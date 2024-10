Nhận án 5 năm 6 tháng tù vì đe dọa phát tán clip nhạy cảm để tống tiền

Bắt nguyên Phó giám đốc Ngân hàng Việt Á chi nhánh Hội An

Phòng CSKT Công an Quảng Nam tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Đức Bảy (SN 1965, trú Hải Châu, Đà Nẵng), nguyên Phó giám đốc Ngân hàng Việt Á chi nhánh Hội An.