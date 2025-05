Ngụy trang ma túy trong thực phẩm rồi rao bán trên mạng

Giám đốc, kế toán mua bán trái phép hóa đơn gây thiệt hại hàng tỷ đồng

Ngày 9/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang cho biết khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 bị can về tội mua bán trái phép hóa đơn.