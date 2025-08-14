Nhẫn đính hôn của Ronaldo đắt tới mức 'có thể giải quyết nạn đói'

Sau nhiều năm đồn đoán, siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo chính thức cầu hôn Georgina Rodríguez. Tuy nhiên, tâm điểm chú ý lại thuộc về viên kim cương khổng lồ trên tay cô.

Georgina Rodríguez khoe nhẫn đính hôn trên trang cá nhân.

Ngày 12/8, trên Instagram, Georgina Rodríguez - bạn gái lâu năm của Ronaldo - chia sẻ bức ảnh khoe chiếc nhẫn đính hôn hình bầu dục cỡ “khủng” gắn trên ngón áp út. Bàn tay của cô, với bộ móng kiểu Pháp sáng bóng vừa được chăm chút, đặt lên bàn tay một người đàn ông - nhiều khả năng là Ronaldo, người được gắn thẻ trong ảnh.

“Vâng, em đồng ý. Trong kiếp này và tất cả những kiếp sau”, cô viết bằng tiếng Tây Ban Nha.

Chiếc nhẫn ngay lập tức gây bão mạng xã hội. Một số người ví viên kim cương như kẹo mút Ring Pop, số khác thậm chí nói rằng nó đắt tới mức “có thể giải quyết nạn đói trên thế giới”, theo The New York Times.

“Đeo viên đá này thường xuyên chắc bạn sẽ phải tái tạo xương ngón tay”, KOL chuyên về trang sức Julia Chafé nói trên Instagram. “Hãy tưởng tượng mang quả tạ 45 kg trên tay cả ngày. Đau đấy, nhưng đáng giá”.

Ronaldo (40 tuổi) và Rodríguez (31 tuổi) gặp nhau năm 2016 tại một cửa hàng Gucci ở Madrid, Tây Ban Nha khi cô đang làm việc tại đây và anh thi đấu cho Real Madrid. Hiện Ronaldo khoác áo CLB Al Nassr (Saudi Arabia).

Anya Walsh, chuyên gia trang sức tại 77 Diamonds (London, Anh), cho biết cô bất ngờ trước kích cỡ viên kim cương. “Ngay cả các màn cầu hôn của giới sao, nhẫn thường chỉ khoảng 2-5 carat. Chiếc nhẫn này ở một đẳng cấp khác, chiếm gần một phần ba ngón tay”, Walsh nhận xét.

Rodríguez và Ronaldo gặp nhau vào năm 2016, công khai mối quan hệ vào năm 2017.

Bà ước tính viên kim cương của Rodríguez nặng khoảng 35 carat, trị giá ít nhất 5 triệu USD . Thiết kế gợi nhớ chiếc nhẫn 35 carat của Mariah Carey năm 2016 từ tỷ phú James Packer, hay viên kim cương 33 carat của Elizabeth Taylor do Richard Burton tặng năm 1968 (bán được 8,8 triệu USD tại Christie’s năm 2011). Nó cũng khiến nhiều người liên tưởng tới “nhẫn xin lỗi” Kobe Bryant tặng Vanessa Bryant năm 2003, được cho là trị giá 4 triệu USD , hay chiếc nhẫn bầu dục của Lauren Sánchez Bezos trong lễ cưới hồi tháng 6 vừa qua.

Với hơn 660 triệu người theo dõi trên Instagram, Ronaldo được dự đoán tạo trào lưu với chiếc nhẫn này. “Đây là một trong những vụ đính hôn đình đám nhất thời gian qua. Chắc chắn nhu cầu nhẫn kim cương bầu dục sẽ tăng, nhưng liệu mọi người có chuộng kích thước lớn hơn?”, Walsh nói.

Kim cương bầu dục được ưa chuộng vì vẻ mềm mại, lãng mạn. “Dù rất lớn, viên đá vẫn có đường nét tinh tế”, Walsh nói. Tại 77 Diamonds, loại này đứng thứ hai về doanh số (20%), sau kim cương tròn truyền thống. Hình dạng thuôn dài của kim cương bầu dục cũng giúp bàn tay trông thon gọn hơn.

Nhẫn của Rodríguez còn được đính hai viên kim cương bầu dục nhỏ hơn hai bên - thiết kế “trilogy” (ba viên đá tượng trưng cho quá khứ, hiện tại và tương lai). Theo Olivia Landau, nhà sáng lập thương hiệu Clear Cut (New York, Mỹ), mỗi viên phụ nặng khoảng 3 carat. Bà dự đoán thiết kế ba viên bầu dục sẽ trở nên phổ biến hơn, dù ở kích thước khiêm tốn hơn.

Landau tin rằng viên chính là kim cương tự nhiên, dựa trên gu trang sức xa xỉ vốn có của Rodríguez: “Cô ấy nổi tiếng ưa chuộng phong cách tối đa và lộng lẫy”.

Ann Grimmett, Phó chủ tịch phụ trách hàng hóa của Jared Jewelers, ước tính viên chính nặng 30-40 carat, trị giá 5- 15 triệu USD . George Khalife, thợ kim hoàn của nhiều ngôi sao, cho rằng nó nặng 20-25 carat, giá từ 5- 7 triệu USD , “gần như không màu (F color), chất lượng VVS, gần như hoàn hảo”.

“Khi xét tới tên tuổi, tầm ảnh hưởng và mức độ nổi tiếng toàn cầu của Ronaldo, tôi không nghĩ anh ấy có thể làm khác đi”, Walsh kết luận.