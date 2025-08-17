Nhà hàng Michelin đường phố nổi tiếng ở Thái Lan gây thất vọng

Một Youtuber sở hữu 1,6 triệu người theo dõi cho biết quán ăn đường phố 1 sao Michelin ở Thái Lan đã tính phí 4.000 baht cho món trứng cuộn cua có giá niêm yết 1.500 baht.

Bà Supinya Junsuta, chủ sở hữu và đầu bếp tại Jay Fai, đang chế biến món trứng cuộn cua nổi tiếng tại quán. Ảnh: Bangkok Post.

Một influencer gốc Thái sống tại London đang gây "bão mạng" sau khi lên tiếng về khoản phụ thu không được ghi trong thực đơn tại Raan Jay Fai - quán ăn đường phố 1 sao Michelin nổi tiếng nhất Bangkok.

PEACHII, YouTuber sở hữu 1,6 triệu người theo dõi, cho biết cô đưa một người bạn ngoại quốc đến thưởng thức món trứng chiên thịt cua trứ danh của quán.

Trên tài khoản X, PEACHII chia sẻ cô gọi món theo thực đơn, trong đó ghi rõ trứng cuộn cua có giá 1.500 baht. Tuy nhiên, khi tính tiền, số tiền phải trả lên đến 4.000 baht. Theo lời PEACHII, nhà hàng sau đó giải thích mức giá cao hơn là do họ sử dụng loại cua "chất lượng hơn", Bangkok Post đưa tin.

Món trứng cuộn cua được niêm yết với giá 1.500 baht. Ảnh: PEACHII.

Nữ Youtuber thừa nhận món ăn ngon, phần thịt cua đúng là cao cấp, nhưng vấn đề nằm ở chỗ mức giá mới này không được đề cập trong thực đơn. PEACHII khẳng định cô không hề gọi phiên bản đặc biệt nào, cũng không được báo trước về việc thay đổi nguyên liệu kèm mức giá khác biệt.

Nữ thực khách cho rằng việc giá cao có xứng đáng hay không vẫn có thể tranh luận, nhưng điều khiến cô thất vọng là chuyện tính tiền không đúng với thực đơn niêm yết và thay đổi giá mà không hề thông báo.

Món trứng cuộn cua là món đặc trưng tại nhà hàng Raan Jay Fai. Ảnh: Bangkok Post.

Bài đăng của PEACHII hôm 15/8 nhanh chóng lan truyền, đạt 9 triệu lượt xem trên X chỉ trong 16 tiếng đăng tải, thu hút hàng loạt bình luận từ cư dân mạng. Hiện nhiều người chờ đợi phản hồi chính thức từ phía nhà hàng.

Raan Jay Fai nằm trong con hẻm nhỏ trên đường Mahachai, quận Phra Nakhon, Bangkok. Quán nhận sao Michelin ngay từ lần đầu tiên Bangkok được đưa vào cẩm nang Michelin năm 2018 và giữ vững danh hiệu đến nay.

Chủ quán - bà Supinya Junsuta (81 tuổi) - được nhiều tín đồ ẩm thực khắp thế giới biết đến và từng trở thành nhân vật chính trong một phim tài liệu ra mắt tại Bangkok hồi tháng 6.