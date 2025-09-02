Nguy cơ từ thói quen ăn uống đường phố

Giá rẻ, tiện lợi và hấp dẫn, nhưng những xiên nướng vỉa hè không đảm bảo vệ sinh tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc, nhiễm khuẩn và tích tụ độc tố lâu dài.

"Xiên bẩn" được bày bán dày đặc ở vỉa hè, cạnh trường học. Ảnh: VFA.

Thức ăn đường phố từ lâu đã trở thành lựa chọn quen thuộc của học sinh, sinh viên, công nhân nhờ sự tiện lợi, giá rẻ và đa dạng món. Trong đó, các quầy xiên nướng xuất hiện dày đặc ở vỉa hè, cổng trường, chợ đêm và thu hút đông khách, đặc biệt là giới trẻ.

Tuy nhiên, bên cạnh những hàng quán sạch sẽ, vẫn tồn tại tình trạng bày bán "xiên bẩn", sử dụng nguyên liệu kém chất lượng, tẩm ướp phụ gia rẻ tiền, dầu chiên đi chiên lại nhiều lần. Thức ăn thường được chế biến ngay trên vỉa hè, sát mặt đường, không che chắn, tiềm ẩn nguy cơ nhiễm bụi bẩn, vi khuẩn và hóa chất độc hại.

Theo Cục An toàn thực phẩm (VFA), Bộ Y tế, việc tiêu thụ thực phẩm không đảm bảo vệ sinh, đặc biệt là các loại xiên nướng đường phố, có thể dẫn đến ngộ độc cấp tính với triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy. Nguyên nhân là quá trình chế biến, bảo quản và bày bán ngoài trời dễ tạo điều kiện cho vi khuẩn như E.coli, Salmonella, Listeria hay Staphylococcus aureus sinh sôi.

Các loại dầu chiên tái sử dụng nhiều lần còn sản sinh hợp chất độc hại, trong đó có acrylamide và các amin dị vòng - yếu tố nguy cơ gây ung thư. Thịt nướng không chín kỹ cũng tiềm ẩn ký sinh trùng như Giardia lamblia, Trichinella spiralis (giun xoắn), Toxoplasma gondii, hoặc trứng giun sán, có thể xâm nhập đường ruột và gây bệnh lâu dài.

Để phòng tránh rủi ro, chuyên gia khuyến cáo người tiêu dùng nên chọn quán ăn sạch, nguyên liệu tươi, tránh các quầy hàng có dầu chiên đen sậm hoặc xiên nướng có màu sắc, mùi bất thường. Tốt nhất, người dân nên tự chế biến tại nhà để đảm bảo an toàn.

Hiện nay, các quy định xử phạt vi phạm trong kinh doanh thức ăn đường phố được nêu rõ tại Nghị định 115/2018/NĐ-CP và Nghị định 124/2021/NĐ-CP. Hành vi bày bán thực phẩm không che đậy, dùng dầu chiên không đảm bảo hay không mang găng tay khi tiếp xúc trực tiếp với thức ăn có thể bị phạt từ 500.000 đồng đến hàng chục triệu đồng, thậm chí bị đình chỉ kinh doanh.

Xiên nướng vẫn là món ăn hấp dẫn với nhiều người, nhưng để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm.