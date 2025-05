Nhận hối lộ 14,2 tỷ của doanh nghiệp, cựu phó vụ trưởng lãnh 11 năm tù

Chiều 29/5, TAND TP Hà Nội tuyên phạt các bị cáo trong vụ án đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương).

HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Lộc An (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương) mức án 11 năm tù về tội Nhận hối lộ. Tổng hợp hình phạt cũ, ông An phải thi hành mức án 15 năm tù. Buộc bị cáo An phải nộp số tiền thu lợi bất chính là 14,2 tỷ đồng . Ghi nhận gia đình bị cáo đã nộp toàn bộ số tiền trên để khắc phục hậu quả.

Liên quan đến vụ án, HĐXX tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Tuấn Quỳnh (nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty Long Hưng) 5 năm tù về tội Đưa hối lộ; Trần Trác Việt Đức (cựu Giám đốc Công ty Bách Khoa Việt) 12 năm tù và Đỗ Thị Tuyết Nga (cựu Kế toán trưởng Công ty Bách Khoa Việt) 5 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Bị cáo Nguyễn Lộc An. Ảnh: ĐT.

Nhận định của HĐXX cho rằng, các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, tỏ ra ăn ăn hối cải. Lời khai của các bị cáo phù hợp với các tài liệu có trong vụ án và lời khai của những người liên quan. Việc đưa các bị cáo ra xét xử là cần thiết. HĐXX cũng xem xét đến các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của các bị cáo.

Bị cáo Nguyễn Lộc An đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình, vì động cơ vụ lợi đã gợi ý doanh nghiệp đưa tiền hối lộ tổng cộng 14,2 tỷ đồng để sau đó tạo điều kiện cho các doanh nghiệp không đủ điều kiện cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu được cấp phép.

Hành vi nhận lợi ích vật chất của bị cáo An là thực hiện không đúng công vụ, dẫn đến hậu qủa đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến lợi ích của nhà nước và gây mất niềm tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: ĐT.

Về bị cáo Nguyễn Tuấn Quỳnh, để được giúp đỡ cấp phép nhập khẩu xăng dầu đã có hành vi đưa hối lộ số tiền 5 tỷ đồng cho bị cáo Nguyễn Lộc An. Bị cáo phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với CQĐT. Bị cáo đang trong tình trạng phải điều trị tích cực vì bệnh suy thận, được tặng nhiều giấy khen, được công nhận có thành tích xuất sắc…là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Vì vậy HĐXX cho bị cáo Quỳnh được hưởng mức án thấp nhất của khung hình phạt.

Đối với bị cáo Trần Trác Việt Đức và Đỗ Thị Tuyết Nga, HĐXX đánh giá, các bị cáo đã nhiều lần chi sử dụng không đúng mục đích Quỹ bình ổn giá xăng dầu tổng số tiền hơn 107 tỷ đồng , gây thất thoát tài sản nhà nước. Trong đó, bị cáo Đức có vai trò cao hơn trong việc thực hiện hành vi phạm tội. Bị cáo có hành vi chỉ đạo bị cáo Nga thực hiện tội phạm nên cần có hình phạt nghiêm khắc hơn để giáo dục và phòng ngừa chung.

Theo HĐXX, bà Trần Thị Loan Phương (Chủ tịch HĐQT Công ty Bách Khoa Việt), người đã đưa hối lộ số tiền 9,2 tỷ đồng cho ông Nguyễn Lộc An để được cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu cho Công ty Bách Khoa Việt.

Nhưng do bà Phương đã chủ động làm đơn tố giác ông An, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, giúp CQĐT làm rõ vụ án. Trên cơ sở tố giác của bà Phương, CQĐT làm rõ vụ án nên căn cứ các quy định của pháp luật, CQĐT đã miễn trách nhiệm hình sự cho bà Phương và tịch thu 9,2 tỷ đồng xung công quỹ nhà nước.