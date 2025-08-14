Nhà hàng món Việt ở London bị đóng cửa vì biến thịt chó thành thịt dê

Một nhà hàng Việt Nam ở London, Anh đã buộc phải đóng cửa sau khi cơ quan chức năng phát hiện thịt chó trong tủ đông, được dán nhãn là “thịt dê bọc lá”.

Nhà hàng Việt ở London đóng cửa sau khi bị phát hiện thịt chó trong tủ đông. Ảnh: Google.

Tại phiên tòa ở Tòa án sơ thẩm Bromley, các thanh tra y tế cho biết họ tìm thấy số thịt này trong tủ đông của Pho Na - một nhà hàng được đánh giá cao trên phố Old Kent Road, quận Southwark. Mẫu thịt được gửi đi xét nghiệm và kết quả xác nhận đó là thịt chó chứ không phải thịt dê như ghi nhãn, IBC và GB News đưa tin

Ngoài ra, nhà hàng còn bị phát hiện có phân chuột, cùng nhiều gián sống và chết.

Chủ quán, ông Vuong Quoc Nguyen, phủ nhận nhiều cáo buộc liên quan đến an toàn thực phẩm và vệ sinh. Luật sư bào chữa Piers Kiss-Wilson cho biết bị cáo, 47 tuổi, hoàn toàn không hề biết số thịt được cho là thịt dê thực chất lại là thịt chó. Ông cũng khẳng định số thịt này do một người khác cung cấp và “không dùng để chế biến cho người ăn”.

Ông Kiss-Wilson bổ sung rằng chủ nhà hàng đã thuê dịch vụ diệt côn trùng để khắc phục các vấn đề vệ sinh tại quán. Ông Nguyen sẽ phải hầu tòa tại Tòa án sơ thẩm Bromley vào ngày 18/12. Trên Google, Pho Na hiện được gắn trạng thái “đóng cửa vĩnh viễn”.

Trước khi bị đóng cửa, Pho Na từng là địa chỉ ẩm thực Việt được ưa chuộng tại London, sở hữu đánh giá 4,6 sao trên mạng.

Vụ việc xảy ra chỉ vài tháng sau khi một nhà hàng Trung Quốc ở Madrid (Tây Ban Nha) cũng bị đóng cửa do phục vụ món “vịt quay” thực chất là chim bồ câu bắt ngoài đường. Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện 300 kg thực phẩm thối rữa, thịt không rõ nguồn gốc treo trên giá phơi quần áo và vứt bừa bãi.