Nhan nhản bóng cười, shisha trong quán bar ở vùng biên Quảng Ninh

Tìm người bị hại trong vụ hiếp dâm người dưới 16 tuổi tại TP.HCM

Đối tượng gây án bị bắt, nhưng đến nay cơ quan CSĐT Công an TP.HCM chưa làm việc được với bị hại trong vụ "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" nên phát thông báo tìm kiếm.