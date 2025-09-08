Nguyên Hiệu trưởng Trường Y khoa Phạm Ngọc Thạch xin thôi việc

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM vừa chấp thuận đơn thôi việc của ông Nguyễn Thanh Hiệp, người từng bị kỷ luật cảnh cáo vì sai phạm trong công tác quản lý.

Ông Nguyễn Thanh Hiệp, Nguyên Hiệu trưởng Trường Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Ảnh: PNT.

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng vừa ký quyết định cho ông Nguyễn Thanh Hiệp (49 tuổi), giảng viên cao cấp tại Phòng Nghiệp vụ Y, thôi việc theo nguyện vọng kể từ ngày 8/9.

Ông Hiệp hiện hưởng lương bậc 4, hệ số 7,28. Văn phòng Sở Y tế sẽ phối hợp các đơn vị liên quan và Bảo hiểm xã hội để hoàn tất thủ tục theo chế độ hiện hành.

Ông Nguyễn Thanh Hiệp từng là Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch giai đoạn 2020-2025. Tuy nhiên, trong thời gian công tác, ông và Đảng ủy nhà trường bị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM kỷ luật cảnh cáo do buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm trong công tác cán bộ.

Kết luận cho thấy tập thể lãnh đạo đã buông lỏng công tác quản lý, thiếu kiểm tra giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm trong công tác cán bộ, khi một số quyết định bổ nhiệm, tiếp nhận và phân công nhân sự chưa đúng quy định, thiếu minh bạch.

Ngoài ra, việc thực hiện quy chế làm việc cũng tồn tại nhiều sai sót khi ban hành văn bản không đúng thẩm quyền, nội dung chưa được tập thể thông qua nhưng vẫn công khai rộng rãi, gây ảnh hưởng đến uy tín của trường.

Song song đó, ông Hiệp còn gây tranh cãi khi liên tiếp gửi văn bản khẩn đến các cơ quan Trung ương, phản ánh việc bầu Hội đồng Giáo sư cơ sở “không minh bạch”. Ban Chấp hành Đảng bộ trường phải họp khẩn và thu hồi quyết định ông ban hành, cho rằng ông thực hiện sai quy chế, tạo dư luận không tốt trong nội bộ.

Sau khi bị kỷ luật, ông Hiệp được UBND TP.HCM điều động về Sở Y tế, công tác tại Phòng Nghiệp vụ Y cho đến khi xin thôi việc.