Nhà khoa học xác lập kỷ lục chưa từng có

GS Yoshua Bengio (Đại học Montreal) là nhà khoa học duy nhất đạt mốc 1 triệu lượt trích dẫn trên Google Scholar

GS Yoshua Bengio. Ảnh: UdeMNouvelles.

Yoshua Bengio (sinh năm 1964) hiện là giáo sư Khoa học Máy tính tại Đại học Montreal (Canada). Ông cũng là đồng chủ tịch và giám đốc khoa học của LawZero, người sáng lập kiêm cố vấn khoa học của Mila - Viện Trí tuệ nhân tạo Quebec, Canada.

GS Bengio nổi tiếng với nghiên cứu tiên phong trong lĩnh vực học sâu (deep learning).

Theo thông tin từ Đại học Montreal, GS Yoshua Bengio là nhà khoa học đầu tiên (còn sống) trên thế giới chạm mốc một triệu lượt trích dẫn trên Google Scholar - công cụ tìm kiếm tài liệu học thuật của Google. Ông cũng là nhà nghiên cứu có số lượng trích dẫn cao nhất trong lĩnh vực khoa học máy tính.

Trong tổng số hơn 1.500 bài báo khoa học của GS Bengio, hai bài có lượt trích dẫn cao nhất (trên 100.000 lượt) là về Mạng đối nghịch tạo sinh và Học sâu, lần lượt công bố vào năm 2014 và 2015.

Trước đó, năm 2018, ông đã giành được danh hiệu nhà nghiên cứu khoa học máy tính hàng đầu với số lượng trích dẫn cao nhất trong một ngày và nhận giải thưởng Turing - giải thưởng cao quý nhất trong lĩnh vực khoa học máy tính và thường được gọi là "Giải Nobel Điện toán".

"Số lượng trích dẫn khổng lồ này cho thấy những nghiên cứu học sâu của GS Bengio có tác động sâu rộng. Các công trình nghiên cứu của ông là nền tảng cho vô số tiến bộ khoa học và công nghệ trên khắp thế giới", Hugo Larochelle, Giám đốc khoa học của Mila, nhận định.

Trong khi đó, số lượng trích dẫn của "cha đẻ" trí tuệ Nhân tạo, Geoffrey Hinton, cũng đã đạt 970.000. Ông được dự đoán sẽ trở thành người thứ hai trên toàn cầu có hơn 1 triệu lượt trích dẫn.

GS Yoshua Bengio sinh ra tại Paris, Pháp, trong một gia đình Do Thái có nguồn gốc từ Maroc. Cha mẹ ông di cư sang Pháp, sau đó chuyển đến Montreal, Canada khi ông ở tuổi thiếu niên.

Ông hoàn thành bằng cử nhân Kỹ thuật, thạc sĩ và tiến sĩ Khoa học Máy tính tại Đại học McGill. Sau khi tốt nghiệp tiến sĩ vào năm 1991, ông tiếp tục nghiên cứu sau tiến sĩ tại MIT và Phòng thí nghiệm AT&T Bell (Mỹ).

Ngoài giải thưởng Turing, ông còn sở hữu nhiều danh hiệu cao quý khác như thành viên Hiệp hội Hoàng gia Canada, hiệp sĩ huân chương Bắc Đẩu Bội tinh của Pháp, huân chương sĩ quan Canada. Ông cũng giữ nhiều vai trò quốc tế quan trọng, như thành viên Ban cố vấn Khoa học của Liên hợp quốc và Chủ tịch Báo cáo An toàn AI quốc tế.