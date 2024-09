Nhận lương 7 triệu, tổng giám đốc 'ký theo chỉ đạo' vụ Vạn Thịnh Phát

Được thuê làm tổng giám đốc một loạt công ty con của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị cáo Nguyễn Vũ Anh Thi khai chỉ nhận lương 7 triệu đồng/tháng, để "ký theo chỉ đạo" của bà Trương Mỹ Lan.

Sáng 23/9, phiên xét xử Trương Mỹ Lan và các đồng phạm tiếp tục phần xét hỏi các bị cáo ở nhóm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố, bị cáo Trần Văn Tuấn (cựu Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ, Thương mại TP.HCM - Setra) khai dòng tiền từ phát hành trái phiếu tại Công ty Setra được chuyển sang Công ty cổ phần phát triển hạ tầng và bất động sản Việt Nam (Công ty VIPD) theo hợp đồng hợp tác đầu tư.

Tuy nhiên, bị cáo không biết ai là người chuyển tiền mà chỉ thực hiện việc ký hồ sơ để công ty phát hành trái phiếu. Bị cáo không được hứa thưởng hay hưởng lợi gì từ việc làm này.

Bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm tại tòa. Ảnh: TP.

Cáo trạng xác định bị cáo Tuấn chỉ đạo Trần Thị Lan Chi (cựu Kế toán trưởng Công ty Setra) chuẩn bị báo cáo tài chính, phối hợp với Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C (Công ty kiểm toán A&C) thực hiện các thủ tục điều chỉnh báo cáo tài chính năm 2019 để Công ty Setra có lãi. Sau đó, bị cáo Tuấn ký hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để Công ty Setra phát hành trái phiếu theo chủ trương của bị cáo Trương Mỹ Lan. Hành vi của bị cáo đã giúp sức cho Trương Mỹ Lan và đồng phạm chiếm đoạt số tiền 2.000 tỷ đồng của hơn 2.400 bị hại.

“Sau khi sự việc xảy ra, bị cáo đã ý thức được sai lầm của mình, nên đã trình bà Trương Mỹ Lan kế hoạch bán tài sản có giá trị của công ty, lấy tiền trả cho trái chủ. Bên cạnh đó, bị cáo cũng có đóng góp một phần nhỏ là 100 triệu đồng vào tài khoản cơ quan chức năng nhằm khắc phục hậu quả”, bị cáo Tuấn trình bày.

Bị cáo Nguyễn Vũ Anh Thi (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư Quang Thuận) khai ngoài chức danh ở Công ty Quang Thuận, bị cáo còn là Tổng giám đốc Công ty VIPD, Công ty cổ phần Tập đoàn Việt Nam (Công ty VN Group), Công ty Cổ phần đường Khánh Hội…

Theo bị cáo Thi, dù là tổng giám đốc một loạt công ty, thực tế bị cáo chỉ là người được thuê đứng tên đại diện, không tham gia vào hoạt động điều hành doanh nghiệp. Tại Công ty Quang Thuận, bị cáo chỉ hưởng lương 7 triệu đồng/tháng. Tất cả hồ sơ, giấy tờ liên quan đến việc phát hành trái phiếu đều được chuẩn bị sẵn, bị cáo chỉ việc ký.

Bị cáo Thi trần tình, thời điểm đó do tin tưởng vào cấp trên nên ký vào hồ sơ theo yêu cầu, không nhận thức được rằng việc làm của mình lại ảnh hưởng tới nhiều người như vậy. Chỉ sau khi làm việc với cơ quan điều tra, bị cáo đã nhận thức được việc làm của mình là sai trái.

Theo cáo buộc, bị cáo Thi đại diện Công ty VIPD đã ký hợp đồng đặt mua 50.000 trái phiếu do Công ty An Đông phát hành. Bị cáo ký 14 chứng từ của Công ty VN Group chuyển cho Công ty An Đông số tiền 5.006 tỷ đồng . Việc này đã giúp cho Công ty An Đông phát hành thành công trái phiếu theo chủ trương của bà Trương Mỹ Lan.

