Nhà hàng lên tiếng vụ 30 khách uống '300 lít bia', hóa đơn 18 triệu

Đại diện nhà hàng ở Hà Nội bị khách tố "kê khống 110 ca bia" cho biết sự việc chỉ là nhầm lẫn từ phía nhân viên.

Ngày 17/9, mạng xã hội xuất hiện bài viết tố nhà hàng Ẩm thực Cung Văn Quán (Hà Nội) của tài khoản G.H.A về hành vi xuất hóa đơn sai lệch thực tế.

Phiếu tạm tính và hóa đơn sau khi được nhóm khách đồng ý chi trả. Ảnh: G.H.A/Facebook, Cung văn quán.

Theo đó, khoảng 19h tối 12/9, đoàn khách 30 người đến cơ sở ăn uống trên dùng bữa. Đến khi thanh toán, đại diện nhóm khách tá hỏa trước con số 11,8 triệu đồng cho 152 ca bia, tương đương 300 lít bia (trung bình 1 ca là 2 lít).

"Số lượng bia này cả quán tắm 3 ngày cũng không hết. Làm sao 25 người có thể uống hết 300 lít bia?", người này viết và bổ sung trong đoàn còn có thành viên uống nước ngọt và nước suối, con số này là không thực tế.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, đại diện đoàn yêu cầu nhân viên rà soát lại. Hóa đơn sau đó đã được điều chỉnh còn 42 ca bia. "Điều này có nghĩa là quán đã kê khống 110 ca bia. Rất đáng lên án!".

Trước cáo buộc từ phía khách hàng, quản lý của cơ sở ăn uống nói với Tri Thức - Znews rằng hóa đơn lan truyền trên mạng xã hội chỉ là phiếu tạm tính. Đơn vị in ra để khách hàng kiểm tra. Sự nhầm lẫn của nhân viên đã được khắc phục ngay sau đó.

"Sau khi kiểm tra và xuất hóa đơn, khách hàng không ý kiến và đồng ý trả số tiền 9.993.000 đồng. Chúng tôi đã xin lỗi và tiến hành kiểm điểm, nhắc nhở nhân viên để tránh sự việc không mong muốn trong tương lai", đại diện quán cho hay.