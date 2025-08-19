Nhan nhản bóng cười, shisha trong quán bar ở vùng biên Quảng Ninh

|
Từ phản ánh của bạn đọc, phóng viên Báo Điện tử VTC News đã nhiều đêm ghi nhận thực tế tại loạt quán bar ở vùng biên Móng Cái (Quảng Ninh), chứng kiến bóng cười và shisha được bán công khai phục vụ giới "dân chơi".
|
Trong nhiều đêm tháng 7 và 8/2025, với vai "dân chơi", phóng viên có mặt tại quán bar A&E Club, một trong những tụ điểm ăn chơi mới nổi tại Khu đô thị Phượng Hoàng, phường Móng Cái 1, để tận thấy tình trạng bóng cười, shisha được sử dụng tràn lan tại đây.
|
Hòa trong "bữa tiệc" ánh sáng cùng âm thanh chát chúa phát ra từ hệ thống loa công suất lớn là hình ảnh nhân viên quán tất bật mang từng chùm bóng cười đến các bàn để phục vụ những "thượng đế" đang say sưa lắc lư theo tiếng nhạc.
|
Trên sân khấu, đội ngũ DJ chỉnh nhạc và ánh sáng để các dancer trong trang phục mát mẻ biểu diễn những động tác gợi cảm nhằm khuấy động không khí trong phòng.
|
Cách đó không xa, dù không thấy có bóng cười song không khí bên trong quán Lin Lounge 79 cũng sôi động không kém và gần như bàn nào cũng được đặt sẵn bình shisha để phục vụ khách có nhu cầu.
|
Tại quán bar Jet Lounge cũng thuộc phường Móng Cái 1, có người còn đưa cả trẻ nhỏ vào không gian ngập tràn khói thuốc lá, shisha và bia rượu.
|
Bóng cười được nhân viên quán cầm sẵn để khi "dân chơi" chớm hết là có thể tiếp tế ngay nhằm không bị đứt mạch khoái cảm.
|
Từng chùm bóng cười liên tục được nhân viên bổ sung để đáp ứng nhu cầu của các "thượng đế".
|
Bóng cười được nhân viên mang ra phục vụ và khách sử dụng công khai ngay trong quán.
|
Hoạt động của hàng loạt quán bar tại vùng biên Móng Cái không khác gì "vũ trường trá hình" với đầy đủ âm thanh, ánh sáng cùng DJ và dancer biểu diễn.
|
Từ ngày 1/1/2025, việc sản xuất, kinh doanh bóng cười, shisha và thuốc lá điện tử chính thức bị cấm tại Việt Nam sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết 173 nhằm bảo đảm sức khỏe cộng đồng, trật tự, an toàn xã hội.
|
Việc vi phạm tùy theo mức độ sẽ bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, tuy nhiên trong nhiều ngày có mặt tại các tụ điểm quán bar nói trên, phóng viên Báo Điện tử VTC News không thấy có cơ quan quản lý nào kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh, xử lý.
|
Việc sử dụng bóng cười, shisha để lại nhiều hệ lụy khi đây là chất gây ảo giác, kích thích thần kinh trung ương, có thể dẫn tới mất kiểm soát hành vi, rối loạn nhịp tim, thiếu oxy não, thậm chí gây tử vong nếu sử dụng liều cao hoặc kéo dài. Việc lạm dụng khí cười đặc biệt nguy hiểm đối với thanh thiếu niên, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tâm lý và tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội.
|
Gần đây nhất vào ngày 10/8, Công an TP Hải Phòng triệt phá đường dây kinh doanh khí cười số lượng lớn. Qua đấu tranh, các đối tượng khai đã nhập khí cười từ Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh về để bán kiếm lời.
