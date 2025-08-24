Nhận diện nốt phát ban nguy hiểm

Tôi được biết phát ban là dấu hiệu của nhiều bệnh như ghẻ, chốc lở, hắc lào, tay chân miệng hay sởi. Xin hỏi nốt ban của những bệnh này khác nhau như thế nào?

Dịch vụ Y tế Quốc gia Vương quốc Anh (NHS)

Phát ban là một trong những triệu chứng phổ biến của nhiều căn bệnh. Nhiều loại phát ban khác nhau có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Viêm da, nhiễm virus, nhiễm vi khuẩn, nhiễm nấm và nhiều tình trạng khác có thể gây ra vấn đề này.

- Phát ban kèm sốt cao:

Ban đỏ nhiễm khuẩn: Phát ban ở 1 hoặc cả 2 bên má kèm theo sốt cao, chảy nước mũi, đau họng và đau đầu.

Bệnh tay chân miệng: Nổi mụn nước ở tay chân, có vết loét trong miệng.

Sốt tinh hồng nhiệt: Phát ban gồm những vết sưng nhỏ, nổi lên có cảm giác thô ráp, giống giấy nhám.

Bệnh sởi: Phát ban dạng đốm xuất hiện trên đầu hoặc cổ và lan ra các phần còn lại của cơ thể.

- Phát ban kèm ngứa:

Do nhiệt: Phát ban gồm những đốm nhỏ, nổi lên gây cảm giác ngứa hoặc châm chích (cơn nóng như kim châm).

Chàm dị ứng: Da ngứa, khô, có vảy và nứt nẻ, thường phổ biến ở sau đầu gối, khuỷu tay và cổ.

Dị ứng: Các đốm hoặc mảng nổi lên, ngứa có thể do phản ứng dị ứng (nổi mề đay).

Bệnh hắc lào: Một mảng da khô, ngứa, hình chiếc nhẫn. Các mảng này có thể có màu đỏ, hồng, bạc hoặc tối hơn vùng da xung quanh.

Bệnh thủy đậu: Những đốm nhỏ, ngứa biến thành mụn nước và đóng vảy.

Chốc lở: Các vết loét hoặc mụn nước vỡ ra và để lại những mảng màu nâu vàng có vảy. Các vết loét hoặc mụn nước có thể ngứa, to hơn hoặc lan sang các bộ phận khác của cơ thể.

Ghẻ: Những đốm nổi lên rất ngứa có thể do những con ve nhỏ chui vào da (ghẻ). Có thể có các đường nổi lên với một dấu chấm ở một đầu, thường xuất hiện đầu tiên giữa các ngón tay.

- Phát ban không sốt hoặc ngứa:

Mụn sữa: Những đốm rất nhỏ thường xuất hiện trên mặt trẻ sơ sinh khi trẻ được vài ngày tuổi. Mụn sữa có màu trắng hoặc vàng, tùy thuộc vào màu da của bé. Chúng thường biến mất trong vòng vài tuần và không cần điều trị.

Ban đỏ nhiễm độc: Các đốm đỏ, vàng và trắng nổi lên do ban đỏ nhiễm độc xuất hiện trên trẻ sơ sinh khi sinh ra. Chúng thường xuất hiện trên mặt, cơ thể, bắp tay và đùi.

Hăm tã: Mông của bé đỏ và đau.

Vẩy nến: Những mảng màu vàng hoặc trắng, nhờn, có vảy trên da.