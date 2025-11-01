Nhà hàng Trung Quốc hóa thân 'Anh hùng xạ điêu', nấu ăn bằng kungfu

Nhà hàng Trung Quốc gây sốt mạng xã hội khi cho nhân viên hóa thân thành các nhân vật trong tiểu thuyết "Anh hùng xạ điêu", biểu diễn kungfu phục vụ khách hàng.

Cảnh nhân viên nhà hàng hóa thân 'Anh hùng xạ điêu' Nhà hàng được thiết kế theo phong cách vườn cổ Trung Hoa, tổ chức biểu diễn võ thuật hàng ngày nhằm tạo dấu ấn riêng và thu hút thực khách giữa thị trường cạnh tranh khốc liệt.

Nhà hàng mang tên Tương Dương Viện, khai trương hồi tháng 9 tại thành phố Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc được thiết kế theo phong cách vườn cổ Trung Hoa với hồ nước, cầu đá và hành lang uốn lượn.

Mỗi tối, nhà hàng tổ chức các màn biểu diễn võ thuật trên sân khấu nhỏ, thu hút đông đảo thực khách địa phương và du khách hiếu kỳ.

Điểm đặc biệt khiến nơi đây trở nên nổi tiếng là đội ngũ nhân viên được hóa trang thành các nhân vật trong tiểu thuyết Anh hùng xạ điêu, tác phẩm kinh điển của cố nhà văn Kim Dung. Họ vừa nấu ăn, phục vụ vừa tương tác với khách theo đúng tính cách nhân vật.

Một nữ nhân viên vào vai Hoàng Dung - nàng tiểu thư thông minh, lanh lợi - vừa cười vừa bưng món ăn ra bàn. Một người khác hóa thân thành Mai Siêu Phong, nổi tiếng với tuyệt chiêu "Cửu âm bạch cốt trảo", nhào bột bằng những động tác mạnh mẽ như đang thi triển võ công.

Trong khi đó, một đầu bếp vào vai Kha Trấn Ác, nhân vật mù trong truyện, biểu diễn cảnh nấu ăn với đôi mắt nhắm kín.

Nhân viên hóa thân Mai Siêu Phong và Kha Trấn Ác nấu ăn phục vụ khách hàng. Ảnh: Douyin.

Những vai diễn này khiến thực khách thích thú, nhiều người hò reo và quay video đăng lên mạng. "Nhìn xem, đoán thử xem người kia là ai, chụp nhanh đi!", một vị khách hét lên trong đoạn video lan truyền trên Douyin .

Ông Chu Tú Quân, tổng giám đốc nhà hàng, cho biết toàn bộ nhân viên được một đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp huấn luyện để nhập vai chân thực hơn. "Chúng tôi muốn làm nổi bật văn hóa võ hiệp và mang lại trải nghiệm mới mẻ cho khách hàng", ông nói.

Thành phố Tương Dương vốn có mối liên hệ đặc biệt với thế giới võ hiệp, vì trong tiểu thuyết Kim Dung, đây là nơi diễn ra trận chiến lớn giữa quân Mông Cổ và các anh hùng giang hồ.

Nhà hàng được trang trí theo phong cách gợi nhớ đến một khu vườn Trung Quốc cổ đại. Ảnh: Douyin.

Trên mạng xã hội, nhiều người khen ngợi ý tưởng này sáng tạo và độc đáo, giúp văn hóa võ hiệp đến gần hơn với đời sống hiện đại. "Tôi muốn đến đó để cảm nhận bầu không khí giang hồ", một người bình luận.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng nhà hàng nên chú trọng hơn đến chất lượng món ăn, thay vì chỉ tập trung vào trình diễn. "Những món ăn do các nhân vật ấy nấu trông không mấy vệ sinh, tôi không dám thử", một người khác viết.

Giới chuyên gia cho rằng mô hình như Tương Dương Viện phản ánh sự cạnh tranh khốc liệt của ngành ẩm thực Trung Quốc, nơi nhiều nhà hàng phải sáng tạo không ngừng để thu hút khách.

Năm ngoái, một chủ quán ở Trùng Khánh cũng từng gây bão mạng khi hóa thân thành nữ robot phục vụ, cho thấy sự đa dạng và táo bạo trong cách kinh doanh nhà hàng tại quốc gia đông dân nhất thế giới.