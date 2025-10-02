Nhà thuốc Pharmacity bị xử phạt vì mua, bán thuốc không phép

Sở Y tế TP.HCM vừa ban hành quyết định xử phạt đối với 4 cơ sở vi phạm trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm, dược phẩm và dịch vụ y tế, với tổng số tiền phạt hơn 177 triệu đồng.

Nhà thuốc bị xử phạt trên đường Ba Tháng Hai. Ảnh: Guidebold.

Cụ thể, Phòng Kiểm tra - Pháp chế, Sở Y tế TP.HCM đã ra quyết định xử phạt đối với Nhà thuốc Pharmacity số 1678 (thuộc Công ty Cổ phần Dược phẩm Pharmacity, 664 đường Ba Tháng Hai, phường Diên Hồng, TP.HCM). Cơ quan chức năng phát hiện hành vi mua bán thuốc, dược liệu khi chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.

Đơn vị này bị phạt 50 triệu đồng, đồng thời buộc nộp lại toàn bộ số lợi nhuận bất hợp pháp có được từ vi phạm.

Tiếp đó, Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế KAIYEN (99 Trần Não, phường An Khánh, TP.HCM) bị phạt 12 triệu đồng vì nhiều hành vi vi phạm. Trong đó gồm không niêm yết giá dịch vụ khám, chữa bệnh; ghi tên các khoa, phòng không đúng với hồ sơ giấy phép hoạt động đã được cơ quan có thẩm quyền cấp và sử dụng biển hiệu không có đủ thông tin cơ bản theo quy định pháp luật.

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Hoàng Yến (218/1 An Dương Vương, phường Bình Phú, TP.HCM) bị xử phạt 100 triệu đồng do sản xuất mỹ phẩm khi chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện. Ngoài phạt tiền, cơ sở này còn bị đình chỉ hoạt động sản xuất tối đa 24 tháng cho đến khi hoàn thiện đầy đủ thủ tục pháp lý.

Ngoài ra, Công ty TNHH TM DV Dược phẩm Gia Hưng (nay là Gian Q9, địa chỉ 40 Nguyễn Giản Thanh, phường Hòa Hưng, TP.HCM) bị xử phạt 15 triệu đồng do mở rộng kho bảo quản, thay đổi cấu trúc, bố trí kho nhưng không báo cáo cơ quan quản lý theo quy định.

Theo Sở Y tế, việc xử lý nghiêm các vi phạm trên nhằm siết chặt quản lý hoạt động y tế, dược phẩm và mỹ phẩm, đồng thời bảo vệ quyền lợi và sự an toàn của người tiêu dùng.