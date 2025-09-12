Nguyễn Hoàng Đức trở thành đại sứ thương hiệu camera hành trình 70mai

Thương hiệu camera hành trình 70mai công bố cầu thủ Nguyễn Hoàng Đức là đại sứ thương hiệu tại Việt Nam, mở đầu cho chiến dịch truyền thông mới tại Đông Nam Á.

Sự kiện này đánh dấu bước tiến quan trọng của 70mai trong việc mở rộng thị trường, đồng thời thể hiện sự tin tưởng hình ảnh trẻ trung, chuyên nghiệp và truyền cảm hứng của Hoàng Đức - người đại diện cho tinh thần không ngừng vươn lên của thế hệ mới.

Đại sứ thương hiệu triển vọng của 70mai tại Việt Nam

Nguyễn Hoàng Đức đang từng bước khẳng định hình ảnh chuyên nghiệp, bản lĩnh và truyền cảm hứng đến người hâm mộ. Việc anh trở thành đại sứ thương hiệu của 70mai không chỉ là sự lựa chọn mang tính chiến lược, mà còn thể hiện sự đồng điệu giữa tinh thần thể thao và công nghệ hiện đại.

Nguyễn Hoàng Đức trở thành đại sứ thương hiệu 70mai tại Việt Nam.

Với phong cách năng động, lối chơi bóng thông minh và sức ảnh hưởng lớn, Hoàng Đức được kỳ vọng mang đến làn gió mới cho chiến dịch truyền thông của 70mai tại Việt Nam. Hình ảnh của anh đại diện cho sự bền bỉ - giá trị cốt lõi của 70mai, đồng thời góp phần tạo cầu nối gần hơn đến người dùng yêu thích trải nghiệm lái xe an toàn và thông minh.

Ra mắt camera hành trình 4K A800SE

Sự kiện công bố đại sứ thương hiệu Nguyễn Hoàng Đức đánh dấu thời điểm ra mắt mẫu camera hành trình 70mai A800SE ghi hình 4K thế hệ mới tại Việt Nam. Với độ phân giải 3840 × 2160 pixel, khẩu độ lớn F1.55 và công nghệ Super Night Vision, A800SE mang đến hình ảnh sắc nét cả trong điều kiện thiếu sáng. Tính năng HDR giúp cân bằng ánh sáng trong môi trường ngược sáng hoặc hầm tối, trong khi chế độ điều khiển bằng giọng nói và hỗ trợ thẻ nhớ đến 512 GB mang lại sự tiện lợi cho người dùng.

70mai A800SE sở hữu nhiều tính năng thông minh.

Đặc biệt, A800SE sở hữu hệ thống ghi hình khẩn cấp có bộ đệm nâng cấp toàn diện, giúp ghi lại khoảnh khắc va chạm, đồng thời còn lưu lại 3 phút trước và 30 giây sau sự cố. Các đoạn video này được lưu riêng biệt và bảo vệ khỏi ghi đè, giúp người dùng nắm bắt toàn bộ diễn biến từ chuyển làn đột ngột đến phanh gấp hay gặp chướng ngại vật, tăng cường khả năng bảo vệ trong tình huống tranh chấp hoặc yêu cầu bảo hiểm.

Sản phẩm là bạn đồng hành lý tưởng trên các cung đường.

Với tính năng vượt trội, 70mai 4K A800SE trở thành bạn đồng hành lý tưởng trên mọi cung đường, tương tự cách Hoàng Đức hiện diện vững vàng trong đội hình, sẵn sàng hỗ trợ và bảo vệ từng bước tiến của đồng đội.

Bước ngoặt chiến lược trên hành trình phát triển của 70mai

70mai Việt Nam được điều hành bởi Công ty CP công nghệ Auto Châu Á là nhà phân phối chính thức các dòng sản phẩm mang thương hiệu 70mai tại Việt Nam. Với mức tăng trưởng doanh số trung bình 35% mỗi năm, 70mai Việt Nam ghi dấu ấn và khẳng định vị thế dẫn đầu lĩnh vực camera hành trình. Các dòng sản phẩm như A500S, A510, M310 liên tục nằm trong top 3 sản phẩm bán chạy tại thị trường Việt Nam, được tin dùng bởi cộng đồng tài xế công nghệ, chủ xe cá nhân và doanh nghiệp.

Thương hiệu 70mai có nhiều sản phẩm được người dùng yêu thích.

70mai Việt Nam phát triển với mạng lưới phân phối rộng khắp, hơn 2.000 đại lý và đối tác chiến lược trên toàn quốc. Thương hiệu đầu tư vào trải nghiệm người dùng thông qua showroom tại Hà Nội và TP.HCM, đồng thời ghi dấu ấn tại triển lãm Vietnam Motor Show, Automechanika và Vietnam Expo. Với những đánh giá tích cực từ người dùng và sự hợp tác chặt chẽ với các gara, showroom ôtô và hệ thống lắp đặt chuyên nghiệp, 70mai khẳng định vị thế dẫn đầu thị trường camera hành trình tại Việt Nam.

Với sự đồng hành của đại sứ thương hiệu Nguyễn Hoàng Đức, 70mai hướng đến trở thành biểu tượng công nghệ gắn liền sự an toàn và cảm hứng trên mọi hành trình. Đồng thời, sự kết hợp này còn là lời khẳng định của 70mai cho chiến lược đầu tư bền vững, cam kết đồng hành lâu dài cùng người dùng Việt.