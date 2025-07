Nhận diện rõ các loại 'cò bệnh viện' ở TP.HCM

Tại nhiều bệnh viện tuyến cuối ở TP.HCM, nạn "cò" len lỏi từ cổng viện đến phòng khám, khiến quy trình khám chữa bệnh bị xáo trộn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và gây thiệt hại cho bệnh nhân.

Phía trước cổng bệnh viện thường tụ tập đông người, tạo điều kiện cho "cò" hoạt động. Ảnh: Nguyễn Thuận.

Tại buổi họp khẩn của Sở Y tế TP.HCM với các bệnh viện về tình trạng "cò khám bệnh" nóng trở lại, ngày 30/7. PGS.TS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương, cho biết đơn vị đã cơ bản kiểm soát được tình trạng "cò trắng", nhưng "cò đen" vẫn khó xử lý triệt để, đặc biệt trong các dịch vụ nhạy cảm.

PGS Tuyết cho hay đã cơ bản nhận diện được các nhóm "cò" hoạt động hiện nay. Theo đó, "cò" được chia thành 2 nhóm chính:

Cò trắng là người trong nội bộ bệnh viện, thường can thiệp vào quy trình khám chữa bệnh, ưu tiên số khám hoặc làm trung gian móc nối.

Cò đen là người ngoài, hoạt động tự phát quanh cổng viện, dẫn dắt bệnh nhân ra ngoài làm dịch vụ như xét nghiệm, siêu âm, phá thai...

"Bệnh viện hiện không còn cò trắng, nhưng cò đen thì thật khó khẳng định là đã hết. Cò vẫn tồn tại khi người bệnh còn thấy phiền hà, chờ đợi, thiếu thông tin", PGS Tuyết nói.

PGS.TS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương. Ảnh: TC.

Là bệnh viện sản phụ khoa, Bệnh viện Hùng Vương thường tiếp nhận các trường hợp có nhu cầu khám và điều trị liên quan đến kế hoạch hóa gia đình, đình chỉ thai kỳ, sức khỏe sinh sản.

Với các dịch vụ này, bệnh nhân thường e ngại, dễ bị cò đen tiếp cận và dẫn đi làm dịch vụ bên ngoài không đảm bảo chất lượng. PGS Tuyết thừa nhận đây là nhóm dịch vụ khó kiểm soát nhất nếu không cải tiến quy trình tiếp cận.

"Có người đến xin phá thai, nhưng khi nhân viên yêu cầu trình giấy tờ tùy thân thì họ bỏ đi. Nếu mình làm rườm rà, họ ra ngoài. Khi xảy ra sự cố, cuối cùng lại là trách nhiệm của bệnh viện", PGS Tuyết chia sẻ.

Để cải thiện tình trạng này, từ năm 2023 đến nay, Bệnh viện Hùng Vương đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để rút ngắn thời gian chờ đợi, cắt giảm thủ tục và tăng tính minh bạch trong toàn bộ quy trình khám chữa bệnh.

Cuộc họp khẩn của Sở Y tế TP.HCM về nạn "cò" bệnh viện. Ảnh: Nguyễn Thuận.

Khu tiếp đón khách hàng được bố trí ngay mặt tiền, mở cửa từ 5h30 đến 17h, với đội ngũ nhân viên trực tiếp hỗ trợ bệnh nhân làm thủ tục, không để người dân lúng túng tự mò tìm dịch vụ.

Bệnh viện cũng chủ động xây dựng ứng dụng “Sổ khám bệnh điện tử”, giúp người dân đăng ký khám từ xa, chọn bác sĩ và giờ hẹn, thanh toán trực tuyến, nhận phiếu khám ngay trên app.

Khi tới viện, người bệnh chỉ cần đúng giờ, không phải xếp hàng lấy số, hệ thống sẽ tự hiển thị tên người bệnh trên màn hình tại phòng khám.

Ngoài ra, quy trình xét nghiệm cũng được tự động hoá. Khi bác sĩ chỉ định cận lâm sàng, hệ thống sẽ phân luồng, gợi ý thứ tự xét nghiệm tối ưu để tiết kiệm thời gian và tránh bị cò dụ dỗ ra làm dịch vụ bên ngoài.

Trong cuộc họp, đại diện Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03), Công an TP.HCM cho biết thời gian qua, việc sắp xếp lại địa giới hành chính cấp quận, huyện dẫn đến nhiều thay đổi về nhân sự tại cơ sở.

Thời gian tới, Công an TP.HCM sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa với ngành y tế, đặc biệt là kết nối công an khu vực với các bệnh viện, nhằm đảm bảo an ninh trật tự và xử lý dứt điểm nạn cò khám chữa bệnh.

Cơ quan công an kỳ vọng việc tái cấu trúc bộ máy và tăng cường đầu mối phối hợp sẽ giúp kiểm soát tốt hơn các nhóm cò chuyên nghiệp hoạt động quanh cổng viện, nhất là ở các cơ sở y tế tuyến cuối, chuyên khoa.