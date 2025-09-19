Nhân thân của lái xe taxi 'chặt chém' 2,5 triệu cho quãng đường 70 km

Cơ quan công an xác định bà Bùi Thị Ly không phải là người duy nhất bị Nguyễn Trường Giang lấy 2,5 triệu đồng cho một chuyến taxi dài khoảng 70 km và đối tượng này từng có tiền án về tội Cướp tài sản.

Ngày 18/9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 3 tháng Nguyễn Trường Giang (SN 1981) quê ở tỉnh Hưng Yên; tài xế đã "chặt chém" người phụ nữ rửa bát thuê 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70 km để điều tra về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Đáng chú ý, Nguyễn Trường Giang từng có 1 tiền án về tội cướp tài sản.

Đến nay, cơ quan công an đã điều tra, làm rõ một số bị hại đã bị đối tượng này dùng thủ đoạn tương tự vụ lấy 2,5 triệu đồng cho một cuốc taxi dài khoảng 70 km để cưỡng đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Trường Giang.

Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị ai là nạn nhân của Giang liên hệ đến Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ để được hướng dẫn, phối hợp, cung cấp thông tin, làm rõ thêm hành vi phạm tội của đối tượng.

Như ANTĐ đã thông tin, bà Bùi Thị Ly (quê xã Mường Động, Phú Thọ) đón xe từ Bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) về gần khu vực Bến xe Hòa Bình (phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ).

Thay vì đưa hành khách về đúng nơi và tính phí hợp lý, Nguyễn Trường Giang đã có hành vi chèn ép bà Ly, yêu cầu bà trả tới 2,5 triệu đồng cho quãng đường khoảng 70 km.

Theo lời bà Ly, ban đầu Giang còn đòi 3,5 triệu đồng, khóa cửa xe, không cho bà xuống.

Chỉ khi bà nhiều lần van xin, Giang mới chịu giảm xuống 2,5 triệu đồng rồi mở cửa xe cho bà xuống. Hành vi ngang ngược này đã được một người dân ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội. Đoạn clip nhanh chóng lan truyền, gây bức xúc dư luận.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hòa Bình đã khẩn trương vào cuộc, tiến hành xác minh, trích xuất camera an ninh và thu thập lời khai nhân chứng. Chỉ sau thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Trường Giang để phục vụ công tác điều tra.