Nhà khởi nghiệp 'Thuận Cà Mèn' qua đời ở tuổi 34 do đột quỵ

Nguyễn Đức Nhật Thuận - người sáng lập thương hiệu ẩm thực “Cà Mèn”, được biết đến với hành trình “mang Quảng Trị đi muôn phương” - đột ngột qua đời ở TP.HCM, hưởng dương 34 tuổi.

Nguyễn Đức Nhật Thuận qua đời ở tuổi 34 do đột quỵ. Ảnh: Nguyễn Đức Nhật Thuận/Facebook.

Theo xác nhận từ phía Cà Mèn, anh Thuận ra đi do đột quỵ. Thông tin khiến nhiều người tiếc thương, nhất là khi chỉ còn một tháng nữa, thương hiệu Cà Mèn do anh sáng lập sẽ tròn 10 năm tuổi.

"Thương tiếc vô cùng. Luôn mang trong mình hoài bão và nhiệt huyết. Thuận ơi yên nghỉ nhé. Vẫn không thể tin đây là sự thật. Vĩnh biệt bạn", "Đêm qua, trằn trọc cả đêm không ngủ được, vì không tin em đã ra đi, không kịp tiễn em về đất mẹ Quảng Trị, về bên kia thế giới, yên nghỉ em nhé"... là những bình luận thương tiếc trên trang cá nhân của anh Thuận.

Sinh ra tại huyện Hải Lăng cũ (Quảng Trị), anh Thuận vào TP.HCM học tập và sinh sống. Sau thời gian làm việc trong ngành logistics, anh quyết định khởi nghiệp bằng cách đưa ẩm thực quê hương vào thành phố lớn, rồi dần mở rộng ra thế giới.

Dưới thương hiệu Cà Mèn, những món ăn đặc sản như cháo bột cá lóc, bún lươn xào nghệ, miến lươn… gần đây xuất hiện trong nhiều siêu thị tại Mỹ, Australia, Canada và Singapore. Cuối tháng 10 vừa qua, dự án Cà Mèn được Trung ương Đoàn trao giải nhất cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn 2025.

Nguyễn Đức Nhật Thuận được biết đến rộng rãi hơn sau khi anh đưa Cà Mèn lên sóng Shark Tank Việt Nam mùa 7, kêu gọi 5 tỷ đồng đổi lấy 8,3% cổ phần để mở rộng sản xuất và đầu tư marketing. Tại chương trình, Cà Mèn công bố doanh thu 12,2 tỷ đồng năm 2023, dự kiến 24 tỷ đồng trong 2024, cùng hợp đồng hàng Tết gần 10 tỷ đồng .

Sản phẩm mang hương vị Việt của Cà Mèn nhận được nhiều lời khen. Shark Tillman Schulz dù không đầu tư nhưng hứa hỗ trợ mở rộng kênh phân phối trong hệ thống siêu thị của mình.

Không chỉ là một doanh nhân trẻ, anh Thuận còn tích cực trong các hoạt động cộng đồng. Trong đại dịch Covid-19, anh cùng đội ngũ Cà Mèn tổ chức bếp ăn thiện nguyện, mỗi ngày gửi hàng trăm suất cơm đến các bệnh viện dã chiến và khu cách ly.