Nhận diện thủ đoạn lừa tình, lừa tiền trên mạng xã hội

Không ít đối tượng lừa đảo đã dùng vỏ bọc hoàn hảo để tạo ra chiếc bẫy lừa tình trên mạng xã hội.

Hình thức này dù không hề mới, nhưng vẫn có không ít người mắc bẫy và bị lừa số tiền rất lớn, có vụ lên đến nhiều tỷ đồng. Nạn nhân trong những vụ lừa đảo tình cảm như thế này không chỉ mất tiền, mà còn bị tổn thương tình cảm, uy tín, danh dự.

Bẫy tình "online"

Mới đây, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao CATP Hà Nội tiếp nhận tin trình báo của một người phụ nữ về việc bị mất 4 tỷ đồng khi kết bạn trên mạng xã hội.

Theo đó, chị T (trú tại Hà Nội) có nhận được tin nhắn làm quen trên mạng xã hội. Người này giới thiệu mình là “bố đơn thân”, làm việc tại Công ty FPT. Quá trình nói chuyện, 2 người chia sẻ nhiều hơn và phát sinh tình cảm. Sau đó, người này thông báo đi công tác và gửi Quyết định đi của công ty và vé máy bay, video khi đến sân bay, khi nhận khách sạn nên chị T hoàn toàn tin tưởng.

Vài ngày sau, người đàn ông có gửi cho chị T một đường link nhờ chị T thao tác giúp. Lúc đầu, “bố đơn thân” nạp 100 triệu đồng và nhờ chị T rút ra được số tiền 115 triệu đồng. Sau đó, người này bảo chị lập tài khoản mới, chờ có cơ hội lãi nhiều mới tranh thủ chơi. Chị T được hướng dẫn thao tác, từng khung giờ vào chơi có cơ hội lãi.

Đối tượng Phạm Văn Dũng.

Chỉ trong vòng 6 ngày, chị đã thực hiện 14 giao dịch với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng . Khi chị định rút tiền thì hệ thống báo lỗi. Lúc này, chị được yêu cầu nạp hơn 900 triệu đồng, thì mới được rút tiền ra. Nghi ngờ bị lừa, ngày 14/11, chị T đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc.

Sử dụng trí tuệ nhân tạo để lừa đảo

Hiện nay, việc sử dụng trí tuệ nhân tạo ngày càng phổ biến và bị các đối tượng lợi dụng vào mục đích lừa đảo. Các đối tượng gia tăng ứng dụng AI kết hợp sử dụng các công nghệ DeepFake, DeepVoice,.. để làm giả thông tin, tạo kịch bản dễ dàng tiếp cận với người dùng mạng xã hội để lừa đảo.

Mong muốn được quan tâm, sợ cô đơn, muốn tìm bạn đồng hành, yêu thương, chăm sóc… đó là tâm lý chung của nhiều phụ nữ đang sống một mình. Tuy nhiên, chính vì điều này đã biến họ thành nạn nhân của cạm bẫy lừa đảo tình, tiền.

Các đối tượng tạo các tài khoản mạng xã hội như Facebook hoặc các ứng dụng tán gẫu ẩn danh, với hồ sơ giả mạo, sử dụng hình ảnh đánh cắp của người khác với ngoại hình lôi cuốn, chủ động kết bạn với con mồi. Chúng dùng kịch bản trò chuyện để dễ tiếp cận, như: Lấy lý do kết bạn nhầm, thông qua người quen, giới thiệu bản thân là người đang độc thân, sau khi dụ dỗ được nạn nhân có tình cảm, thì sẽ lừa đảo gửi tiền, quà, món hàng có giá trị lớn, rủ đầu tư sàn tiền ảo, thậm chí đe dọa phát tán hình ảnh nhạy cảm để chiếm đoạt tài sản.

Thực tế thời gian qua có không ít các vụ liên quan các đối tượng lừa tình, lừa tiền phụ nữ bị khởi tố.

Mới đây nhất, Công an quận Long Biên (Hà Nội) tạm giữ đối tượng Phạm Văn Dũng (SN 1981, trú ở phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đơn trình báo, chị M (trú ở Gia Lâm) quen biết Phạm Văn Dũng qua ứng dụng hẹn hò. Nhiều lần gặp gỡ, đối tượng tự giới thiệu là Nguyễn Hà Sơn, cán bộ Công an. Khi tạo được sự tin tưởng với chị M, đối tượng đã lừa chị chuyển 100 triệu đồng. Sau đó, đối tượng lại tiếp tục hẹn đến nhà để dùng thủ đoạn gian dối lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị M, nên Tổ công tác Công an phường Đức Giang đã bắt giữ đối tượng đang nhận 30 triệu đồng của chị M.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận tên thật là Phạm Văn Dũng. Do cần tiền để tiêu xài cá nhân, Dũng lên ứng dụng hẹn hò và quen biết với chị M. Thấy chị M nhẹ dạ cả tin nên đối tượng đã tự nhận mình là cán bộ Công an để lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị M.

Dù cơ quan công an đã phát đi nhiều cảnh báo về tình trạng này, song vẫn có nhiều người trở thành nạn nhân. Chính vì vậy, người dân, nhất là phụ nữ thận trọng khi nhận được lời mời kết bạn trên mạng xã hội, tiến hành kiểm tra, xác minh rõ danh tính của tài khoản mạng xã hội. Không tin các lời hứa và cam kết không rõ ràng hoặc quá hấp dẫn. Luôn kiểm tra và xác minh thông tin trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến tài chính hoặc gửi thông tin cá nhân, không quay chụp, không chia sẻ hình ảnh nhạy cảm. Khi phát hiện các đối tượng có dấu hiệu lừa đảo, đề nghị người dân liên hệ ngay với Cơ quan Công an nơi gần nhất để được tư vấn, hướng dẫn.