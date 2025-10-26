Nhan sắc gây thương nhớ của MC chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025

|
Bên cạnh công việc dẫn dắt chính chương trình, cô cùng người bạn dẫn, MC Ngọc Huy, cùng khuấy động không khí, cổ vũ tinh thần các nhà leo núi. Khánh Vy được khán giả truyền hình dành lời khen ngợi khi hoàn thành khá tốt nhiệm vụ. Ảnh: Trần Hiền.
|
Khi cái tên nhà vô địch lộ diện, nữ MC dành lời chúc: "Chúc mừng 4 nhà leo núi đã về đích thành công. Chúc mừng Trần Bùi Bảo Khánh đã giành chức vô địch Cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 25". Ảnh: Pham Ngọc Huy/Facebook.
Trước khi vòng chung kết diễn ra, Khánh Vy đã liên tục cập nhật những hình ảnh tại trường quay S14. Nguồn năng lượng tươi trẻ, lối dẫn dắt vui nhộn nhưng không kém phần chững chạc khiến người đẹp quê Nghệ An nhận nhiều lời khen từ khán giả.
|
Ngay trước trận chung kết, MC Khánh Vy và Phạm Ngọc Huy đăng nhiều ảnh giao lưu thân thiết với các nhà leo núi Olympia. Ảnh: Phạm Ngọc Huy/Facebook.
|
Khánh Vy là gương mặt quen thuộc trên truyền hình và trong cộng đồng những người trẻ yêu thích học tiếng Anh. Năm 2022, cô nàng sinh năm 1999 gây chú ý khi thay thế MC Diệp Chi, trở thành thế hệ MC thứ 4 và là nữ MC trẻ nhất từng dẫn dắt chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Cô nhanh chóng bắt nhịp cùng đàn anh Ngọc Huy - nam MC gắn bó lâu nhất với chương trình tính đến thời điểm hiện tại. Trước đó, BTV 26 tuổi quen thuộc với người hâm mộ các chương trình kiến thức của VTV7 như IELTS Face-Off, Crack'Em Up, Follow Us...
Cô nàng quê Nghệ An bắt đầu nổi tiếng với biệt danh "hot girl 7 thứ tiếng" khi còn là học sinh trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Chỉ một thời gian ngắn sau, cô khiến người theo dõi trầm trồ với loạt thành tích ấn tượng, dần thoát khỏi cái bóng "hot girl mạng".
Năm 2020, cô tốt nghiệp khoa Quan hệ Quốc tế của trường Học viện Ngoại giao. Trong quá trình đi học, cô đã liên tục đảm nhận vai trò dẫn dắt một số chương trình trên truyền hình, làm vlog và là KOL được nhiều nhãn hàng mời hợp tác. Với lợi thế ngoại ngữ, Khánh Vy mở ra cộng đồng những người cùng yêu thích học tiếng Anh và chia sẻ nhiều kinh nghiệm của mình trong phát triển bản thân.
|
Với tài năng và sự nỗ lực, Khánh Vy cũng sớm tích lũy được khối tài sản đáng ngưỡng mộ. Năm 20 tuổi, cô khoe mua mảnh đất đầu tiên tặng bố mẹ. Năm 2022, Khánh Vy tậu căn hộ rộng 100 m2 ở Hà Nội. Đầu năm 2023, cô mua thêm căn hộ ở TP.HCM. Tháng 10 cùng năm, nữ MC tự thưởng cho mình chiếc Mercedes trị giá khoảng 2,5 tỷ đồng. Hiện tại, Khánh Vy thường xuyên di chuyển giữa Hà Nội và TP.HCM với lịch trình công việc bận rộn.
Cùng với sự nổi tiếng, MC 26 tuổi cũng từng có những lần vướng tranh cãi khi đứng trên sân khấu lớn. Tháng 9 năm ngoái, cô bị khán giả phàn nàn khi làm MC trong Anh trai vượt ngàn chông gai. Những tương tác của cô với dàn anh trai ở hậu trường bị nhận xét là gượng gạo. Trước những ý kiến trái chiều, Khánh Vy luôn bày tỏ thái độ cầu thị, sẵn sàng tiếp thu để trở nên tốt hơn.
