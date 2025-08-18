Nha khoa Hoa Hồng Phương Đông - top 5 nha khoa hàng đầu Việt Nam 2025

Tại lễ trao giải “The Best of Vietnam”, Nha khoa Hoa Hồng Phương Đông vào top 5 hệ thống nha khoa tốt nhất Việt Nam 2025, ghi dấu với chiến lược phát triển bền vững.

Với định vị thương hiệu hướng đến sự sang trọng, dẫn đầu xu thế và đề cao sự bền vững, Nha khoa Hoa Hồng Phương Đông (The East Rose Dental) được vinh danh trong top 5 hệ thống nha khoa tốt nhất Việt Nam 2025 tại sự kiện “The Best of Vietnam”. Đây là cột mốc quan trọng trong hành trình gần 25 năm khẳng định uy tín và chất lượng thương hiệu.

Nha khoa Hoa Hồng Phương Đông vào top 5 nha khoa hàng đầu Việt Nam 2025.

Thay vì chạy theo số lượng hay giảm giá đại trà, Nha khoa Hoa Hồng Phương Đông lựa chọn con đường nâng chuẩn trải nghiệm khách hàng bằng sự tinh tế, chính xác và cá nhân hóa. Mỗi ca điều trị - dù là trồng răng implant, phục hình toàn hàm, dán sứ veneer, hay thiết kế nụ cười, đều được cá thể hóa theo từng khách hàng về khuôn mặt, lối sống và thần thái.

Ba giá trị cốt lõi nha khoa theo đuổi là “luxury” - không chỉ không gian cao cấp, mà là dịch vụ ân cần, kín đáo và chuyên sâu; “leading” - thể hiện qua tay nghề bác sĩ và ứng dụng công nghệ tiên tiến; “legendary” - cam kết dài lâu về chất lượng, hậu điều trị và sự hài lòng của khách hàng.

Nha khoa Hoa Hồng Phương Đông là nha khoa công nghệ cao tại TP.HCM.

Tọa lạc tại số 30 Phan Bội Châu, phường Bến Thành (TP.HCM) đối diện cửa Đông chợ Bến Thành, Nha khoa Hoa Hồng Phương Đông là điểm đến lý tưởng cho khách hàng trong nước, người nước ngoài và Việt kiều về nước điều trị nha. Sự kết hợp giữa vị trí trung tâm, quy trình hiện đại và đội ngũ bác sĩ giỏi chuyên môn giúp đơn vị thu hút nhiều khách từ Australia, Mỹ, Singapore, Nhật Bản…

Hệ thống thiết bị đạt chuẩn châu Âu, nổi bật với kỹ thuật X-Guide Navigation - cấy ghép implant dẫn đường 3D chính xác theo thời gian thực; Trios 3D Scanner - lấy dấu răng kỹ thuật số thay vì phương pháp truyền thống; Digital Smile Design (DSD) - thiết kế nụ cười kỹ thuật số theo tỷ lệ gương mặt; Airflow Prophylaxis Master - công nghệ mới làm sạch răng nhẹ nhàng, không đau, hiệu quả cao; Laser Diode LX16 and Piezotome (Đức) - điều trị mô mềm và phẫu thuật không xâm lấn…

Thay vì điều trị và chăm sóc sức khỏe răng miệng, Nha khoa Hoa Hồng Phương Đông hướng đến tái tạo nụ cười. Đó là lý do nhiều khách hàng tìm đến đơn vị này, không chỉ để phục hồi chức năng ăn nhai, mà còn nâng cấp hình ảnh cá nhân, tăng thêm sự tự tin.

Đặc biệt, toàn bộ quá trình điều trị được cá nhân hóa, từ màu sắc răng, hình dáng, khớp cắn cho đến tương quan gương mặt. Điều này giúp mỗi khách hàng sở hữu nụ cười tươi tắn, đẹp tự nhiên, phù hợp với gương mặt.

Miss Grand Canada 2025 sử dụng dịch vụ tại Nha khoa Hoa Hồng Phương Đông.

Việc được vinh danh trong top 5 hệ thống nha khoa tốt nhất Việt Nam 2025 là sự ghi nhận xứng đáng cho chiến lược phát triển khác biệt mà Hoa Hồng Phương Đông theo đuổi. Trong tương lai gần, hệ thống đặt mục tiêu mở rộng quy mô, hợp tác quốc tế và tiếp tục là điểm đến tin cậy cho người Việt, người nước ngoài tại khu vực Đông Nam Á.