Nguyên nhân khiến trẻ bị còi xương

Trẻ bị còi xương thường tăng trưởng và vận động chậm. Ảnh: Shutterstock.
Còi xương là tình trạng ảnh hưởng đến sự phát triển xương của trẻ. Nó làm mềm và yếu xương, khiến xương dễ cong vênh, dễ gãy.
Nguyên nhân phổ biến nhất gây còi xương là thiếu vitamin D. Vitamin D giúp cơ thể hấp thụ các chất dinh dưỡng quan trọng khác, như canxi và phốt pho. Nếu không có đủ vitamin D, trẻ sẽ không hấp thụ đủ canxi và phốt pho để tạo nên xương chắc khỏe.
Bệnh còi xương thường phổ biến ở trẻ sơ sinh từ 3 đến 18 tháng tuổi. Bệnh ở trẻ dưới 1 tuổi chủ yếu do thiếu vitamin D. Bổ sung sớm đầy đủ vitamin D và canxi, bệnh còi xương có thể được điều trị hiệu quả.
Triệu chứng của bệnh còi xương
Theo WebMD, các triệu chứng còi xương thường xuất hiện ở giai đoạn đầu. Trẻ sơ sinh thường cáu kỉnh và khó chịu hơn. Hộp sọ của trẻ cũng mềm hơn bình thường. Những đứa trẻ này có thể gặp vấn đề về phát triển trong suốt cuộc đời.
Một số triệu chứng còi xương phổ biến bao gồm:
- Tăng trưởng chậm
- Khó khăn khi đi bộ và chạy
- Kỹ năng vận động chậm phát triển
- Đau dữ dội ở chân, cột sống và xương chậu
- Cột sống cong bất thường
- Xương yếu
- Bất thường về răng
- Bụng to
- Yếu cơ
Còi xương có thể làm mềm các mô đang phát triển ở đầu xương của trẻ, gây ra các bất thường về xương, bao gồm:
- Đầu gối cong hoặc chân cong (chân vòng kiềng)
- Cổ tay, mắt cá chân dày lên
- Trán rộng
- Xương sườn có hình dạng bất thường
Mặc dù còi xương là bệnh có thể điều trị và thường chữa khỏi, điều quan trọng là phải điều trị càng sớm càng tốt. Nếu không được điều trị, bệnh còi xương có thể gây ra các biến chứng nghiêm trọng, bao gồm:
- Tăng trưởng kém
- Cột sống cong
- Biến dạng xương
- Khuyết tật răng
- Động kinh
Trẻ nào có nguy cơ bị còi xương?
Theo Kid's Health, xương của trẻ em phát triển khi mô xương mới hình thành tại các đĩa tăng trưởng. Đĩa tăng trưởng là vùng mô đang phát triển gần đầu xương dài. Canxi và phốt pho bám vào chúng để tạo nên xương chắc khỏe.
Vitamin D giúp cơ thể hấp thụ canxi và phốt pho từ thực phẩm. Nếu không có đủ vitamin D, cơ thể không thể duy trì đủ canxi và phốt pho trong các đĩa tăng trưởng. Xương sẽ mềm và yếu, dễ bị cong hoặc có hình dạng bất thường.
Ít gặp hơn, các tình trạng bệnh lý di truyền gây còi xương bao gồm:
- Bệnh viêm ruột
- Xơ nang, tình trạng gây tổn thương phổi, hệ tiêu hóa và các cơ quan quan trọng khác
- Các vấn đề về thận
- Chế độ ăn uống của họ thiếu vitamin D hoặc canxi
Trẻ sơ sinh và trẻ em có nguy cơ mắc bệnh còi xương cao nhất. Trẻ em xuất thân từ hoàn cảnh nghèo khó bị suy dinh dưỡng có nguy cơ cao.
