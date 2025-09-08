Nhận biết các loại vảy nến thường gặp

Vảy nến là những mảng da bị bong tróc, tạo thành các vảy. Vùng da tổn thương có thể có màu hồng, đỏ, hoặc thậm chí tím hay nâu sẫm, trong khi vảy thường có màu xám, trắng hoặc bạc.

Khi được chẩn đoán mắc bệnh vảy nến, người bệnh cần tuân thủ chặt chẽ hướng dẫn của bác sĩ để kiểm soát bệnh hiệu quả.

Vảy nến là bệnh mạn tính, không lây nhiễm, có thể gặp ở mọi lứa tuổi nhưng thường xuất hiện ở người lớn từ 20-30 tuổi và từ 50-60 tuổi, với tỷ lệ nam và nữ tương đương nhau. Phần lớn người mắc bệnh vảy nến chỉ bị ảnh hưởng bởi những mảng nhỏ trên da, nhưng trong một số trường hợp, các mảng này có thể gây ngứa hoặc đau.

Bệnh vảy nến thường diễn tiến theo từng giai đoạn, từ không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ, đến những giai đoạn có biểu hiện nặng hơn.

Những dấu hiệu và triệu chứng phổ biến của bệnh vảy nến:

Những dấu hiệu và triệu chứng phổ biến của bệnh vảy nến bao gồm:

Phát ban loang lổ với nhiều hình dạng khác nhau, từ những nốt vảy nhỏ giống vảy gàu đến các mảng ban lớn trên khắp cơ thể.

Màu sắc của ban thay đổi: ở người có làn da nâu hoặc đen thường là ban màu tím, còn ở người da trắng thường là ban màu hồng hoặc đỏ kèm theo vảy bạc.

Các đốm vảy nhỏ, thường gặp ở trẻ em.

Da khô, nứt nẻ có thể gây chảy máu. Cảm giác ngứa, rát hoặc đau nhức.

Phát ban có tính chu kỳ, bùng phát trong vài tuần hoặc vài tháng rồi giảm dần sau đó.

Các loại vảy nến thường gặp

Bệnh vảy nến là một rối loạn da, được phân chia thành nhiều loại dựa trên đặc điểm mô học và lâm sàng. Dưới đây là các dạng phổ biến:

Vảy nến mảng bám (vảy nến thông thường): Chiếm khoảng 90% trường hợp. Biểu hiện dưới dạng các mảng đỏ phủ vảy trắng, thường xuất hiện ở cẳng tay, cẳng chân, vùng rốn và da đầu. Các mảng da khô, ngứa, nổi lên, khác nhau về màu sắc tùy vào màu da người bệnh.

Chiếm khoảng 90% trường hợp. Biểu hiện dưới dạng các mảng đỏ phủ vảy trắng, thường xuất hiện ở cẳng tay, cẳng chân, vùng rốn và da đầu. Các mảng da khô, ngứa, nổi lên, khác nhau về màu sắc tùy vào màu da người bệnh. Vảy nến thể giọt (vảy nến Guttate): Thường gặp ở thanh thiếu niên và trẻ em. Biểu hiện bằng các đốm nhỏ hình giọt nước có vảy trên thân, cánh tay hoặc chân. Thường xuất hiện sau khi nhiễm trùng do vi khuẩn, như viêm họng liên cầu, trong vòng 1-3 tuần.

Thường gặp ở thanh thiếu niên và trẻ em. Biểu hiện bằng các đốm nhỏ hình giọt nước có vảy trên thân, cánh tay hoặc chân. Thường xuất hiện sau khi nhiễm trùng do vi khuẩn, như viêm họng liên cầu, trong vòng 1-3 tuần. Vảy nến đỏ da toàn thân: Hiếm gặp, nhưng nghiêm trọng, khi ban đỏ lan rộng và bao phủ hơn 90% diện tích cơ thể. Da có thể khô, ngứa, sưng và đau dữ dội. Có thể diễn tiến cấp tính hoặc mạn tính.

Hiếm gặp, nhưng nghiêm trọng, khi ban đỏ lan rộng và bao phủ hơn 90% diện tích cơ thể. Da có thể khô, ngứa, sưng và đau dữ dội. Có thể diễn tiến cấp tính hoặc mạn tính. Vảy nến móng: Ảnh hưởng đến móng tay và móng chân. Móng bị rỗ, đổi màu, phát triển bất thường. Trong trường hợp nặng, móng có thể lỏng, tách khỏi nền móng hoặc vỡ vụn.

Ảnh hưởng đến móng tay và móng chân. Móng bị rỗ, đổi màu, phát triển bất thường. Trong trường hợp nặng, móng có thể lỏng, tách khỏi nền móng hoặc vỡ vụn. Vảy nến ở trẻ sơ sinh (vảy nến thể tã): Xuất hiện ở vùng quấn tã, với các sẩn đỏ phủ vảy bạc. Có thể lan ra thân, tay hoặc chân.

Xuất hiện ở vùng quấn tã, với các sẩn đỏ phủ vảy bạc. Có thể lan ra thân, tay hoặc chân. Vảy nến ở miệng: Rất hiếm gặp, thường không có triệu chứng rõ ràng, đôi khi chỉ biểu hiện dưới dạng các mảng trắng hoặc vàng xám. Dấu hiệu thường thấy là tình trạng nứt lưỡi.

Rất hiếm gặp, thường không có triệu chứng rõ ràng, đôi khi chỉ biểu hiện dưới dạng các mảng trắng hoặc vàng xám. Dấu hiệu thường thấy là tình trạng nứt lưỡi. Vảy nến tiết bã: Biểu hiện bằng các mảng đỏ có vảy nhờn ở vùng da nhiều bã nhờn như da đầu, trán, nếp gấp mũi, quanh miệng và ngực.

Biểu hiện bằng các mảng đỏ có vảy nhờn ở vùng da nhiều bã nhờn như da đầu, trán, nếp gấp mũi, quanh miệng và ngực. Vảy nến mủ: Hiếm gặp, đặc trưng bởi các mụn nước nhỏ chứa mủ vô trùng, tạo thành bọng mủ rõ rệt. Có thể lan rộng hoặc khu trú ở các vị trí như lòng bàn tay, lòng bàn chân.

Hiếm gặp, đặc trưng bởi các mụn nước nhỏ chứa mủ vô trùng, tạo thành bọng mủ rõ rệt. Có thể lan rộng hoặc khu trú ở các vị trí như lòng bàn tay, lòng bàn chân. Vảy nến nghịch đảo (vảy nến đảo ngược, vảy nến nếp): Xuất hiện ở các nếp gấp da như háng, mông, ngực, quanh bộ phận sinh dục. Các mảng da đỏ viêm, mịn, dễ nặng hơn khi có ma sát hoặc đổ mồ hôi.

Tóm lại: Vảy nến là bệnh mạn tính, do đó khi đã mắc bệnh, người bệnh cần được điều trị (dùng thuốc) suốt đời. Trong quá trình điều trị, triệu chứng có thể giảm hoặc biến mất, nhưng nếu ngưng thuốc khi thấy bệnh thuyên giảm, vảy nến có thể tái phát và nặng hơn. Vì vậy, khi được chẩn đoán mắc bệnh vảy nến, người bệnh cần tuân thủ chặt chẽ hướng dẫn của bác sĩ để kiểm soát bệnh hiệu quả.