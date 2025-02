Nhận 2 triệu đồng để đưa 5 người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Cơ quan ANĐT Công an Lạng Sơn tạm giữ hình sự Tô Minh Hiếu (SN 1997, trú tại thị trấn Đồng Đăng, Cao Lộc, Lạng Sơn) để điều tra hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

22h ngày 14/2, tổ công tác Phòng An ninh điều tra phối hợp Công an huyện Chi Lăng, Công an tỉnh Lạng Sơn làm nhiệm vụ tại khu vực Km22, tỉnh lộ 234, thuộc địa phận xã Bắc Thủy, huyện Chi Lăng, phát hiện một ôtô Toyota màu trắng, biển kiểm soát 12A-196.64 di chuyển từ hướng thành phố Lạng Sơn về huyện Chi Lăng có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Khi gặp lực lượng chức năng, ôtô di chuyển với tốc độ nhanh, lực lượng chức năng truy đuổi khoảng 5 km đến Km27+400, tỉnh lộ 234 thuộc khu vực thôn Lạng Giai A, xã Nhân Lý, huyện Chi Lăng và yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Tô Minh Hiếu bị bắt giữ.

Tiến hành kiểm tra trên ôtô có 6 người gồm Tô Minh Hiếu (SN 1997, trú tại thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) và 5 người Trung Quốc.

Qua đấu tranh, Hiếu khai nhận được người đàn ông tên Đức thuê chở 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ giữa dốc Pác Luống, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đến thành phố Hà Nội với tiền công 2 triệu đồng.

Khoảng 21h ngày 14/2, Hiếu đến điểm hẹn và đón nhóm người Trung Quốc, trên đường đưa về Hà Nội bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang. Qua kiểm tra, 5 công dân Trung Quốc không có giấy tờ xuất, nhập cảnh theo quy định.

Do có dấu hiệu của tội phạm "Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép", tổ công tác đã đưa Tô Minh Hiếu cùng người có liên quan và phương tiện về trụ sở Công an xã Nhân Lý, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn lập biên bản bắt người phạm tội quả tang.

Cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định tạm giữ đối với Tô Minh Hiếu để tiến hành các biện pháp tố tụng tiếp theo.