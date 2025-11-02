Nguyên nhân gây bệnh mụn rộp sinh dục

Mụn rộp sinh dục là một trong những bệnh nhiễm khuẩn đường sinh dục phổ biến, khiến người bệnh gặp phải những bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày.

Mụn rộp sinh dục là một loại bệnh lây truyền qua đường tình dục (STDs) do virus Herpes simplex - HSV. Bệnh có biểu hiện là vết loét và mụn nước quanh môi, bộ phận sinh dục hoặc hậu môn. Bệnh gặp ở nữ nhiều hơn nam.

Có 2 loại virus gây bệnh mụn rộp ở sinh dục là HSV 1 và HSV 2.

HSV 1 thường lây truyền qua đường tiếp xúc gần, da kề da và có thể gây nhiễm trùng bộ phận sinh dục khi quan hệ bằng miệng. HSV 1 phần lớn gây ra các vết phồng nước hoặc các vết loét ở các vùng từ eo trở lên như ngực, cánh tay,...

HSV 2 cũng lây truyền khi da tiếp xúc da nhưng cũng lây qua cả đường quan hệ tình dục không an toàn. Đây là chủng virus rất phổ biến, có khả năng lây nhiễm cao, dù cho người bị nhiễm có vết thương hở hay không. Virus này gây ra mụn rộp sinh dục ở các vùng dưới thắt lưng như mông, chân,...

Yếu tố làm tăng nguy cơ nhiễm bệnh mụn rộp sinh dục

Đối tượng là nữ giới: bởi nữ giới thường dễ mắc bệnh HSV hơn nam. Đặc biệt, các loại virus lây truyền qua đường tình dục.

Quan hệ tình dục không an toàn. Niêm mạc tại cơ quan sinh dục rất mỏng, lại chứa nhiều mạch máu, nếu bạn có quan hệ tình dục không an toàn hoặc quan hệ mạnh rất dễ bị xước. Từ đó virus sẽ dễ dàng xâm nhập vào qua các hình thức quan hệ bằng miệng, cơ quan sinh dục, hậu môn.

Mụn rộp sinh dục là một trong những bệnh nhiễm khuẩn đường sinh dục phổ biến.

Bị lây do tiếp xúc với vết thương hở: Đây là con đường tốt nhất cho virus HSV lây lan nhanh từ người này qua người khác, thông qua tiếp xúc với các vết thương ngoài da có chứa virus HSV.

Do sức đề kháng kém: Ở những người có sức đề kháng kém và có sử dụng chung đồ cá nhân như bàn chải, khăn mặt,.., của những người nhiễm virus HSV thì có khả năng bị lây nhiễm cao.

Bị lây truyền từ mẹ sang con: Người mẹ trong quá trình mang thai mắc bệnh thì có thể lây nhiễm virus sang cho con thông qua nước ối trong lúc sinh, đi qua âm đạo chứa các dịch mủ mang virus HSV. Ngoài ra, có một số trường hợp trẻ sinh ra không bị lây nhiễm nhưng do có tiếp xúc gần gũi với mẹ nên có khả năng trẻ sẽ bị lây nhiễm bệnh.

Biểu hiện mụn rộp sinh dục

Sau khi có tiếp xúc với virus HSV triệu chứng của bệnh ở nam giới và nữ giới sẽ khác nhau, bao gồm những triệu chứng như:

Ở nam giới

Nam giới sau khi nhiễm bệnh khoảng 1 - 3 tuần cơ thể bắt đầu xuất hiện các triệu chứng, những triệu chứng này rất khó để nhận biết, giống như mắc các bệnh ngoài da bình thường.

Sau một thời gian nam giới sẽ xuất hiện những triệu chứng rõ rệt của bệnh mụn rộp sinh dục như:

Bị nóng rát khi đi tiểu, ngứa ngáy khó chịu.

Xuất hiện mụn chủ yếu ở thân dương vật, quy đầu, mặt trong của đùi hay hậu môn.

Xuất hiện các chấm đỏ, sau một thời gian sẽ thành mụn nước có màu vàng, trắng.

Các mụn nước dễ bị vỡ ra khi chạm nhẹ, tạo thành các vết lở loét, từ từ khô và đóng vảy,

Sẽ có cảm giác bị đau nhức xương khớp, các cơ bắp đùi, buồn nôn, nhức đầu.

Ở nữ giới

Khoảng thời gian ủ bệnh của mụn rộp sinh dục ở nữ giới thường kéo dài từ 2 - 10 ngày. Các triệu chứng bệnh mụn rộp sinh dục ở nữ giới là các vết loét phồng rộp xuất hiện chủ yếu ở âm hộ, cổ tử cung hoặc hậu môn. Các triệu chứng này có thể kéo dài trong vài tuần và biến mất.

Kèm theo đó, toàn bộ phận sinh dục sẽ cảm thấy khó chịu, âm đạo tiết ra khí hư nhiều hơn bình thường kèm mùi hôi khó chịu, bỏng rát, ẩm ướt, ngứa ngáy... khiến cuộc sống chị em bị ảnh hưởng.

Do đó, ngay khi cảm thấy mình có những dấu hiệu bất thường, người bệnh nên chủ động đi thăm khám và chữa trị càng sớm càng tốt, để tránh gặp phải các biến chứng nguy hiểm.

Phòng tránh mụn rộp sinh dục

Để phòng tránh bị nhiễm bệnh mụn rộp sinh dục, những người trưởng thành đã quan hệ tình dục nên:

Sử dụng các biện pháp an toàn khi quan hệ tình dục như bao cao su nam/nữ, tấm chắn miệng…

Không quan hệ tình dục với nhiều người, thành thật với bạn tình về vấn đề sức khỏe và trao đổi đối phương về quá khứ tình dục.

Không quan hệ với người có mụn rộp, vết loét tại vùng sinh dục hoặc dấu hiệu nghi ngờ của bệnh.

Khám sức khỏe, kiểm tra herpes sinh dục định kỳ của bản thân cũng như bạn tình.

Vệ sinh cá nhân trước và sau khi quan hệ tình dục sạch sẽ.

Không dùng kim tiêm hay các vật dụng có chứa máu, dịch nhầy, mủ của người nghi nhiễm bệnh; Không dùng chung vật dụng cá nhân: quần áo, bàn chải đánh răng, khăn mặt, khăn tắm...

Vệ sinh bồn tắm, bồn cầu và nhiều vật dụng khác trước khi sử dụng