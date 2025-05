Nguyên TGĐ LanQ và đồng phạm lừa đảo hơn 18 tỷ của BHXH Bắc Giang

Với vai trò là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần dược Sơn Lâm, bị can Phạm Văn Cách có hành vi cấu kết với bị can Nguyễn Mạnh Quyền, TGĐ Công ty Cổ phần y dược LanQ, dùng thủ đoạn gian dối, lừa đảo chiếm đoạt hơn 18 tỷ của BHXH Bắc Giang.

Ngày 12/5, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã hoàn thành bản kết luận điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đưa hối lộ, nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty Cổ phần Y Dược LanQ (Công ty LanQ) và các đơn vị liên quan. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố 23 bị can về các tội danh trên.

Theo Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an, đây là vụ án tham nhũng trong lĩnh vực y tế, bảo hiểm xã hội xảy ra trên nhiều tỉnh, thành phố từ Bắc đến Nam, có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, hoạt động tội phạm diễn ra từ năm 2015 đến nay mới bị phát hiện nên khó khăn trong việc điều tra xử lý.

Trong vụ án này, các đối tượng đã lợi dụng sơ hở, thiếu sót trong quy định về tổ chức đấu thầu và việc kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán vị thuốc cổ truyền, dược liệu để thông đồng, cấu kết, dùng thủ đoạn gian dối, tinh vi chiếm đoạt tiền của bảo hiểm xã hội.

Ngoài ra, quá trình đấu tranh, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an còn làm rõ một số cá nhân có thẩm quyền thuộc nhiều bệnh viện, trung tâm y tế đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao trong quá trình ký kết, thực hiện hợp đồng mua sắm vị thuốc cổ truyền, dược liệu phục vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế để trục lợi, nhận tiền của doanh nghiệp, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực y tế, y học dân tộc và bảo hiểm xã hội.

Sử dụng "quân xanh" để trúng thầu

Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an xác định cuối năm 2019, sau khi Thông tư 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ Y tế ban hành, cho phép các cơ sở y tế tư nhân được phép tự lựa chọn đơn vị cung cấp thuốc theo quy định của Luật đấu thầu, Nguyễn Mạnh Quyền đã bàn bạc, thống nhất với Phạm Văn Cách, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần dược Sơn Lâm (Công ty Sơn Lâm) về việc Công ty LanQ sẽ tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị cung cấp thuốc; Công ty Sơn Lâm phối hợp, giúp Công ty LanQ dùng các thủ đoạn gian dối để Công ty Sơn Lâm là đơn vị duy nhất trúng thầu với giá trúng thầu cao; sau đó hợp thức giá thuốc đầu vào, quyết toán với Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang, chia nhau hưởng lợi.

Thực hiện thỏa thuận trên, Phạm Văn Cách chỉ đạo Lê Văn Tình, Phó giám đốc Công ty Sơn Lâm phụ trách công tác đấu thầu phối hợp với Nguyễn Thúy Kim, kế toán Công ty LanQ cùng xây dựng giá kế hoạch lựa chọn nhà thầu; đưa ra các tiêu chí trong hồ sơ mời thầu tạo lợi thế cho Công ty Sơn Lâm.

Đồng thời, Phạm Văn Cách nhờ Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà, chi nhánh Nam Định tham gia đấu thầu với vai trò làm "quân xanh" để tránh sự nghi ngờ của cơ quan chức năng nếu bị thanh tra, kiểm tra. Với sự sắp xếp, dàn dựng trên, Công ty Sơn Lâm là đơn vị duy nhất đủ điều kiện trúng thầu.

Tổng giám đốc Công ty cổ phần Y dược LanQ Nguyễn Mạnh Quyền (trái) và bị can Phạm Văn Cách. Ảnh: Bộ Công an.

Ngày 16/1/2020, 2 công ty ký hợp đồng mua bán thuốc số 01/HĐMB/LQ-SL trị giá hơn 54 tỷ đồng ; sau đó ký tiếp phụ lục hợp đồng nâng tổng giá trị hợp đồng lên hơn 64 tỷ đồng .

