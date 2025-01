Nguyễn Đức Thái khai mình là người tố vụ 9,4 triệu sách giáo khoa giả

Tại tòa, ông Nguyễn Đức Thái, cựu Chủ tịch HĐTV NXB Giáo dục Việt Nam, trình bày chính bị cáo là người tố cáo hành vi sai phạm của các bị cáo trong vụ án 9,4 triệu quyển sách giáo khoa giả.

Chiều 14/1, phiên tòa xét xử vụ án "Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại NXB Giáo dục Việt Nam tiếp tục với phần xét hỏi.

Theo cáo buộc, từ năm 2017, ông Nguyễn Đức Thái được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐTV, đại diện pháp luật của NXB Giáo dục Việt Nam. Ông Thái đã chỉ đạo chủ trương tổ chức mua sắm vật tư giấy in áp dụng Luật Đấu thầu, Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu trong việc tổ chức mua sắm vật tư giấy in sách giáo khoa (SGK), sách bổ trợ năm học 2018-2019.

Ngày 15/8/2017, ông Thái ký quyết định thành lập ban chỉ đạo và tổ tư vấn triển khai lựa chọn đơn vị cung ứng vật tư năm 2018, để thống nhất tổ chức triển khai thực hiện các gói thầu giấy in theo phương thức chào hàng cạnh tranh rút gọn trái quy định của Luật Đấu thầu.

Ông Thái đã có hành vi nhận hối lộ hơn 20 tỷ đồng của các nhà thầu là Công ty Phùng Vĩnh Hưng, Công ty Minh Cường Phát.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: VT.

Tại tòa, trả lời câu hỏi của luật sư, ông Thái trình bày bị cáo về nhậm chức tại NXB trong bối cảnh đặc biệt khi người tiền nhiệm xin nghỉ hưu trước tuổi, NXB bị cơ quan công an kiểm tra, báo chí lên tiếng. Trong bối cảnh phức tạp như vậy, bị cáo không hề có nguyện vọng về làm việc tại NXB, nhưng vì bị điều động nên phải chấp hành.

Thời điểm đó, bị cáo phải nhận trách nhiệm về việc triển khai bộ SGK lớp 1 đầu tiên theo chương trình mới. Nhận trọng trách này, bị cáo đã thực hiện đảm bảo đủ SGK cho học sinh cho năm 2018-2019. Khi đó, bà Tô Mỹ Ngọc (Chủ tịch HĐQT Công ty Phùng Vĩnh Hưng, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc kinh doanh Công ty CP) và ông Nguyễn Trí Minh (Giám đốc Công ty Minh Cường Phát) đến gặp trao đổi, xin được tham gia cung cấp giấy cho NXB.

Quá trình gặp gỡ chủ doanh nghiệp, bị cáo đồng ý về mặt chủ trương, nhưng không đòi hỏi, yêu cầu doanh nghiệp phải chi tiền bồi dưỡng.

Ông Thái cho rằng, khi nhận nhiệm vụ tại NXB, ông chưa hề có kiến thức gì trong việc xuất bản SGK hay mua sắm vật tư, thậm chí không nắm được loại giấy nào dùng để in loại sách gì. Khi có 2 doanh nghiệp tiếp cận, đặt vấn đề tiếp tục tham gia cung cấp giấy cho NXB, bị cáo đã đồng ý.

Năm 2017, giá bột giấy tăng cao đến 3%, tăng cao nhất trong 7 năm, phí vận chuyển cũng cao, nên bị cáo mong muốn sớm mua được giấy để in sách. Vậy nên, bị cáo đã lựa chọn phương thức chào hàng cạnh tranh rút gọn để không bị mua giấy giá cao.

Theo ông Thái, khi đó, NXB Giáo dục Việt Nam bán sách với giá 179.000 đồng/bộ SGK, trong khi đối thủ cạnh tranh sản xuất SGK theo phương thức xã hội hóa bán với giá 199.000 đồng/bộ SGK, chênh lệch 11%. Do vậy, việc mua giấy của 2 Công ty Vĩnh Hưng và Minh Cường Phát đã tạo hiệu quả in được SGK với giá thấp hơn so với công ty đối thủ.

Bị cáo Thái cũng trình bày trước khi vụ án được khởi tố, ông đã có đơn tự thú về việc được bà Tô Mỹ Ngọc đưa hối lộ 20 tỷ đồng . Ngoài ra, chính bị cáo là người đã tố cáo sai phạm trong vụ án 9,4 triệu quyển SGK giả.

Liên quan đến vụ án 9,4 triệu SGK giả, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt ông Trần Hùng (cựu Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội, cựu Tổ trưởng Tổ 304, Tổng cục Quản lý thị trường) mức án 9 năm tù về tội ''Nhận hối lộ''. Đối với nhóm sản xuất, buôn bán sách giả, bị cáo Cao Thị Minh Thuận (Giám đốc Công ty Phú Hưng Phát) bị tuyên phạt 10 năm tù… Theo bản án, Cao Thị Minh Thuận đã tổ chức sản xuất nhập kho hơn 9,4 triệu quyển SGK giả các loại của NXB Giáo dục Việt Nam và các NXB khác, với tổng trị giá sách theo bìa (hàng thật) là hơn 260 tỷ đồng . Thuận và đồng phạm đã tiêu thụ tổng số hơn 6,3 triệu quyển sách giả, tổng giá trị sách theo giá bìa là hơn 164 tỷ đồng , với tổng giá trị theo hóa đơn bán lẻ sau khi trừ chiết khấu là hơn 73 tỷ đồng , hưởng lợi 30 tỷ đồng .