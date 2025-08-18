Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Nguyên nhân cụ bà buôn ve chai tông người bán vé số rồi bỏ đi

  • Thứ hai, 18/8/2025 20:49 (GMT+7)
  • 20 phút trước

Cụ bà 70 tuổi ở Đắk Lắk hành nghề buôn ve chai, đi xe đạp điện tông trúng người phụ nữ bán vé số rồi rời khỏi hiện trường.

Ngày 18/8, Công an xã Krông Pắc (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh truy tìm người phụ nữ đi xe đạp điện tông người bán vé số rồi rời khỏi hiện trường.

Cu ba ve chai anh 1

Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ việc xảy ra vào rạng sáng 17/8, tại đoạn đường Tỉnh lộ 9 qua thôn 4, xã Krông Pắc. Bà Q. (45 tuổi, trú thôn 1, xã Krông Pắc) làm nghề bán vé số, đang đi bộ trên đường thì bị một người phụ nữ điều khiển xe đạp điện tông vào, gây đa chấn thương nặng. Sau khi gây tai nạn, người phụ nữ đã bỏ lại nạn nhân và rời đi.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã Krông Pắc phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đã nhanh chóng khám nghiệm hiện trường và điều tra. Chỉ sau 3 giờ, lực lượng công an đã xác định được người phụ nữ gây tai nạn, đó là bà L. (70 tuổi) trú cùng xã.

Tại cơ quan Công an, bà L. khai nhận mình làm nghề thu mua ve chai. Bà cho biết, vào thời điểm xảy ra tai nạn, trời tối và xe ôtô đi ngược chiều bật đèn sáng chói, khiến bà không nhìn thấy nạn nhân. Sau khi gây tai nạn, do quá sợ hãi và nghĩ rằng không có camera xung quanh, bà đã bỏ trốn.

Cu ba ve chai anh 2

Bà L. tại cơ quan công an.

Khi đang ở nhà, bà L. bị Công an mời lên làm việc. Với các chứng cứ không thể chối cãi, bà đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Về phía nạn nhân Q. được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện vùng Tây Nguyên và qua cơn nguy kịch. Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định.

Cụ bà đang làm ruộng bị ôtô mất lái đâm tử vong

Một cụ bà (78 tuổi) ở xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh đang làm ruộng bất ngờ bị ôtô mất lái đâm tử vong.

16:48 30/7/2025

17 giờ tìm cụ bà 86 tuổi lạc trong rừng sâu

Sau gần 17 giờ nỗ lực tìm kiếm trong khu vực rừng sâu, lực lượng chức năng cùng người dân ở xã Thu Bồn (TP Đà Nẵng) đã tìm thấy cụ bà 86 tuổi đi lạc.

06:36 14/7/2025

Ôtô tông liên hoàn xe máy ở Hà Nội, cụ bà 60 tuổi tử vong

Nữ nạn nhân 60 tuổi trong vụ tai nạn trên phố Trần Đại Nghĩa (Bạch Mai, Hà Nội) mặc dù được cấp cứu tại bệnh viện nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

22:33 9/7/2025

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Công tác thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã" giới thiệu phạm vi nghiên cứu về 3 vấn đề: Thi hành án treo, thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và áp dụng biện pháp tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương. Cuốn sách đánh giá toàn diện cơ sở pháp lý về thi hành án hình sự, trọng tâm là về hình phạt và trách nhiệm của UBND cấp xã.

https://tienphong.vn/cu-ba-buon-ve-chai-tong-nguoi-ban-ve-so-roi-bo-di-vi-nghi-khong-ai-biet-post1770305.tpo

Huỳnh Thủy/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Cụ bà ve chai Đắk Lắk Công an Krông Pắc Đường Tỉnh lộ 9 Bệnh viện Tây Nguyên Krông Pắc Tông người

  • Đắk Lắk

    Đắk Lắk
    • Diện tích: 13.125,4 km²
    • Dân số: 1.827.8001
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 1 thị xã và 13 huyện
    • Mã điện thoại: 0262
    • Biển số xe: 47

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý