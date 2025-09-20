Nguy cơ rước ký sinh trùng từ nước ép rau củ

Thói quen uống nước ép từ rau sống được nhiều người ưa chuộng để giảm cân, làm đẹp. Tuy nhiên, loại thức uống này có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ nếu chế biến không đảm bảo.

Nước ép rau củ sẽ không an toàn nếu nguyên liệu không được xử lý sạch. Ảnh minh hoạ: Thedailymeal.

Uống nước ép rau đang trở thành xu hướng phổ biến trong giới trẻ, đặc biệt ở những người quan tâm đến sức khỏe và làm đẹp. Trên mạng xã hội, hàng loạt công thức “detox” được chia sẻ, khuyến khích dùng các loại rau sống như cải xoăn, rau má, rau cần… để ép lấy nước uống trực tiếp. Xu hướng này được cho là giải pháp thanh lọc cơ thể, giảm cân và làm đẹp da. Dù vậy, nó cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu nguyên liệu không được xử lý an toàn.

Bác sĩ Bùi Thị Trà Vi, khoa Dinh dưỡng và Tiết chế, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cảnh báo rau củ tươi nếu trồng ở môi trường ô nhiễm, không được rửa sạch kỹ lưỡng, có thể mang theo nhiều loại giun sán và ký sinh trùng nguy hiểm.

Theo bác sĩ Vi, nếu nguyên liệu không an toàn, thói quen này có thể gây ra nhiều rủi ro sức khỏe.

"Các loại rau tươi, đặc biệt rau trồng ở vùng đất, nguồn nước bị ô nhiễm, có thể nhiễm giun kim, giun tóc, giun móc, trứng giun đũa chó, sán lá gan hay amip gây bệnh lỵ", bác sĩ Vi cho biết.

Bác sĩ Vi nhấn mạnh việc chế biến không đảm bảo vệ sinh như rửa qua loa hoặc chỉ ngâm trong chậu nước sẽ không loại bỏ hết trứng giun sán bám trên bề mặt rau củ. Khi ép rau củ thành nước uống, nguy cơ ký sinh trùng đi thẳng vào đường tiêu hóa của người dùng càng cao, dẫn đến những bệnh lý đường ruột phức tạp.

Để phòng tránh, bác sĩ Vi khuyến cáo người dân nên lựa chọn rau củ quả có nguồn gốc rõ ràng, ưu tiên sản phẩm được trồng ở vùng đất và nguồn nước sạch. Trước khi chế biến, cần rửa nguyên liệu nhiều lần dưới vòi nước chảy, thay vì ngâm trong chậu. Với một số loại củ quả như cà rốt, cà chua, nên rửa sạch và gọt vỏ. Đồng thời, dụng cụ ép và tay người chế biến phải đảm bảo vệ sinh.

Những nhóm có hệ miễn dịch yếu như trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người cao tuổi hoặc bệnh nhân đang mắc bệnh mạn tính càng cần chú trọng khâu vệ sinh. Thói quen uống nước ép rau củ mang lại lợi ích dinh dưỡng, nhưng để an toàn, cần kiểm soát chặt chẽ từ khâu chọn nguyên liệu đến sơ chế và chế biến.