Về việc phát hành trái phiếu của Công ty Quang Thuận, bị cáo Thi tiếp nhận chủ trương phát hành trái phiếu của Trương Mỹ Lan sau đó duyệt ký Quyết định của Đại hội đồng cổ đông; ký báo cáo kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp để gửi Bộ Tài chính. Ngoài ra, bị cáo đại diện nhiều công ty khác, ký hợp đồng liên quan đến việc mua trái phiếu của Công ty Quang Thuận…

Hành vi của bị cáo đã giúp sức cho Trương Mỹ Lan và đồng phạm phát hành gói trái phiếu An Đông và Công ty Quang Thuận, chiếm đoạt số tiền hơn 6.500 tỷ đồng của các bị hại.

Bị cáo Trương Mỹ Lan tại phiên tòa sáng 23/9.

Làm sai, cựu phó tổng giám đốc công ty kiểm toán đổ lỗi do Covid-19

Bị cáo Lý Quốc Trung (cựu Phó tổng Giám đốc Công ty kiểm toán A&C), thừa nhận việc bị cáo Phạm Hoa Đăng (kiểm toán viên Công ty A&C) báo cáo về việc Công ty Setra điều chỉnh số liệu lỗ thành lãi. Tuy nhiên, bị cáo lại khẳng định mình đã thực hiện việc kiểm toán theo đúng quy trình.

Giải thích về việc Công ty Setra điều chỉnh số liệu từ lỗ thành lãi, bị cáo Trung phân trần, “Bị cáo chỉ nghĩ chị Lan Chi (cựu kế toán trưởng Công ty Setra) sau khi nghỉ thai sản, đi làm lại thấy hồ sơ thiếu nên xin bổ sung thêm. Ngoài ra, thời điểm 2021, dịch Covid-19 bùng phát, không có điều kiện gặp gỡ trực tiếp nên đã xảy ra sai sót”.

Bị cáo Trung khai thêm, khi nhận hồ sơ kiểm toán của Công ty Setra bị cáo không biết việc công ty này kiểm toán để phát hành trái phiếu, chỉ nghĩ đây là kiểm toán thông thường. Bị cáo khẳng định không tiếp xúc trực tiếp, không hứa hẹn gì với Công ty Setra.

Theo cáo buộc, mặc dù đã có tài liệu xác định kết quả kinh doanh năm 2019 của Công ty Setra bị thua lỗ, bị cáo Trung vẫn đồng ý cho Phạm Hoa Đăng (kiểm toán viên) chấp nhận báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Setra đã điều chỉnh số liệu từ lỗ thành lãi.

Sau đó, Trung chấp nhận toàn phần báo cáo tài chính này, giúp cho Công ty Setra đủ điều kiện phát hành trái phiếu năm 2020.

Cáo trạng xác định Trung đã giúp sức cho bị cáo Trương Mỹ Lan chiếm đoạt 2.000 tỷ đồng của hơn 2.400 bị hại do Công ty Setra phát hành trái phiếu.

Bị cáo Phạm Hoa Đăng khai khi nhận được đề nghị bổ sung báo cáo tài chính của Công ty Setra, bị cáo đã báo cho Lý Quốc Trung về yêu cầu này của khách hàng và được Trung đồng ý.

Theo bị cáo, yêu cầu bổ sung chứng từ trong quá trình thực hiện kiểm toán, hồ sơ của công ty là bình thường, nằm trong nghiệp vụ kiểm toán.

Tuy nhiên, việc để xảy ra sai phạm như cáo trạng nêu chỉ là thiếu sót trong nghiệp vụ kiểm toán chứ không phải “sai phạm”. Cũng như bị cáo Trung, Đăng cho rằng bản thân không biết Công ty Setra sử dụng báo cáo tài chính này để phát hành trái phiếu.

Khi chủ tọa đặt câu hỏi, cáo trạng truy tố bị cáo tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” có oan sai không, thì bị cáo ngần ngừ rồi trả lời lí nhí, “Mong HĐXX xem xét giảm nhẹ cho bị cáo”.