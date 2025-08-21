Nhà mặt phố của Duy Mạnh thành địa điểm hot trong ngày tổng hợp luyện

Trước khoảng sân nhỏ, tiểu cảnh rực sắc đỏ sao vàng thu hút đông đảo người dân đến chụp ảnh, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp trước giờ diễu binh, diễu hành.

Dòng người háo hức check-in trước cửa nhà Duy Mạnh Vợ chồng Duy Mạnh trang trí nhà cửa, chào đón người dân tới check-in trong ngày tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành.

Từ sáng sớm 21/8, trước căn nhà số 121 phố Nguyễn Thái Học (Hà Nội), nhiều người dân đã xếp hàng để chụp ảnh cùng tiểu cảnh nhỏ gồm sạp báo, bàn nước, nón lá và lá cờ đỏ sao vàng. Tiếng cười xen lẫn giai điệu nhạc rộn rã từ loa phát thanh, tạo nên bầu không khí háo hức trước thềm buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành.

Vợ chồng cầu thủ Đỗ Duy Mạnh đã dành riêng khoảng sân nhỏ trước nhà để trang trí, vừa tạo điểm nhấn cho người dân lưu niệm, vừa góp thêm sắc màu cho ngày lễ lớn.

Quỳnh Anh vui vẻ chụp ảnh với người hâm mộ. Ảnh: Ngọc Bích.

Quỳnh Anh, vợ nam cầu thủ, cho biết ý tưởng này được cô ấp ủ từ dịp lễ 30/4. Việc lên kế hoạch trang trí mất gần một tháng để hoàn thiện. Từ ngày 18/8, cô bắt tay chuẩn bị, cắt dán từng chi tiết, kết hợp với đội ngũ trang trí để kịp ra mắt vào đúng ngày 21/8.

Không chỉ dựng tiểu cảnh, gia đình còn chuẩn bị 500 cây kem tặng miễn phí cho người dân vào lúc 15h. Những que kem được tạo hình lá cờ đỏ sao vàng với nhiều hương vị như chocolate, cốm, vani, dưa lưới. Ngoài ra, nước mát cũng được Quỳnh Anh chu đáo chuẩn bị để mọi người bớt mệt khi phải chờ đợi trong hàng dài.

Người dân hào hứng chụp ảnh với tiểu cảnh. Ảnh: Ngọc Bích.

Ngắm nhìn con phố đỏ thắm màu cờ, Quỳnh Anh bày tỏ sự tự hào: “Tôi muốn hòa vào niềm vui chung của đất nước. Chi phí không quan trọng, quan trọng là mang niềm vui đến cho mọi người”.

Cô cho biết nếu được mọi người ủng hộ, hoạt động này sẽ tiếp tục duy trì trong những ngày tới.

500 que kem được gia đình cầu thủ Duy Mạnh chuẩn bị cho người hâm mộ. Ảnh: Ngọc Bích.

Xung quanh tiểu cảnh, từng nhóm người đủ mọi lứa tuổi hào hứng dừng chân chụp ảnh. Có những người phụ nữ khoan thai trong tà áo dài, có em nhỏ tung tăng trong bộ trang phục rực sắc đỏ sao vàng. Nụ cười của ai cũng rạng rỡ trên môi.

Trong dòng người ghé chụp ảnh có anh Nguyễn Đức Thịnh (47 tuổi, Biên Hòa). Tranh thủ ngày công tác cuối cùng tại Hà Nội, anh đã dừng chân để lưu lại khoảnh khắc đặc biệt trước ngôi nhà của cầu thủ mình yêu thích.

“Duy Mạnh là một trong những cầu thủ tôi luôn hâm mộ, vì vậy tôi muốn có một kỷ niệm trước khi trở về”, anh chia sẻ.

Tranh thủ thời gian công tác tại Hà Nội, anh Nguyễn Đức Thịnh ghé sang nhà cầu thủ Duy Mạnh để chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Ngọc Bích.

Vào 20h ngày 21/8, buổi tổng hợp luyện lần 1 cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ diễn ra tại các tuyến phố trung tâm Hà Nội. Từ 17h ngày 21/8 đến 3h ngày 22/8, nhiều tuyến đường cũng sẽ tổ chức cấm các phương tiện lưu thông để phục vụ cho sự kiện.