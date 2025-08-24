Nhà trường lên tiếng sau vụ tăng điểm chuẩn bất ngờ

Trường này nói rằng lỗi của trường là phát hành văn bản không liền mạch, khiến thí sinh hiểu lầm và tạo dư luận không tốt.

Đại học Thủ đô Hà Nội tăng 0,75 điểm đối với tổ hợp C00. Ảnh: Khương Nguyễn.

Đại học Thủ đô Hà Nội vừa lên tiếng giải thích về việc điểm chuẩn khối C00 ở 10 ngành bất ngờ tăng 0,75 điểm, gây thắc mắc trong dư luận.

Theo nhà trường, ngày 23/7, đơn vị đã ban hành thông báo số 1167/TB-ĐHTĐHN, công khai quy định về độ lệch điểm giữa tổ hợp C00 và các tổ hợp xét tuyển khác khi sử dụng điểm thi THPT. Cụ thể, các tổ hợp khác ngoài C00 được cộng 0,75 điểm theo thang điểm 30.

Nhà trường khẳng định thông tin này được công bố minh bạch, đúng quy định và thời gian. Sau 10 lần lọc ảo của Bộ GD&ĐT và nhóm các trường miền Bắc, Hội đồng tuyển sinh của Đại học Thủ đô Hà Nội đã họp, thống nhất mức điểm trúng tuyển và công bố theo 2 thông báo riêng biệt nhằm giúp thí sinh, đặc biệt là những em xét tuyển bằng tổ hợp C00, dễ dàng tra cứu.

Tuy vậy, việc chia thành hai thông báo đã dẫn tới sự hiểu lầm trong thí sinh và phụ huynh, khiến dư luận cho rằng điểm chuẩn khối C00 tăng bất thường.

"Việc công bố điểm chuẩn 2 lần có mục đích ban đầu là rõ ràng, minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh tra cứu thông tin. Tuy nhiên, kỹ thuật phát hành văn bản không liền mạch gây ra hiểu lầm đối với thí sinh, phụ huynh, từ đó tạo dư luận xã hội không tốt", nhà trường thừa nhận.

Đại học Thủ đô Hà Nội đồng thời nhấn mạnh dữ liệu nguyện vọng và kết quả trúng tuyển được xử lý hoàn toàn trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT, nhất quán và không thể thay đổi. Nhà trường đã phê bình nghiêm khắc các cá nhân liên quan, rút kinh nghiệm trong công tác tuyển sinh, truyền thông và tư vấn để tránh lặp lại sai sót.

Trước đó, như Tri Thức - Znews đã đưa tin chiều tối 23/8, Đại học Thủ đô Hà Nội bất ngờ điều chỉnh điểm chuẩn đối với thí sinh xét tuyển bằng tổ hợp C00, khiến nhiều thí sinh bối rối.

Cụ thể, trường công bố mức điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT dành riêng cho tổ hợp C00 ở 10 ngành, dao động từ 25,41 đến 28,13 điểm. Trong khi đó, vào sáng cùng ngày, điểm chuẩn của chính các ngành này được công bố ở mức 24,66 đến 27,38 điểm. Như vậy, điểm chuẩn mới tăng thêm 0,75 so với thông báo buổi sáng.

Sự thay đổi này khiến một số thí sinh hụt hẫng, vì ban đầu tưởng đã trúng tuyển nhưng sau khi có thông báo mới lại rơi vào diện trượt nguyện vọng.