Nguyên nhân cụ bà buôn ve chai tông người bán vé số rồi bỏ đi

Ngày 18/8, Công an xã Krông Pắc (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh truy tìm người phụ nữ đi xe đạp điện tông người bán vé số rồi rời khỏi hiện trường.
|
Hiện trường vụ tai nạn.
Vụ việc xảy ra vào rạng sáng 17/8, tại đoạn đường Tỉnh lộ 9 qua thôn 4, xã Krông Pắc. Bà Q. (45 tuổi, trú thôn 1, xã Krông Pắc) làm nghề bán vé số, đang đi bộ trên đường thì bị một người phụ nữ điều khiển xe đạp điện tông vào, gây đa chấn thương nặng. Sau khi gây tai nạn, người phụ nữ đã bỏ lại nạn nhân và rời đi.
Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã Krông Pắc phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đã nhanh chóng khám nghiệm hiện trường và điều tra. Chỉ sau 3 giờ, lực lượng công an đã xác định được người phụ nữ gây tai nạn, đó là bà L. (70 tuổi) trú cùng xã.
Tại cơ quan Công an, bà L. khai nhận mình làm nghề thu mua ve chai. Bà cho biết, vào thời điểm xảy ra tai nạn, trời tối và xe ôtô đi ngược chiều bật đèn sáng chói, khiến bà không nhìn thấy nạn nhân. Sau khi gây tai nạn, do quá sợ hãi và nghĩ rằng không có camera xung quanh, bà đã bỏ trốn.
|
Bà L. tại cơ quan công an.
Khi đang ở nhà, bà L. bị Công an mời lên làm việc. Với các chứng cứ không thể chối cãi, bà đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.
Về phía nạn nhân Q. được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện vùng Tây Nguyên và qua cơn nguy kịch. Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định.
Sách về Pháp luật
Cuốn sách "Công tác thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã" giới thiệu phạm vi nghiên cứu về 3 vấn đề: Thi hành án treo, thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và áp dụng biện pháp tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương. Cuốn sách đánh giá toàn diện cơ sở pháp lý về thi hành án hình sự, trọng tâm là về hình phạt và trách nhiệm của UBND cấp xã.