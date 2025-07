Nhận hối lộ 75 tỷ, cấp 10.000 giấy đăng ký công bố thực phẩm chức năng

Ông Nguyễn Thanh Phong (nguyên Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế, ngoài cùng bên trái) và một số bị can trong vụ 100 tấn thực phẩm chức năng giả. Ảnh: Bộ Công an cung cấp.