây là đợt bùng phát nghiêm trọng, cho thấy nguy cơ dịch có thể nhanh chóng lây lan sang các quốc gia láng giềng, trong đó có Việt Nam.

Chikungunya là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus Chikungunya gây ra, lây từ người bệnh sang người lành thông qua vết đốt của muỗi vằn - cũng là tác nhân truyền bệnh sốt xuất huyết.

Triệu chứng thường gặp gồm sốt cao, đau nhức khớp, đau đầu, mệt mỏi và nổi ban. Phần lớn bệnh nhân hồi phục sau vài ngày đến một tuần, nhưng một số vẫn bị đau khớp kéo dài hàng tháng. Hiện chưa có vaccine hay thuốc điều trị đặc hiệu, phương pháp điều trị chủ yếu là hỗ trợ và giảm triệu chứng.

Do triệu chứng tương đồng với sốt xuất huyết và một số bệnh virus khác, việc chẩn đoán chính xác dựa vào xét nghiệm là rất quan trọng để tránh bỏ sót hoặc điều trị sai hướng.

Để ngăn chặn nguy cơ dịch xâm nhập, Bộ Y tế đề nghị các địa phương và người dân đồng loạt triển khai các biện pháp phòng bệnh:

Người trở về từ vùng dịch: Tự theo dõi sức khỏe trong vòng 12 ngày. Nếu xuất hiện các dấu hiệu như sốt, đau khớp, nổi ban… cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời.

Tại hộ gia đình, khu dân cư:

Đậy kín toàn bộ dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng.

Hàng tuần diệt loăng quăng/bọ gậy: thả cá vào bể nước lớn, thau rửa dụng cụ chứa nước vừa và nhỏ, lật úp các dụng cụ không dùng, thay nước bình hoa, bỏ muối hoặc dầu/hóa chất diệt ấu trùng vào bát nước kê chân chạn.

Loại bỏ các vật dụng phế thải và hốc nước tự nhiên như chai lọ, vỏ dừa, mảnh lu vỡ, lốp xe cũ, hốc tre, bẹ lá...

Ngủ màn, mặc quần áo dài để tránh muỗi đốt, kể cả ban ngày.

Tích cực phối hợp với ngành y tế khi có chiến dịch phun hóa chất.

Khi có triệu chứng sốt: Không tự ý điều trị tại nhà, cần đến cơ sở y tế để được chẩn đoán và xử trí kịp thời.