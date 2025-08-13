Nhà cung cấp pin cho Tesla không tin tưởng pin thể rắn

Giám đốc Công nghệ của Panasonic cho biết công nghệ pin thể rắn chỉ phù hợp với các thiết bị cầm tay hay drone, trong khi pin lithium-ion đang ngày càng được cải thiện.

Panasonic Holdings – nhà cung cấp pin lâu năm cho Tesla – vừa bày tỏ hoài nghi sâu sắc về triển vọng pin thể rắn (solid-state batteries) trong ngành công nghiệp ôtô điện.

Phát triển pin thể rắn là một cuộc đua mới đối với các thương hiệu sản xuất xe điện. Tuy nhiên, nhà cung cấp pin cho Tesla là Panasonic Holdings không tin tưởng vào tiềm năng của công nghệ này.

Ông Tatsuo Ogawa, Giám đốc Công nghệ (CTO) của Panasonic, phát biểu tại trụ sở R&D ở Osaka (Nhật Bản) rằng ông không tin pin thể rắn đủ tiềm năng để thay thế pin lithium-ion, vốn đang cải thiện nhanh chóng về hiệu suất và tốc độ sạc.

"Tôi nghĩ sẽ hơi khó để pin thể rắn có đủ tiềm năng thay thế pin lithium-ion. Tôi cho rằng các lĩnh vực sử dụng chúng sẽ rất ít. Tôi không có niềm tin mạnh mẽ rằng công nghệ này sẽ thay đổi thế giới."

Ông Tatsuo Ogawa, Giám đốc Công nghệ (CTO) của Panasonic, cho biết pin thể rắn chỉ phù hợp với các thiết bị cầm tay hay drone, trong khi công nghệ pin lithium-ion trên các mẫu xe đang ngày càng phát triển.

Pin thể rắn được đánh giá là an toàn hơn, sạc nhanh hơn và có khả năng lưu trữ năng lượng cao hơn pin lithium-ion truyền thống nhờ thay thế chất điện phân lỏng dễ cháy bằng vật liệu rắn. Tuy nhiên, nhiều hãng vẫn gặp khó khăn trong việc vượt qua các rào cản kỹ thuật và sản xuất hàng loạt.

Ông Ogawa thậm chí đặt câu hỏi liệu ngay cả khi những rào cản này được giải quyết, thị trường có thực sự cần đến pin thể rắn hay không. Ông dẫn chứng rằng pin lithium-ion đang phát triển nhanh chóng, với khả năng sạc siêu tốc từ BYD hay các hệ thống khác, khiến pin thể rắn không phải là lựa chọn duy nhất để cải thiện hiệu suất xe điện.

Primearth EV Energy, tiền thân là Panasonic EV Energy Co., từng là liên doanh của Panasonic và Toyota trong việc phát triển pin NiMH. Vào năm 2020, 2 doanh nghiệp này tiếp tục quay lại với liên doanh Prime Planet Energy & Solutions nhằm phát triển pin thể rắn.

Panasonic vẫn duy trì chương trình nghiên cứu pin thể rắn và đã lập liên doanh với Toyota từ năm 2020 nhằm phát triển công nghệ này. Toyota đặt mục tiêu tung ra pin thể rắn thương mại sớm nhất vào năm 2027, coi đây là "ứng dụng lớn tiếp theo" để cạnh tranh với các đối thủ Trung Quốc trong cuộc đua toàn cầu.

Trước đó, Robin Zeng – nhà sáng lập kiêm CEO CATL, nhà sản xuất pin lớn nhất thế giới – cũng nhận định việc thương mại hóa pin thể rắn còn "nhiều năm nữa" và tỏ ra hoài nghi với niềm tin của Toyota. CATL hiện tập trung phát triển pin sử dụng vật liệu bán thể rắn, hứa hẹn gấp đôi mật độ năng lượng so với pin lithium-ion truyền thống.

Trong khi đó, dự án nhà máy pin lithium-ion của Panasonic tại Kansas (Mỹ) có thể đối mặt trước các thách thức mới khi nhu cầu xe điện tại thị trường này có thể thấp hơn so với kỳ vọng.

Panasonic đã đầu tư mạnh vào các nhà máy sản xuất pin lithium-ion tại Mỹ và Nhật Bản, góp phần giúp Tesla trở thành hãng xe điện dẫn đầu toàn cầu. Hồi tháng trước, công ty Nhật Bản bắt đầu sản xuất tại nhà máy mới ở Kansas. Tuy nhiên, triển vọng nhu cầu của Tesla đang bị ảnh hưởng bởi chính sách mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Panasonic đã điều chỉnh kế hoạch, dự báo tốc độ sản xuất tại Kansas sẽ chậm hơn dự kiến do nhu cầu giảm.

Trong khi đó, nhiều hãng xe cũng đang đầu tư và phát triển nhiều biện pháp mới nhằm mang đến cơ cấu pin điện tối ưu hơn. Ford vừa công bố mức đầu tư lên đến 5 tỷ USD để phát triển nền tảng xe điện mới, trong đó hơn 3 tỷ USD dành cho nhà máy BlueOval Battery Park Michigan nhằm phát triển loại pin Lithium Iron Phosphate (LFP) dạng Prismatic (lăng trụ), giúp tăng hiệu năng cũng như giảm chi phí lắp ráp.

Nhiều thương hiệu xác định việc phát triển pin thể rắn là lợi thế trước các đối thủ từ Trung Quốc, trong khi một số đi tìm các giải pháp mới như công nghệ pin "đa nền tảng".

Bên cạnh việc phát triển pin thể rắn ASSB cùng Solid Power, BMW cũng vừa đầu tư hơn 11 triệu USD vào start-up công nghệ Estes Energy Solutions có trụ sở tại Mỹ. Điểm đặc biệt của dự án này là loại pin "đa nền tảng", cho phép khách hàng lựa chọn chất liệu, kích thước và mật độ năng lượng phù hợp với mục đích kinh doanh.