Nguy cơ TP.HCM bị loại khỏi hải trình của loạt siêu tàu du lịch

Cảng Cái Mép - Thị Vải dừng đón tàu du lịch từ tháng 10 khiến nhiều doanh nghiệp lữ hành lao đao, cảnh báo khả năng hủy chuyến, đưa TP.HCM ra khỏi hành trình du lịch khu vực châu Á.

Tàu Ovation of the Seas có sức chứa lên đến hơn 4.000 khách. Ảnh: Royal Caribbean.

Theo kế hoạch, tàu Ovation of the Seas của hãng tàu Royal Caribbean chở hơn 4.000 du khách quốc tế sẽ cập cảng Cái Mép - Thị Vải (trước đây thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nay thuộc TP.HCM) vào ngày 18/10.

Tuy nhiên, chuyến tàu này có thể phải thay đổi hành trình vào phút chót sau khi nhận thông báo tạm ngừng tiếp nhận tàu khách từ các cảng thuộc Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn (phường Phú Mỹ, TP.HCM).

Nguyên nhân là các cảng này cần bổ sung công năng tiếp nhận tàu du lịch vào giấy phép công bố hoạt động cảng biển theo yêu cầu của Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (Bộ Xây dựng).

Ngày 15/10, bà Wendy Yamazaki, Phó chủ tịch phụ trách Quan hệ Chính phủ khu vực châu Á của Tập đoàn Royal Caribbean (RCG) - một trong những hãng tàu biển lớn nhất thế giới có trụ sở tại Miami (Mỹ) - đã gửi kiến nghị khẩn đến Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, UBND TP.HCM, Bộ Xây dựng cùng nhiều cơ quan bộ ngành trung ương và TP.HCM, cảnh báo nguy cơ phải hủy hàng loạt chuyến tàu quốc tế ở khu vực phía Nam.

"Việc dừng đón tàu ảnh hưởng nghiêm trọng đến lịch trình vận hành của chúng tôi. Chỉ riêng chuyến Ovation of the Seas chở hơn 4.000 khách dự kiến cập cảng ngày 18/10 đã phải hủy bỏ, gây thiệt hại lớn cho hành khách và tập đoàn", bà Wendy cho biết.

Cụm cảng Cái Mép - Thị Vải là cảng biển sâu nhất Việt Nam, đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo Royal Caribbean, năm 2024 hãng đã thực hiện 80 chuyến tàu đến Việt Nam và kế hoạch năm 2025 là 100 chuyến, tương đương hàng trăm nghìn lượt khách quốc tế. Nếu không có giải pháp sớm, tập đoàn có thể buộc phải loại TP.HCM khỏi hải trình châu Á, tương tự trường hợp Nha Trang sau khi cảng này bất ngờ đóng cửa vào tháng 9/2024. Hậu quả, theo hãng, là mất ít nhất ba năm để đưa điểm đến trở lại bản đồ du lịch tàu biển.

Không chỉ Royal Caribbean, Saigontourist, doanh nghiệp lữ hành lớn nhất cả nước, cũng đã có văn bản gửi Sở Du lịch TP.HCM, kiến nghị cho phép các cảng tại Cái Mép - Thị Vải thí điểm tiếp nhận tàu khách quốc tế đến hết năm 2026.

Theo đơn vị này, dù chủ yếu phục vụ hàng hóa, khu vực Cái Mép - Thị Vải đã đón ổn định 60-80 chuyến tàu mỗi năm, trung bình hơn 3.000 khách/chuyến từ các hãng lớn như Celebrity Cruises hay Royal Caribbean Cruise Limited, đảm bảo tuyệt đối an toàn. Các tour tham quan TP.HCM, chợ Bến Thành, Chợ Lớn, Mỹ Tho, Củ Chi đều phụ thuộc vào việc tàu cập cảng thuận lợi tại đây.

"Từ nay đến hết tháng 4/2026, công ty còn khoảng 15 chuyến tàu quốc tế với 40.000 lượt khách đang chờ được tiếp nhận. Nếu không được thông quan, toàn bộ lịch trình buộc phải hủy, ảnh hưởng nặng nề đến doanh thu, hợp đồng, uy tín và hình ảnh du lịch Việt Nam", ông Nguyễn Thành Lưu, Tổng giám đốc Lữ hành Saigontourist, cho biết.

Do đặc thù, việc xin bổ sung công năng cho cảng mất nhiều thời gian hoàn thiện hồ sơ pháp lý, trong khi lịch trình tàu biển quốc tế được chốt từ lâu, nên việc tạm dừng đột ngột khiến doanh nghiệp trở tay không kịp.

Lữ hành Saigontourist đón tàu biển quốc tế đầu tiên trở lại Côn Đảo (TP.HCM) vào đầu năm 2024. Ảnh: ĐVCC.

Nhiều năm qua, cụm cảng Cái Mép - Thị Vải được xem là cửa ngõ đón khách tàu biển lớn nhất miền Nam, thay thế cho cảng Nhà Rồng - Khánh Hội đã ngừng khai thác từ năm 2020. Nhờ vị trí thuận lợi, chỉ cách trung tâm TP.HCM khoảng 90 phút di chuyển, đây là điểm cập quen thuộc của các tàu 5 sao chở hàng nghìn khách mỗi chuyến.

Theo Tổng cục Thống kê, Việt Nam đón hơn 248.100 lượt khách tàu biển trong năm 2024. Riêng 9 tháng đầu năm 2025, lượng khách tàu biển đạt 190.600 lượt, tăng 15,1% so với cùng kỳ.

Theo ước tính, khách tàu biển chi tiêu trung bình 100- 200 USD /ngày, gấp đôi mức chi tiêu trung bình của khách quốc tế thông thường. Mất đi những chuyến tàu này đồng nghĩa mất nguồn thu lớn cho du lịch, vận tải, nhà hàng, bán lẻ và điểm tham quan.