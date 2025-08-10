Nguyên nhân gã đàn ông xăm trổ hành hung người phụ nữ ở chung cư

Công an phường Phương Liệt (TP Hà Nội) đang khẩn trương điều tra vụ việc một người phụ nữ bị hành hung tại sảnh thang máy chung cư trên địa bàn.

Bước đầu xác định, 2 gia đình có xảy ra mâu thuẫn từ trước. Tối 9/8, Đ.C.T nhìn thấy chị N.T ở tầng 1 chung cư, nên đến nói chuyện rồi 2 bên xảy ra tranh cãi. Đ.C.T yêu cầu chị N.T xin lỗi nhưng không được đồng ý, nên đã đánh chị T. Sau đó, mọi người xung quanh can ngăn, đối tượng đi về nhà.

Khoảng 0h ngày 10/8, Công an phường Phương Liệt tiếp nhận tin báo từ chị N.T (SN 1997; trú tại chung cư Sky Central 176 Định Công, Phương Liệt) về việc tối 9/8, chị bị một người đàn ông đánh gây thương tích tại sảnh chờ thang máy B1 chung cư Sky Central.

Cơ quan Công an triệu tập người hành hung phụ nữ ở thang máy khu chung cư.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Phương Liệt đã khẩn trương xác minh sự việc và đưa nạn nhân đi khám thương. Đến 10h ngày 10/8/2025, lực lượng chức năng đã đưa Đ.C.T (SN 1994, trú tại chung cư Sky Central 176 Định Công), là đối tượng đánh chị T, về trụ sở làm việc.

Hiện Công an phường Phương Liệt tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip hình ảnh người phụ nữ bị một người đàn ông liên tục đánh vào đầu, mặt, vừa chửi bới, đe dọa... trước mặt một số người (trong đó có người lớn, trẻ em). Ngay sau đó, bảo vệ của chung cư đã lên can ngăn.

Người phụ nữ bị gã đàn ông hành hung chỉ biết ôm đầu chịu trận. Ảnh: Cắt từ clip.

Theo nội dung đoạn video, sau vài câu to tiếng, người đàn ông xăm trổ lao vào tát túi bụi vào đầu, mặt người phụ nữ. Nạn nhân ôm mặt, cố giải thích, nhưng người đàn ông này không chịu buông tha mà dồn nạn nhân vào góc tường rồi tiếp tục giáng những đòn mạnh.

Vụ việc chỉ dừng lại khi người mặc trang phục nhân viên an ninh xuất hiện, can ngăn.

Clip người đàn ông hành hung phụ nữ ở sảnh chung cư (clip có hành vi bạo lực) Tối 9/8, mạng xã hội xôn xao clip ghi lại cảnh một nam giới hành hung người phụ nữ tại sảnh chung cư Sky Central 176 Định Công (phường Phương Liệt, TP Hà Nội).