Quá trình thực hiện hợp đồng, sau khi Công ty Sơn Lâm cung cấp được một phần nhỏ so với giá trị ký kết trên hợp đồng, thì Nguyễn Mạnh Quyền đã thống nhất với Phạm Văn Cách liên hệ với Công ty cổ phần đông dược Hà Nội CQB (Công ty CQB), có địa chỉ tại khu phố Long Vỹ, phường Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh do vợ chồng Nguyễn Quang Cường, Phạm Thị Thanh Nhàn quản lý, điều hành để mua thuốc với giá rẻ hơn nhưng không có hóa đơn chứng từ. Công ty Sơn Lâm chịu trách nhiệm xuất hóa đơn bán hàng theo giá trúng thầu, lập phiếu xuất kho, cung cấp bao bì nhãn mác cho Công ty LanQ để hợp thức đầu vào cho số thuốc mua của Công ty CQB.

Các đối tượng thống nhất, ngoài phần thuế VAT phải nộp cho Nhà nước, Công ty Sơn Lâm sẽ được hưởng 18% trên tổng giá trị hóa đơn xuất khống (chưa tính thuế VAT).

Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an xác định từ 26/3/2020 đến 28/4/2021, Công ty Sơn Lâm đã xuất 100 hóa đơn cung cấp thuốc cho Công ty LanQ với tổng giá trị hơn 55 tỷ đồng .

Trong đó, có 14 hóa đơn từ 26/3/2020 đến 8/6/2020 trị giá hơn 5 tỷ đồng , là các hóa đơn thực tế Công ty Sơn Lâm cung cấp thuốc cho Công ty LanQ; 86 hóa đơn từ 11/6/2020 đến 28/4/2021 trị giá 50 tỷ đồng là các hóa đơn Công ty Sơn Lâm đã xuất khống cho Công ty LanQ để hợp thức số thuốc không có hóa đơn chứng từ mà Công ty LanQ đã mua của Công ty CQB. Sau khi đã hợp thức được đầu vào thuốc, thông qua hoạt động khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, Công ty LanQ đã làm hồ sơ, được thanh toán hơn 40 tỷ đồng từ Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang và của người dân cùng chi trả.

Mánh khóe hợp thức hóa dòng tiền

Để hợp thức dòng tiền mua bán hóa đơn khống, Công ty LanQ đã 25 lần chuyển tiền thanh toán cho Công ty Sơn Lâm theo hóa đơn mua bán với tổng số tiền hơn 51 tỷ đồng . Sau khi nhận được tiền, bị can Cách chỉ đạo Chử Thị Hậu, nhân viên Công ty Sơn Lâm rút tiền mặt từ tài khoản ngân hàng của Công ty Sơn Lâm; sau đó nộp hơn 44 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng của Công ty LanQ hoặc tài khoản ngân hàng của Nguyễn Thúy Kim, kế toán trưởng Công ty LanQ để trả lại cho Công ty LanQ; giữ lại hơn 7 tỷ đồng (gồm hơn 4 tỷ đồng là tiền hàng thực tế mà Công ty Sơn Lâm đã bán cho Công ty LanQ cùng hơn 2,6 tỷ đồng tiền thuế VAT của 100 hóa đơn; Công ty Sơn Lâm đã nộp thuế cho Nhà nước)…

Về giá trị số thuốc Công ty CQB đã bán cho Công ty LanQ, mặc dù việc mua bán giữa 2 công ty không có hóa đơn, chứng từ, Công ty CQB không thừa nhận, nhưng căn cứ lời khai của bị can, cá nhân liên quan thuộc Công ty Sơn Lâm và Công ty LanQ, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an xác định có việc Công ty CQB bán thuốc cho Công ty LanQ với giá trị là 15 tỷ đồng .

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an xác định bị can Nguyễn Mạnh Quyền và đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng . Trong đó, Nguyễn Mạnh Quyền thực hiện hành vi phạm tội với vai trò chủ mưu, cầm đầu, hưởng lợi số tiền trên; các bị can còn lại thực hiện hành vi phạm tội với vai trò đồng phạm giúp sức cho bị can Quyền chưa được hưởng lợi.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã đề nghị truy tố Phạm Văn Cách và Nguyễn Mạnh Quyền về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".