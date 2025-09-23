Nguy cơ sán vào não từ thói quen ăn uống, bác sĩ chỉ cách phòng tránh

Nguyên nhân chính gây bệnh là ăn phải ấu trùng sán dây lợn khi tiêu thụ thịt lợn gạo, nem chua, thịt nướng tái hoặc rau sống chưa được rửa sạch.

Khi xuất hiện triệu chứng rõ ràng, bệnh thường ở giai đoạn muộn. Ảnh: Shutterstock.

TS.BS Trần Huy Thọ, Phó giám đốc Bệnh viện Đặng Văn Ngữ, cho biết sán não là một trong những bệnh lý nhiễm trùng hệ thần kinh trung ương nguy hiểm nhất, có thể dẫn đến không qua khỏi nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Theo bác sĩ Thọ, bệnh thường phát triển âm thầm. Khi xuất hiện triệu chứng rõ ràng, bệnh thường ở giai đoạn muộn. Người bệnh có thể sốt cao, đau đầu dữ dội, nôn do tăng áp lực nội sọ. Một số trường hợp nặng dẫn đến co giật, liệt mặt, liệt nửa người.

Nguyên nhân chính gây bệnh là ăn phải ấu trùng sán dây lợn khi tiêu thụ thịt lợn gạo, nem chua, thịt nướng tái hoặc rau sống chưa được rửa sạch. Khi vào cơ thể, ấu trùng theo đường máu di chuyển lên não, cư trú trong hệ thần kinh trung ương và gây bệnh.

Não là vị trí thường gặp nhất của sán với tỷ lệ 60-96%. Các nang sán trong não gây ra nhiều rối loạn thần kinh như động kinh, viêm não, viêm màng não, rối loạn tâm thần, tăng áp lực sọ não.

Thống kê cho thấy bệnh nhân sán não có biểu hiện: nhức đầu (48,4%), co giật cơ (34,3%), suy nhược cơ thể, giảm trí nhớ (28,1%), rối loạn thị giác (15,6%), động kinh (6,2%), rối loạn tâm thần (5,2%).

Ngoài não, ấu trùng cũng có thể ký sinh ở cơ và dưới da (chiếm hơn 18%), thường thấy ở cơ hoành, cơ lưỡi, cơ delta, vùng chi, vùng thân và da đầu. Dấu hiệu nhận biết là những nang nhỏ, tròn, chắc, không đau, di động dưới da, khi bóp có cảm giác căng phồng.

Bác sĩ Thọ khuyến cáo ấu trùng sán lợn sẽ chết khi được nấu chín kỹ. Người dân cần:

Tuyệt đối không ăn tiết canh lợn, thịt lợn tái, nem chua hoặc thịt lợn gạo.

hoặc thịt lợn gạo. Không ăn rau sống , chỉ ăn sau khi đã nấu chín.

, chỉ ăn sau khi đã nấu chín. Rửa tay sạch trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh; giữ vệ sinh môi trường, không nuôi lợn thả rông.

trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh; giữ vệ sinh môi trường, không nuôi lợn thả rông. Khi có triệu chứng đau đầu, hoa mắt, co giật bất thường, cần đi khám ngay để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.