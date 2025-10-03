Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Nhà đầu tư trình báo công an về dự án tiền số Shark Bình có vốn góp

  • Thứ sáu, 3/10/2025 19:08 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ngày 3/10, theo một nguồn tin của phóng viên, đã có một số nhà đầu tư tiền số AntEx trình báo Công an TP Hà Nội về những nghi vấn bất minh của dự án này.

Liên quan đến những lùm xùm xung quanh dự án tiền số AntEx, theo một nguồn tin của phóng viên Tiền Phong, đã có một số nhà đầu tư trình báo tới Công an TP Hà Nội. Hiện cơ quan chức năng đã tiếp nhận và làm việc với nhà đầu tư để xác minh làm rõ những nội dung tố cáo.

Vừa qua, trên mạng xã hội xôn xao về dự án tiền số AntEx có liên quan tới Chủ tịch tập đoàn NextTech Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình). Sự việc này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của dư luận.

Shark Binh, tap doan NextTech, cong ty NextTech anh 1

Ông Nguyễn Hòa Bình vướng vào tranh cãi vì AntEX.

Trước thông tin từ dư luận, ông Bình khẳng định bản thân cũng là nạn nhân, với tư cách nhà đầu tư và người góp vốn.

Dự án tiền số AntEx (token AntEx) ra mắt khoảng tháng 9/2021 và từng được giới thiệu là một hệ sinh thái Blockchain "Make in Vietnam" với tham vọng xây dựng sàn giao dịch phi tập trung, ví điện tử và nhiều ứng dụng tài chính số.

Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn ra mắt, tiền số AntEx liên tục lao dốc, mất gần như toàn bộ giá trị, khiến nhiều nhà đầu tư thua lỗ nặng.

Đáng chú ý, dự án có sự góp mặt của quỹ NextTech/Next100 do ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) sáng lập trong vai trò nhà đầu tư.

Sách về Pháp luật

Nội dung cuốn sách "Thực hiện pháp luật về an ninh mạng ở Việt Nam" đi sâu nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn thực hiện pháp luật về an ninh mạng dưới góc độ của ngành lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật; đánh giá thực trạng pháp luật về an ninh mạng ở Việt Nam và tham khảo kinh nghiệm của một số nước trên thế giới.

https://tienphong.vn/nha-dau-tu-trinh-bao-cong-an-ve-du-an-tien-so-co-von-gop-cua-shark-binh-post1783668.tpo#source=zone/zone-highlight-12

Thanh Hà/Tiền Phong

Shark Bình tập đoàn NextTech công ty NextTech Hà Nội Shark Bình tập đoàn NextTech công ty NextTech

    Đọc tiếp

    Khoi to nguyen Giam doc CDC Binh Thuan hinh anh

    Khởi tố nguyên Giám đốc CDC Bình Thuận

    4 giờ trước 16:52 3/10/2025

    0

    Ông Đinh Thế Hùng, nguyên Giám đốc CDC Bình Thuận, bị khởi tố để điều tra hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

    Hot girl Ly 'Meo' bi truy na toi khong to giac toi pham hinh anh

    Hot girl Ly 'Meo' bị truy nã tội không tố giác tội phạm

    2 giờ trước 18:50 3/10/2025

    0

    Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ban hành kết luận điều tra đề nghị truy tố đối với Lê Thanh Tú (tên gọi khác là Cơ, SN 1989) cùng 22 bị can khác trong vụ án mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và che giấu tội phạm.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý